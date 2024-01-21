Куриный суп с вермишелью — это простое и вкусное первое блюдо, приготовить которое получится у всех без исключения. Легкое угощение для своего воплощения не требует специальных поварских навыков. Доступные продукты наверняка имеются практически у каждого, если не на кухне, то в ближайшем супермаркете. В подборке собраны варианты, среди которых найдется идеальный рецепт для каждого.

Вкусный куриный суп с вермишелью

Вкусный куриный суп с вермишелью варится меньше чем за час. Куриный бульон можно приготовить накануне, что значительно сэкономит время. Суп с вермишелью готовим на один прием пищи, чтобы макаронные изделия не разбухли. Свежесваренное блюдо намного вкуснее постоявшего в холодильнике.

Ингредиенты –+6 порц.

Куриное филе 500 гр.

Картофель 2 шт.

Морковь 1 шт.

Вода 2 л.

Вермишель 100 гр.

Лук репчатый 1 шт.

Масло растительное для жарки

Соль по вкусу

Лавровый лист 2 шт.

Перец чёрный молотый по вкусу

Петрушка по вкусу

Шаги 45 мин.

Куриный суп с вермишелью готовится очень просто. Подготавливаем продукты. Очищаем корнеплоды, клубни и луковицу от шелухи и кожуры. Промываем курицу. Можно использовать любые куриные части. Делим мясо на сегменты. Поместив птицу в кастрюлю с водой, забрасываем лаврушку. Закипятив, избавляемся от пены. Готовим четверть часа. Достаем сваренное мясо на тарелку. Морковку натираем на терке. Лук режем кубиками. Раскалив сковородку с растительным маслом, кладем рубленый лук и припускаем 3 минуты, пока он не приобретет мягкую консистенцию. Выгружаем тертую морковку. Помешивая, обжариваем несколько минут. Крупно нарезаем картошку. Сваренную птицу режем помельче или делим на волокна. Если используем мясо на кости, избавляемся от кожи и косточек. В суповую основу высыпаем картошку и готовим 10 минут. Выгружаем зажарку в кастрюлю. Возвращаем мясо в суп. Засыпаем мелкие макаронные изделия. Приправляем солью и перцем. Размешав, держим на плите 7 минут и выключаем газ. Куриный суп с вермишелью и картошкой готов! Разливаем горячее блюдо по тарелкам и при желании посыпаем листиками петрушки или сушеной зеленью. Приятного аппетита!

Куриный суп с вермишелью и картошкой

Куриный суп с вермишелью и картошкой варится очень просто. Бульон варят из любых куриных частей. Если не найдется домашней курицы, берем покупную. Домашняя курица варится дольше, но суп из нее выходит в разы аппетитнее. Куриный бульон часто используют в лечебных целях.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 5

Ингредиенты:

Курица домашняя – 300 гр.

Картошка – 2 шт.

Морковка – 1 шт.

Укроп – 6 веточек.

Вода – 1,7 л.

Вермишель – 60 гр.

Луковица – 1 шт.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собираем продукты по списку. Обрабатываем курицу. Избавляем овощи от кожицы и шелухи, и ополаскиваем. Объемную кастрюлю с водой размещаем на плите и доводим до кипения.

Шаг 2. Разрубив птицу по суставам, отправляем в кипяток и провариваем полчаса, время от времени убирая пену и установив умеренный нагрев.

Шаг 3. Почищенную картошку разрезаем на кубики и забрасываем в суповую основу. Повторно вскипятив, варим минут 15.

Шаг 4. Измельчаем луковицу.

Шаг 5. Очищенную морковку измельчаем теркой.

Шаг 6. На раскаленной сковороде с растительным маслом пережариваем нарезку до мягкого состояния, не забывая помешивать.

Шаг 7. Проверяем, сварился ли картофель. Вынимаем мясо, аккуратно извлекаем кости и удаляем кожу. Разобрав на кусочки, возвращаем в суповую основу.

Шаг 8. Отправляем в суп зажарку. В сковородку наливаем половник жидкости и обмываем ее стенки. Выливаем в кастрюлю и засыпаем вермишель. Закипятив, солим и перчим. Размешав, перемещаем на подставку для горячего.

Шаг 9. Порубив промытый укроп, насыпаем в суп. Оставляем постоять под закрытой крышкой.

Шаг 10. Разливаем первое блюдо по пиалам. Приятного аппетита!

