Хворост хрустящий классический

Хрустящий хворост – это распространенная домашняя выпечка. Его можно делать тонким и хрустящим или воздушным и мягким. Среди этого многообразия рецептов всегда можно найти тот, который придется вам по душе и запомнится надолго. Причем делают хворост обязательно определенной замысловатой формы – это и выделяет его среди другой вкусной выпечки.

Классический хрустящий хворост в домашних условиях

Классический хрустящий хворост в домашних условиях может испечь каждая хозяйка. Это такая выпечка, которой всегда получается много, хранится она при этом несколько дней и остается вкусной. Но, как показывает практика, сколько хвороста ни приготовь, исчезает он со стола за одно чаепитие.

Ингредиенты –+10 порц.

Яйцо куриное 2 шт.

Молоко коровье 2 ст.л.

Мука 250 гр.

Соль ½ ч.л.

Масло растительное 200 мл.

Сахарная пудра 2 ст.л.

Шаги 40 мин.

Классический хрустящий хворост в домашних условиях готовится очень просто. В объемную миску просейте муку и всыпьте соль. Отдельно взбейте яйца с молоком. Затем молочно-яичную смесь влейте к муке, вымесите однородное тесто. Комок теста разделите на несколько равных частей. Каждую раскатайте в тонкий пласт. Далее тесто разрежьте на квадраты. В серединке каждого сделайте небольшой надрез. Затем один край заготовки протяните через отверстие в середине. В глубокой сковороде или кастрюле разогрейте большое количество растительного масла. Выкладывайте заготовки небольшими порциями и жарьте их до румяного цвета с обеих сторон. Готовый хворост извлекайте из масла при помощи шумовки и выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы они впитали излишки масла. Сложите хрустящий хворост в миску и посыпьте сахарной пудрой. Великолепное угощение к чаю готово. Приятного аппетита!

Пышный и мягкий хворост на кефире

Пышный и мягкий хворост на кефире – это популярная выпечка с простым рецептом и бюджетным составом. Наверняка многим знакома эта выпечка с посыпкой из сахарной пудры из детства. Замешанное на кефире тесто позволяет сделать хворост пышным и мягким, он остается таким даже на следующий день.

Время готовки: 1 ч.

Время приготовления: 25-30 мин.

Порций – 8.

Ингредиенты:

Яйцо – 1 шт.

Сахар-песок – 100 гр.

Масло растительное – 35 мл. + для фритюра

Мука – 400 гр. + для раскатки теста

Пудра сахарная – для украшения.

Разрыхлитель для теста – 10 гр.

Сахар ванильный – 10 гр.

Соль – 0,5 ч.л.

Кефир – 250 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кефир заранее достаньте из холодильника, чтобы он прогрелся или немного подогрейте его в микроволновке.

Шаг 2. В миску разбейте куриное яйцо, добавьте к нему сахар-песок, ванильный сахар, соль, разрыхлитель для теста и растительное масло. Перемешайте все продукты до однородного состояния.

Шаг 3. Постепенно всыпайте просеянную муку и замешивайте однородное и эластичное тесто для хвороста. Тесто соберите в ком, положите в миску и затяните емкость пищевой пленкой, оставьте массу отдыхать при комнатной температуре на полчаса.

Шаг 4. Рабочую поверхность для раскатки теста присыпьте мукой и раскатайте на ней тесто в тонкий пласт. Разрежьте его на прямоугольники размером 10 на 4 сантиметра. В середине каждой заготовки сделайте надрез и протяните через него один край.

Шаг 5. В кастрюлю влейте растительное масло для фритюра, разогрейте его. Выкладывайте в него хворост порциями и готовьте его до румяного цвета.

Шаг 6. Готовый пышный и румяный хворост переложите на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего масла.

Шаг 7. Подавайте хворост на стол, когда он немного остынет. Приятного аппетита!

Хрустящий хворост на водке в домашних условиях

Хрустящий хворост на водке в домашних условиях – это надежный и проверенный рецепт. Такой бюджетный состав продуктов позволит вам приготовить целую гору вкусных хрустяшек. Хворост можно посыпать сахарной пудрой и подавать к чаю в качестве десерта.

