Испортит вкус: что нельзя добавлять в пасхальный кулич

Пасха – сакральная выпечка, без которой невозможно представить Пасху. Она готовится из особого теста, поэтому стоит знать несколько правил.

КУЛИНАРНЫЙ ГИД

Пухлая, нежная и влажная внутри – это все о вкусной и такой ароматной пасхе. Есть ряд ингредиентов и шагов в приготовлении, которых следует избегать, чтобы создать кулинарный шедевр на Пасху. Вкусно 24 собрал для вас несколько действенных советов.

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Непросеянная мука

Непросеянная мука может образовывать комки в тесте, что приведет к неравномерному распределению ингредиентов и неправильному выпеканию. Такая мука может оставлять грубые частицы в готовом куличе, что повлияет на вкус и текстуру.

Ингредиенты разной температуры

Если ингредиенты имеют разную температуру, это может привести к неравномерному смешиванию. Например, холодное молоко или вода могут задерживать растворение дрожжей.

Дрожжи лучше работают при температуре окружающей среды, поэтому если другие ингредиенты, такие как вода или молоко, будут холодными или горячими, это может повлиять на их активность.

Особая выпечка / Фото unsplash

Следует выбрать правильную форму

Идеальный вариант – выпекать в специальной форме, которая разбирается. Однако можно и купить на рынке есть множество одноразовых форм. Также важно помнить, что доставать пасху из формы можно только после того, как все полностью остынет.

Тесто на пасху не терпит спешки

Месить тесто нужно долго, до тех пор, пока оно не будет легко отставать от рук и посуды.

Время выпекания зависит от духовки

В электродуховке кулич следует выпекать при температуре 180 градусов, в газовой печи – 200 – 220 градусов.

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