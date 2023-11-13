Рецепт: Рыба речная вяленая — в условиях городской квартиры

Ингредиенты:

рыба речная — 3 шт.;

соль — 1 ст.л.

Способ приготовления: Как-то мне притащили пакет свежепойманной речной рыбы (она ещё вовсю дышала и дрыгалась), и я как городской житель, совершенно не знала, как к ней поступить и что с нею делать. Самым простым выходом мне показалось сделать её вяленой, и у меня это отлично получилось. После этого практиковала такой способ неоднократно, чем и хочу поделиться.

Возьмем три небольшие рыбки. Надо отрезать у них головы и хорошенько выпотрошить.

Затем придётся очистить рыбку от чешуи, хорошо промыть и просушить кухонным бумажным полотенцем.

К рыбе нужно добавить одну столовую ложку соли.

Тщательно натираем рыбу внутри и снаружи солью и выкладываем рыбку в подходящую посуду. У меня это была небольшая эмалированная кастрюля.

Накрываем рыбу подходящей по размеру тарелкой, ставим сверху пресс и убираем рыбу просаливаться в холодильник на сутки.

После того, как рыба просолится, подвешиваем её за хвост на крючок. Я сделала такой крючок из обычной большой канцелярской скрепки.

Подвешиваем рыбку в прохладном хорошо проветриваемом и защищенном от солнечных лучей месте. Я поступила достаточно экзотично — повесила рыбку на балконе прямо на бельевые верёвки (осенью на балконе прохладно и пасмурно — самый тот климат для приготовления такой рыбки).

Через неделю при хорошем обдуве рыбка будет готова.

Готовая рыбка хорошо чистится, она не слишком сухая и очень вкусная.

Я тут привожу пример засолки рыбы в рассчете на три средние штучки. Конечно же, в случае увеличения количества исходного продукта количество соли придётся увеличить. Пересолить тут невозможно — рыбка возьмёт в себя столько соли, сколько ей нужно.

Приятного аппетита!

*Время приготовления указано только на чистку и засолку рыбки.

Время приготовления: 20 мин.