Рецепт: Рыба речная вяленая — в условиях городской квартиры

Ингредиенты:
рыба речная — 3 шт.;
соль — 1 ст.л.
Способ приготовления: Как-то мне притащили пакет свежепойманной речной рыбы (она ещё вовсю дышала и дрыгалась), и я как городской житель, совершенно не знала, как к ней поступить и что с нею делать. Самым простым выходом мне показалось сделать её вяленой, и у меня это отлично получилось. После этого практиковала такой способ неоднократно, чем и хочу поделиться.
Возьмем три небольшие рыбки. Надо отрезать у них головы и хорошенько выпотрошить.
Затем придётся очистить рыбку от чешуи, хорошо промыть и просушить кухонным бумажным полотенцем.
К рыбе нужно добавить одну столовую ложку соли.
Тщательно натираем рыбу внутри и снаружи солью и выкладываем рыбку в подходящую посуду. У меня это была небольшая эмалированная кастрюля.
Накрываем рыбу подходящей по размеру тарелкой, ставим сверху пресс и убираем рыбу просаливаться в холодильник на сутки.
После того, как рыба просолится, подвешиваем её за хвост на крючок. Я сделала такой крючок из обычной большой канцелярской скрепки.
Подвешиваем рыбку в прохладном хорошо проветриваемом и защищенном от солнечных лучей месте. Я поступила достаточно экзотично — повесила рыбку на балконе прямо на бельевые верёвки (осенью на балконе прохладно и пасмурно — самый тот климат для приготовления такой рыбки).
Через неделю при хорошем обдуве рыбка будет готова.
Готовая рыбка хорошо чистится, она не слишком сухая и очень вкусная.
Я тут привожу пример засолки рыбы в рассчете на три средние штучки. Конечно же, в случае увеличения количества исходного продукта количество соли придётся увеличить. Пересолить тут невозможно — рыбка возьмёт в себя столько соли, сколько ей нужно.
Приятного аппетита!
*Время приготовления указано только на чистку и засолку рыбки.
Время приготовления: 20 мин.