Куриный суп с вермишелью и яйцом

Куриный суп с вермишелью и яйцом получается душистым и очень вкусным. Сытное угощение готовится совершенно не сложно. Для исполнения потребуются бюджетные продукты, которые найдутся на любой кухне. Легкий суп нравится большинству. В особом восхищении от него малыши.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Куриное филе – 170 гр.

Картофель – 2 шт.

Морковь – 0,5 шт.

Лавровый лист – 1 шт.

Вода – 2,5 л.

Чеснок/гранулированный чеснок – 1 зубчик. /1 ч.л.

Вермишель – 3 ст.л.

Лук репчатый – 1 шт.

Масло растительное – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Яйцо – 1 шт.

Приправа универсальная – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Обдав куриное филе под краном, режем на куски. Кроме филе используем любую часть курицы. Для более наваристого бульона выбираем курицу на косточке.

Шаг 2. Вымытый картофель избавляем от кожуры при помощи экономки. Ополоснув, разрезаем брусками, кубиками или так, как нравится.

Шаг 3. Поместив курицу в кастрюльку, наливаем воду. От количества воды зависит густота супа. Поставив на огонь, кипятим и убираем пену. При желании первый бульон сливаем, обновляем воду и повторяем процедуру. Забрасываем картошку, ждем активного бурления. Солим и кипятим при умеренном бурлении треть часа.

Шаг 4. Очистив луковицу и морковку, обдаем под краном и нарезаем произвольно. Перекладываем на сковородку с прогретым растительным маслом.

Шаг 5. Обжариваем овощи, помешивая, доводим до мягкости.

Шаг 6. Обжарку высыпаем в бульон. Вскипятив, выдерживаем на конфорке минут 10. Приправляем специями, рубленым или гранулированным чесноком и лавром. Сдабриваем для более насыщенного вкуса универсальной приправой. Я использую “Ароматику”.

Шаг 7. Варим вкрутую крупное яйцо. Сваренное яйцо помещаем в холодную воду и освобождаем от скорлупы. Крупно натираем на терке.

Шаг 8. Высыпаем натертое яйцо (его можно добавить при подаче) и вермишель. Кипятим 10 минут. При необходимости досаливаем. Главное не пересолить, так как в универсальной приправе уже содержится соль. Перекрываем газ и закрываем кастрюлю. Постояв, суп станет более ароматным.

Шаг 9. Суповые тарелки наполняем превосходным блюдом. Присыпаем укропом – свежим, сухим или замороженным. К супу можно подать сухарики или сдобрить сметаной. Приятного аппетита!

Как сварить суп с вермишелью на курином бульоне

Как сварить суп с вермишелью на курином бульоне – вопрос, который волнует начинающих хозяек. Простое и очень вкусное блюдо можно приготовить на готовом бульоне, использовать бульонный кубик или сварить бульон самостоятельно. Но мы пойдем по сложному пути, который займет не больше часа.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Куриное филе – 500 гр.

Картофель – 250 гр.

Морковь – 100 гр.

Вода – 2 л.

Вермишель – 100 гр.

Лук репчатый – 130 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промытое куриное филе нарезаем кусочками. Для более наваристого бульона берем части с косточками и пожирнее.

Шаг 2. Уложив мясо в кастрюлю, заливаем фильтрованной водой. Доведя до активного кипения, убавляем пламя, снимаем пену и готовим четверть часа. Солим.

Шаг 3. Очищаем картофель, морковь и лук. Обдаем водой зелень.

Шаг 4. Превращаем морковку в стружку, применив крупную терку.

Шаг 5. Тонко нарезаем лук и забрасываем в сковородку с раскаленным растительным маслом. Готовим при умеренной температуре. Посыпаем солью. Обжариваем, перемешивая.

Шаг 6. К пассерованному луку кладем тертую морковку. Перемешав, готовим до мягкости.

Шаг 7. Произвольно режем картошку, кладем в дуршлаг и смываем крахмал под краном.

Шаг 8. Приготовленное мясо достаем из бульона. Остудив его, режем на приемлемые части.

Шаг 9. В бульон аккуратно опускаем картошку.

Шаг 10. Немного поварив, отправляем обжарку. Следом возвращаем мясо.

Шаг 11. Засыпаем вермишель и интенсивно размешиваем, чтобы макаронные изделия не слиплись. Попробовав на соль, балансируем вкус специями. Убираем с конфорки на несколько минут раньше, чем указано на упаковке макарон.

Шаг 12. Спустя пару минут разливаем суп по пиалам.

