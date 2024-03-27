Описание приготовления:
Варенье готовится всего лишь 5 минут, а затем очень медленно остывает в теплом одеяле. И это не просто так. При таком остывании происходит медленное томление, а значит варенье постепенно становится гуще и вкуснее.
Основной ингредиент: Ягоды / Черная смородина / Cмородина Блюдо: Заготовки / Варенье
Состав / Ингредиенты:
- Черная смородина 1 Килограмм
- Сахар 500 Грамм
- Вода 150 Миллилитров
Количество порций 3
Калорийность
308 ккал
Калорийность
0 г
Белки
0 г
Жиры
76 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Варенье "Пятиминутка" из черной смородины»
Для приготовления варенья понадобится всего три ингредиента. Подготовьте их заранее. Черную смородину переберите от листиков и веточек. Затем ягоды промойте и обсушите.
В ковш насыпьте сахар и добавьте воду. Поставьте на огонь и доведите до кипения.
Постепенно сахар растворится и сироп станет прозрачный.
В горячий сироп выложите ягоды смородины и перемешайте. Доведите до кипения и проварите 5 минут. Этого времени будет вполне достаточно.
Простерилизуйте чистый баночки любым удобным для вас способом. Крышки обдайте кипятком. Разлейте горячее варенье в подготовленные банки.
Закройте крышками. Оберните банки теплым одеялом и оставьте так до полного остывания. Так в них будет продолжаться процесс готовки все время остывания. Затем баночки можно будет убрать в прохладное место для хранения.
Вкусное угощение готово!
Приятного аппетита!