Итальянский банановый десерт за 5 минут. Простой рецепт, который сможет приготовить каждый!

Новые рецепты
Банановый мусс — это десерт, который имеет свою историю и множество вариантов приготовления.
История бананового мусса начинается с того, что этот десерт стал популярным в Европе в начале XX века. Он был создан как альтернатива традиционным кремовым десертам, таким как тирамису или чизкейк. Банановый мусс быстро завоевал популярность благодаря своему нежному вкусу и лёгкой текстуре.
Со временем рецепт бананового мусса претерпел изменения. В него стали добавлять различные ингредиенты, такие как шоколад, ваниль, ликёр или взбитые сливки.
Приготовим банановый мусс за 5 минут.
Ингредиенты:
- банан — 3 шт.;
- сливочное масло — 30 г;
- молоко — 250 мл;
- кукурузный крахмал — 40 г;
- сливки — 250 мл;
- сгущенное молоко — 150 г.
Приготовление бананового мусса:
Нарезаем тонкими пластинками банан. Сливочное масло растапливаем в сковороде, 10 минут обжариваем банановые пластины на медленном огне.
Взбиваем погружным блендером обжаренный слегка банан до состояния однородной массы. Вливаем к банановой массе молоко, высыпаем кукурузный крахмал, смешиваем.
Перекладываем массу в сотейник и варим до загустения постоянно помешивая. Далее смесь перекладываем в отдельную миску и остужаем.
Накрываем заварную основу пищевой пленкой вконтакт. Взбиваем сливки со сгущенным молоком миксером.
Отдельно взбиваем заварную основу, постепенно добавляем ее в сливки со сгущенкой. Смешиваем и взбиваем компоненты, перекладываем в кондитерский мешок.
Сцеживаем мусс из мешка в формочки. Получается вкусный десерт из банана и сливок.