Описание приготовления:
Грудинку лучше всего взять не жирную, при желании можно добавить другие овощи и специи по своему усмотрению. Если хотите, чтобы соус был густым, добавьте немного разведенного крахмала или муки. Если хотите получить однородный соус, пробейте его блендером или протрите через сито.
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Мясо / Говядина Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Грудинка 500 Грамм (говяжья)
- Лук репчатый 1 Штука
- Морковь 1 Штука
- Помидоры 50 Грамм
- Вода 300 Миллилитров
- Масло растительное 1 Ст. ложка (для жарки)
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
Количество порций 3
Калорийность
170 ккал
Калорийность
0 г
Белки
8 г
Жиры
14 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Говяжья грудинка в мультиварке»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления говяжьей грудинки в мультиварке. Грудинку вымойте в холодной воде и обсушите. Овощи вымойте и при необходимости почистите.
В чашу мультиварки налейте половину растительного масла. Репчатый лук порежьте, морковь нарежьте соломкой и выложите в чашу. Установите ее в аппарат и включите режим "Жарка". Обжаривайте овощи в течение 5 минут и переложите в миску.
Мясо порежьте на куски и выложите в чашу мультиварки после овощей. Влейте оставшееся масло, посолите, поперчите и готовьте в режиме "Жарка" в течение 5 минут.
Верните обжаренные овощи к мясу. Помидоры пробейте в пюре и переложите в чашу с овощами и мясом.
Влейте в чашу горячую воду, посолите и поперчите.
Чашу мультиварки закройте крышкой, установите режим "Тушение" и готовьте в течение 1.5-2 часов, до мягкости говядины.
Приятного аппетита!