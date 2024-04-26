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Тесто замешиваю, а руками не касаюсь. Всех подруг уже научила: так готовлю сочные беляши

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Тесто замешиваю, а руками не касаюсь. Всех подруг уже научила: так готовлю сочные беляши

Первые упоминания о блюде, похожем на беляши, встречаются в татарской и башкирской кухнях. Беляши представляли собой небольшие лепёшки из теста с начинкой из мяса или овощей, обжаренные в масле.

В европейской кухне беляши появились в XIX веке. Они быстро стали популярными благодаря своей сочности и вкусу. Беляши готовили из дрожжевого теста с мясной начинкой, обжаренной до золотистой корочки. Сегодня беляши остаются актуальным блюдом для множества стран. Существует большое количество рецептов беляшей, которые отличаются ингредиентами и способами приготовления.

Ингредиенты для теста:

  • Мука — 750 г;
  • Соль — 1 ч.л.;
  • Дрожжи сухие — 10 г;
  • Сахар — 1 ч.л.;
  • Разрыхлитель — 4 г;
  • Яйцо — 2 шт.;
  • Сливочное масло — 50 г; М
  • Молоко теплое — 400 мл.

Ингредиенты для начинки:

  • Фарш — 350 г;
  • Лук репчатый — 1 шт.;
  • Лук зеленый — пучок;
  • Соль — ½ ч.л.

Приготовление беляшей:

В целлофановом пакете соединяем муку с солью, дрожжами, сахаром и разрыхлителем. Разбиваем к муке яйца, вливаем растопленное сливочное масло и молоко.

Тесто замешиваю, а руками не касаюсь. Всех подруг уже научила: так готовлю сочные беляши

Запечатываем пакет, внутри смешиваем все компоненты, вымешиваем тесто. Для начинки натираем на мелкой терке репчатый лук, шинкуем зеленый.

Добавляем к фаршу зеленый и репчатый лук, солим, перемешиваем. Смазываем стол растительным маслом, выкладываем из пакета тесто.

Вымешиваем тесто на столе, делим на колобки по 50-60 грамм. Колобки раскатываем в лепешки, куда кладем начинку.

Тесто замешиваю, а руками не касаюсь. Всех подруг уже научила: так готовлю сочные беляши

Запечатываем начинку внутри теста, оставляем вместо шва небольшое отверстие вверху.

Тесто замешиваю, а руками не касаюсь. Всех подруг уже научила: так готовлю сочные беляши

В сковороде на растительном масле обжариваем пирожки сперва отверстием вниз. Жарим до золотистой корочки с обеих сторон.

Тесто замешиваю, а руками не касаюсь. Всех подруг уже научила: так готовлю сочные беляши

Получаются сочные беляши. Это хороший вариант пирогов, который будет актуален всегда.

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