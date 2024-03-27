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Варенье «Пятиминутка» из черной смородины

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Варенье «Пятиминутка» из черной смородины

Описание приготовления:

Варенье готовится всего лишь 5 минут, а затем очень медленно остывает в теплом одеяле. И это не просто так. При таком остывании происходит медленное томление, а значит варенье постепенно становится гуще и вкуснее.
Основной ингредиент: Ягоды / Черная смородина / Cмородина Блюдо: Заготовки / Варенье

Состав / Ингредиенты:

  • Черная смородина 1 Килограмм
  • Сахар 500 Грамм
  • Вода 150 Миллилитров

Количество порций 3

Калорийность

308 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

76 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Варенье "Пятиминутка" из черной смородины»

Варенье "Пятиминутка" из черной смородины

Для приготовления варенья понадобится всего три ингредиента. Подготовьте их заранее. Черную смородину переберите от листиков и веточек. Затем ягоды промойте и обсушите.

Варенье "Пятиминутка" из черной смородины

В ковш насыпьте сахар и добавьте воду. Поставьте на огонь и доведите до кипения.

Варенье "Пятиминутка" из черной смородины

Постепенно сахар растворится и сироп станет прозрачный.

Варенье "Пятиминутка" из черной смородины

В горячий сироп выложите ягоды смородины и перемешайте. Доведите до кипения и проварите 5 минут. Этого времени будет вполне достаточно.

Варенье "Пятиминутка" из черной смородины

Простерилизуйте чистый баночки любым удобным для вас способом. Крышки обдайте кипятком. Разлейте горячее варенье в подготовленные банки.

Варенье "Пятиминутка" из черной смородины

Закройте крышками. Оберните банки теплым одеялом и оставьте так до полного остывания. Так в них будет продолжаться процесс готовки все время остывания. Затем баночки можно будет убрать в прохладное место для хранения.

Варенье "Пятиминутка" из черной смородины

Вкусное угощение готово!

Варенье "Пятиминутка" из черной смородины

Приятного аппетита!

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