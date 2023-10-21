Итонский беспорядок: ак приготовить традиционный английский десерт

Итонский беспорядок, или Итонская путаница — это потрясающе вкусный десерт со свежими ягодами и безе.

Если хотите попробовать что-то очень английское, но при этом сладкое и изысканное, попробуйте Eton mess. Этот десерт, как считается, изобрели в 1893 году после матча по крикету.

Хрустящее безе, взбитые сливки и клубничный соус — выигрышное сочетание, которое лучше всего подавать на свежем воздухе. Чаще всего десерт готовят с клубникой, но можно использовать и другие свежие ягоды. Рецептом поделились на сайте ВВС.

Итонский беспорядок

Ингредиенты:

2 больших яичных белка;

120 г сахарной пудры;

500 г клубники, очищенной и крупно нарезанной;

450 мл сливок;

1 столовая ложка сахарной пудры.

Духовку включите разогреваться до 100 °C. Взбейте холодные белки с солью на высокой скорости в устойчивую пену. Постепенно вводите сахар в белки по столовой ложке, не переставая взбивать.

Должна получиться гладкая, плотная и устойчивая масса.

На противень, застеленный бумагой для выпечки, выложите взбитые белки и приготовьте меренгу.

Это займет около часа. После выключите духовку и оставьте меренгу внутри до полного остывания.

Взбейте 1/3 клубники, чтобы приготовить клубничный соус. В большой миске взбейте сливки с сахарной пудрой, пока они не будут держать форму. Тщательно раздавите безе, добавьте к нему нарезанную клубнику, перемешайте, затем добавьте клубничный соус. Разложите по тарелкам, затем раздавите оставшиеся безе, посыпав кусочками сверху. Выложите взбитые сливки, украсьте кусочками клубники и листочками мяты.

Также вы можете приготовить простое и вкусное лакомство: десерт «сладкая колбаса».