Описание приготовления:

Варенье готовится всего лишь 5 минут, а затем очень медленно остывает в теплом одеяле. И это не просто так. При таком остывании происходит медленное томление, а значит варенье постепенно становится гуще и вкуснее.

Основной ингредиент: Ягоды / Черная смородина / Cмородина Блюдо: Заготовки / Варенье

Состав / Ингредиенты:

Черная смородина 1 Килограмм

Сахар 500 Грамм

Вода 150 Миллилитров

Количество порций 3

Калорийность

308 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

76 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Варенье "Пятиминутка" из черной смородины»

Для приготовления варенья понадобится всего три ингредиента. Подготовьте их заранее. Черную смородину переберите от листиков и веточек. Затем ягоды промойте и обсушите.

В ковш насыпьте сахар и добавьте воду. Поставьте на огонь и доведите до кипения.

Постепенно сахар растворится и сироп станет прозрачный.

В горячий сироп выложите ягоды смородины и перемешайте. Доведите до кипения и проварите 5 минут. Этого времени будет вполне достаточно.

Простерилизуйте чистый баночки любым удобным для вас способом. Крышки обдайте кипятком. Разлейте горячее варенье в подготовленные банки.

Закройте крышками. Оберните банки теплым одеялом и оставьте так до полного остывания. Так в них будет продолжаться процесс готовки все время остывания. Затем баночки можно будет убрать в прохладное место для хранения.

Вкусное угощение готово!

Приятного аппетита!