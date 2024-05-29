Итальянский банановый десерт за 5 минут. Простой рецепт, который сможет приготовить каждый!

Новые рецепты

Банановый мусс — это десерт, который имеет свою историю и множество вариантов приготовления.

История бананового мусса начинается с того, что этот десерт стал популярным в Европе в начале XX века. Он был создан как альтернатива традиционным кремовым десертам, таким как тирамису или чизкейк. Банановый мусс быстро завоевал популярность благодаря своему нежному вкусу и лёгкой текстуре.

Со временем рецепт бананового мусса претерпел изменения. В него стали добавлять различные ингредиенты, такие как шоколад, ваниль, ликёр или взбитые сливки.

Приготовим банановый мусс за 5 минут.

Ингредиенты:

банан — 3 шт.;

сливочное масло — 30 г;

молоко — 250 мл;

кукурузный крахмал — 40 г;

сливки — 250 мл;

сгущенное молоко — 150 г.

Приготовление бананового мусса:

Нарезаем тонкими пластинками банан. Сливочное масло растапливаем в сковороде, 10 минут обжариваем банановые пластины на медленном огне.

Взбиваем погружным блендером обжаренный слегка банан до состояния однородной массы. Вливаем к банановой массе молоко, высыпаем кукурузный крахмал, смешиваем.

Перекладываем массу в сотейник и варим до загустения постоянно помешивая. Далее смесь перекладываем в отдельную миску и остужаем.

Накрываем заварную основу пищевой пленкой вконтакт. Взбиваем сливки со сгущенным молоком миксером.

Отдельно взбиваем заварную основу, постепенно добавляем ее в сливки со сгущенкой. Смешиваем и взбиваем компоненты, перекладываем в кондитерский мешок.

Сцеживаем мусс из мешка в формочки. Получается вкусный десерт из банана и сливок.