Шаг 13. Украсив зеленью и поперчив, приглашаем к столу домочадцев. Приятного аппетита!

Куриный суп с вермишелью без картошки

Куриный суп с вермишелью без картошки варится максимально быстро. Каких-то 35 минут и вкуснейшее блюдо готово к употреблению. Простой в исполнении суп сварит даже начинающая хозяйка. Первое блюдо лучше варить в том количестве, чтобы не осталось на следующий день. Тем более приготовить его не составит особого труда.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2 л.

Ингредиенты:

Курица – 250 гр.

Укроп – по вкусу.

Морковь – 70 гр.

Вермишель тонкая – 150 гр.

Лук репчатый – 60 гр.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собираем составляющие для легкого супа. Для бульона выбираем любые куриные части.

Шаг 2. Сполоснув курицу, укладываем в кастрюлю, наливаем фильтрованную воду. Помещаем на газ. При появлении пены удаляем ее. Вскипятив, минимизируем нагрев. Солим и провариваем треть часа.

Шаг 3. Вынимаем мясо, аккуратно снимаем коу и достаем косточки. Делим на куски.

Шаг 4. В кипящую суповую основу засыпаем макаронные изделия. Размешав, готовим 5 минут.

Шаг 5. Очистив лук и морковку, измельчаем.

Шаг 6. Прогрев постное масло на сковородке, высыпаем овощи и обжариваем их. Помешиваем, чтобы пассеровка не подгорела.

Шаг 7. Пассеровку выгружаем в суп. Заливаем поварешку жидкости в сковороду. Ополоснув сковороду, содержимое выливаем в суп.

Шаг 8. Пробуем, хватает ли соли. По своему усмотрению балансируем вкус специями. Забрасываем рубленый укроп или другую зелень. Поварив пару минут, переносим кастрюлю на подставку для горячего. Закрываем крышкой и настаиваем несколько минут.

Шаг 9. Наполняем глубокие пиалы супом.

Шаг 10. По своему усмотрению дополняем суп сметаной.

Шаг 11. Зовем обедать близких. Приятного аппетита!

Как приготовить куриный суп с вермишелью в мультиварке

Как приготовить куриный суп с вермишелью в мультиварке – вопрос, который навсегда отпадет, если вы осмелитесь реализовать рецепт. Первое блюдо готовится из доступных ингредиентов. Благодаря электрической помощнице, приготовление супа не отнимает много времени и выходит невероятно аппетитным. Пока варится бульон, можно заняться своими делами.

Время готовки – 1 ч. 15 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Куриный окорочок – 1 шт.

Картофель – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Чеснок – 3 зубчика.

Вода – 2 л.

Укроп – 6 веточек.

Вермишель – 100 гр.

Соль – 1 ч.л.

Перец черный горошком – 5 шт.

Зелень – по желанию.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовив все, что нужно, детально обмываем корнеплоды и клубни, и избавляем их от кожицы при помощи овощечистки. Обдаем под краном зелень. Куриный окорочок при необходимости заранее размораживаем.

Шаг 2. Разрубаем курицу на несколько частей. Перекладываем в чашу мультиварки. Солим и приправляем горошками перца. Наливаем 2 литра фильтрованной воды. Закрыв прибор, выбираем программу “Варка” и запускаем таймер на 1 час 05 минут. Засекаем 40 минут, столько понадобится для варки мяса.

Шаг 3. Картошку режем соломкой. Крупно трем на терке морковку. Освобождаем чеснок от шелухи и мелко натираем или пропускаем через чесночницу.

Шаг 4. Спустя 40 минут осторожно достаем птицу. Немного остудив, снимаем кожу и вынимаем косточки. Мясо делим на кусочки желаемого размера.

Шаг 5. В бульон возвращаем куриное мясо. Засыпаем тертую морковку и соломку картофеля. Закрыв прибор, варим четверть часа.

Шаг 6. Открыв агрегат, засыпаем вермишель и чеснок. Размешав, пробуем, достаточно ли соли. Если нет, досаливаем. Прикрываем и провариваем 10 минут.

Шаг 7. Высыпаем укроп. Закрыв электроприбор, вынимаем штекер из сети.

Шаг 8. Спустя четверть часа распределяем суп по порциям.

Шаг 9. Кушаем горячий суп и согреваемся в ненастную погоду. Приятного аппетита!

