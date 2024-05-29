Описание приготовления:

Грудинку лучше всего взять не жирную, при желании можно добавить другие овощи и специи по своему усмотрению. Если хотите, чтобы соус был густым, добавьте немного разведенного крахмала или муки. Если хотите получить однородный соус, пробейте его блендером или протрите через сито.

Назначение: На ужин Основной ингредиент: Мясо / Говядина Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Грудинка 500 Грамм (говяжья)

Лук репчатый 1 Штука

Морковь 1 Штука

Помидоры 50 Грамм

Вода 300 Миллилитров

Масло растительное 1 Ст. ложка (для жарки)

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

170 ккал

Калорийность

0 г

Белки

8 г

Жиры

14 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Говяжья грудинка в мультиварке»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления говяжьей грудинки в мультиварке. Грудинку вымойте в холодной воде и обсушите. Овощи вымойте и при необходимости почистите.

В чашу мультиварки налейте половину растительного масла. Репчатый лук порежьте, морковь нарежьте соломкой и выложите в чашу. Установите ее в аппарат и включите режим "Жарка". Обжаривайте овощи в течение 5 минут и переложите в миску.

Мясо порежьте на куски и выложите в чашу мультиварки после овощей. Влейте оставшееся масло, посолите, поперчите и готовьте в режиме "Жарка" в течение 5 минут.

Верните обжаренные овощи к мясу. Помидоры пробейте в пюре и переложите в чашу с овощами и мясом.

Влейте в чашу горячую воду, посолите и поперчите.

Чашу мультиварки закройте крышкой, установите режим "Тушение" и готовьте в течение 1.5-2 часов, до мягкости говядины.

Приятного аппетита!