Суп с куриной грудкой и вермишелью

Суп с куриной грудкой и вермишелью выглядит довольно привлекательно. Я часто использую рецепт, когда хочется чего-то жидкого, но не слишком наваристого. Аппетитное блюдо согреет и утолит голод. Дети всегда остаются в восторге от удивительного куриного супа.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Куриная грудка – 1 шт.

Картофель средний – 3 шт.

Масло растительное – для жарки.

Перья лука – 5 шт.

Вермишель мелкая – 100 гр.

Лук репчатый – 2 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Чеснок – 4 зубчика.

Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом варим бульон. В кастрюле доводим до кипения воду. Аккуратно опускаем предварительно промытую куриную грудку. Удаляем пенку и делаем пламя меньше. Готовим 40 минут. Спустя 25 минут солим и забрасываем 2 зубчика давленого через пресс чеснока Промыв перья лука, отрезаем стебли и бросаем в бульон.

Шаг 2. Картофель чистим экономкой и режем кубиками. Лук репчатый и оставшийся чеснок очищаем и измельчаем. Прогрев постное масло на большой сковороде, забрасываем нарезку и пассеруем до легкой румяности.

Шаг 3. Из бульона достаем грудку. Немного охладив, извлекаем косточки и убираем кожу. Режем на части, которые устраивают по размеру. В кипящий бульон высыпаем картошку. Доведя до кипения, сдабриваем зажаркой. Провариваем минут 15.

Шаг 4. Регулируем вкус молотым перцем и досаливаем по необходимости. Засыпаем мелкие макаронные изделия. Готовим 4 минуты, чтобы не переварить “паутинку”. При помощи прихваток перемещаем горячую кастрюлю на досточку и всыпаем рубленый зеленый лук.

Шаг 5. Размешав, разливаем суп по тарелкам и дополняем свежими хлебобулочными изделиями. Сверху посыпаем луком. По желанию сдабриваем сметаной. Суп выходит легким, но хорошо насыщает. Приятного аппетита!

Куриный суп с зажаркой и вермишелью

Куриный суп с зажаркой и вермишелью не доставит особых хлопот в своей реализации. Пока варится бульон, готовим зажарку. Распределив время рационально, приготовление блюда потребует всего 45 минут. Легкий и вкусный обед оценят все домочадцы. Готовьте с удовольствием!

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Курица – 300 гр.

Картофель – 600 гр.

Морковь – 100 гр.

Вермишель – 50 гр.

Лук репчатый – 100 гр.

Соль – по вкусу.

Лавровый лист – 2 шт.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриные части обдаем водой под краном. Складываем в кастрюлю. Заливаем питьевой водой. Поместив на плите, ждем закипания. Убираем пену, уменьшаем нагрев.

Шаг 2. Прогреваем в сковородке растительное масло. Очистив лук, мелко крошим и забрасываем его в горячее растительное масло.

Шаг 3. Очищенную от кожицы морковку мелко натираем на терке. Высыпаем к луку. Помешивая, обжариваем до мягкости.

Шаг 4. Картошку освобождаем от кожицы и разрезаем на кубики. Выгружаем в кипящий бульон. Проверяем, приготовилась ли курица. По своему усмотрению достаем и отделяем мясо от косточек. Возвращаем обратно.

Шаг 5. Перекладываем обжарку. Сковородку ополаскиваем небольшим количеством бульона и выливаем в суп.

Шаг 6. Приправляем солью и перцем.

Шаг 7. К практически готовой картошке засыпаем вермишель. Активно размешиваем, чтобы макаронные изделия не слиплись.

Шаг 8. Посыпаем сухой зеленью.

Шаг 9. Кладем лаврушку. Пробуем, готов ли картофель. Отключаем газ. Суп оставляем под крышкой настояться. Разливаем по тарелкам. При желании добавляем сметану. Приятного аппетита!

Куриный суп с вермишелью и плавленым сыром

Куриный суп с вермишелью и плавленым сыром выглядит достаточно аппетитно. Вкуснейшее угощение со сливочным послевкусием подойдет для званых ужинов. Блюдо готовится несложно. Даже новички с легкостью освоят элементарную рецептуру. Угощение очень нравится как детям, так и взрослым.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Курица – 250 гр.

Картофель – 3 шт.

Морковь – 0,5 шт.

Сыр плавленый – 100 гр.

Вода – 2,5 л.

Чеснок – 1 зубчик.

Вермишель – 2-3 ст.л.

Лук репчатый – 1 шт.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Лавровый лист – 1 шт.

Специи – 1 ч.л.

Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сняв с картофеля кожицу и ополоснув, нарезаем кубиками или брусками. Порезанную картошку можно переложить в воду, чтобы избавиться от крахмала, который делает бульон помутневшим. В принципе, от методов нарезки вкусовые характеристики блюда не поменяются. Режем так, как нравится.

Шаг 2. Избавив морковку и лук от верхнего слоя, измельчаем, как удобно. По своему желанию можно обжарить предварительно овощи на растительном масле. Обжаренные овощи придают яркости блюду. Но делать это не обязательно.

Шаг 3. Обмыв курицу под краном, укладываем в кастрюлю с водой. Вскипятив, при помощи шумовки избавляемся от пены. Прикрыв, убавляем пламя и провариваем 25 минут. Куриные части можно использовать любые. Для более наваристого варианта выбираем части на кости и пожирнее. Для диетической версии – филе.

Шаг 4. Сваренное мясо аккуратно извлекаем из горячей основы. Охлаждаем. При желании бульон переливаем в чистую кастрюлю, пропустив через сито.

Шаг 5. Убираем кожу и вынимаем косточки. Разбираем мясо на части желаемой величины.

Шаг 6. В кипящий бульон засыпаем порезанные овощи. Размешав, готовим 25 минут, не допуская сильного бурления. Если суп сильно кипит, перемещаем на малую конфорку. От количества жидкости зависит густота блюда. По своему усмотрению доливаем кипяток.

Шаг 7. Плавленый сырок разрезаем на квадратики или натираем на крупной терке. Для удобства нарезки, сырки можно подморозить. Подмороженный продукт податливее в работе.

Шаг 8. Проверяем, приготовлены ли овощи. Опускаем куриное мясо и измельченный сырок. Сдабриваем измельченным чесноком и зеленью. Солим, приправляем специями и лаврушкой. Засыпаем вермишель. Размешивая, провариваем, пока сыр не расплавится, а макароны не приготовятся. Важно не передержать, чтобы суп не превратился в кашу.

Шаг 9. Распределив суп по порциям, приступаем к трапезе. Готовим суп на один прием пищи. В разогретом состоянии вермишель разбухнет, а блюдо потеряет привлекательный вид. Приятного аппетита!

Куриный суп с грибами и вермишелью

Куриный суп с грибами и вермишелью обладает изумительным вкусом. Блюдо получается ароматным и очень аппетитным. Беспрепятственно сварить суп получится у любого. Для рецепта я чаще всего использую шампиньоны. Но и другие экземпляры тоже прекрасно подойдут. Сухой грибной порошок сделает суп наиболее душистым.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 5

Ингредиенты:

Курица – 350 гр.

Картофель – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Перец болгарский свежий/замороженный – 0,5 шт.

Вода – 2-2,5 л.

Шампиньоны/вешенки – 200 гр.

Вермишель мелкая – 50 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Лавровый лист – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Разрубив курицу на куски, кладем в кастрюльку. Добавляем желаемое количество воды, от которого зависит консистенция блюда. Размещаем на плите и ждем активного кипения. Удалив пену, минимизируем огонь. Варим под крышкой.

Шаг 2. Прокаливаем на сковороде растительное масло. Избавив лук от шелухи, промываем и измельчаем. Забрасываем в сковородку.

Шаг 3. Очистив морковку, трем на терке. Промытый сладкий перец режем кусочками желаемого размера, удалив сердцевину. Выгружаем к луку и при активном перемешивании, пассеруем.

Шаг 4. Обжариваем до размягчения овощей.

Шаг 5. Немного сдабриваем солью и размешиваем.

Шаг 6. Почищенную картошку нарезаем, как нравится. Отправляем в кипящую основу.

Шаг 7. Обрабатываем шампиньоны, срезая потемневшие места и промыв. Крупно порезав, раскаливаем растительное масло в другой сковородке.

Шаг 8. Высыпаем грибы в масло и подрумяниваем.

Шаг 9. В суп выгружаем зажарку.

Шаг 10. Засыпаем макаронные изделия и размешиваем, чтобы они не слиплись.

Шаг 11. Закладываем поджаренные шампиньоны. Немного прокипятив, сдабриваем приправами и лавром.

Шаг 12. Вымытые веточки укропа и петрушки шинкуем и высыпаем в суп. Отключив газ, кастрюлю переставляем на подставку для горячего. Настаиваем минут 15.

Шаг 13. Наполняем глубокие тарелки ароматным блюдом. Приятного аппетита!