Время готовки: 50 мин.

Время приготовления: 15 мин.

Порций – 15.

Ингредиенты:

Ванилин – 1 гр.

Масло сливочное – 40 гр.

Соль – 1 щепотка.

Яйца – 2 шт.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Молоко – 50 мл.

Мука 1 сорт – 400 гр.

Водка – 3 ст.л.

Масло растительное – для жарки.

Пудра сахарная – 70 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Разбейте в глубокую миску куриные яйца, добавьте к ним сахар.

Шаг 2. Положите в миску мягкое сливочное масло, влейте молоко и водку, всыпьте соль. Все слегка перемешайте.

Шаг 3. Далее всыпайте частями просеянную муку и добавьте ванилин для аромата.

Шаг 4. Вымесите однородное тесто для хвороста.

Шаг 5. От теста отщипывайте крупные куски и раскатывайте их в тонкие лепешки.

Шаг 6. Нарезайте тесто полосками, в каждой делайте в середине небольшие продольные надрезы. Через разрезы в середине полосок протягивайте один край теста.

Шаг 7. Теперь можно переходить к обжариванию хвороста. В сковороду влейте большое количество растительного масла, чтобы высота слоя была 1,5-2 сантиметра. Выкладывайте хворост небольшими порциями и жарьте его с обеих сторон до румяного цвета.

Шаг 8. Готовый румяный хворост промокните на бумажных полотенцах, затем сложите в миску и посыпьте сахарной пудрой. Когда выпечка остынет, можно пробовать ее и подавать к чаю. Приятного аппетита!

Хрустящий классический хворост на яйцах

Хрустящий классический хворост на яйцах – эта та выпечка, которую можно приготовить к приходу гостей, и все останутся сыты и довольны. Хворост по популярности, может посоперничать с любым домашним печеньем. Он получается таким вкусным и хрустящим, что от него так просто не откажешься.

Время готовки: 70 мин.

Время приготовления: 40 мин.

Порций – 1.

Ингредиенты:

Мука – 160 гр.

Яйцо – 1 шт.

Водка – 1 ст.л.

Желтки яичные – 2 шт.

Масло растительное – для фритюра.

Сахарная пудра – для украшения.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В миске взбейте венчиком одно яйцо, два желтка и столовую ложку водки.

Шаг 2. Далее всыпьте 100 грамм просеянной муки и начинайте замешивать тесто. Далее продолжайте подсыпать муку и вымешивайте руками однородную пластичную массу. Готовое тесто должно перестать липнуть к рукам, укройте его пищевой пленкой и оставьте на полчаса.

Шаг 3. Через полчаса раскатайте тесто скалкой в тонкий пласт.

Шаг 4. Если вы посмотрите через тесто на свет, то оно должно быть практически прозрачным.

Шаг 5. Разрежьте тесто на ромбы.

Шаг 6. Теперь в каждом ромбе в середине сделайте небольшие разрезы и протяните через них один край теста.

Шаг 7. Заготовки хвороста жарьте во фритюре небольшими порциями до легкого румяного цвета. Перед тем, как подать хворост на стол, посыпьте его сахарной пудрой. Приятного аппетита!

Домашний хворост на молоке

Домашний хворост на молоке идеально впишется в любое чаепитие, неспешный завтрак или сытный ужин. Его можно кушать просто так или макать в варенье, сгущенку, мед или посыпать сахарной пудрой. Да и готовится хворост без особых хлопот.

Время готовки: 45 мин.

Время приготовления: 45 мин.

Порций – 5.

Ингредиенты:

Молоко – 1,5 ст.л.

Сахар-песок – 0,5 ст.

Мука – 2 ст.

Яйца – 2 шт.

Пудра сахарная – для украшения.

Масло растительное – 1 ст.

Соль – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте все необходимое для выпечки.

Шаг 2. В миску разбейте яйца, всыпьте сахар и соль, влейте молоко и 1,5 ст.л. растительного масла. Взбейте продукты венчиком.

Шаг 3. Затем всыпьте просеянную муку и вымешивайте тесто до однородного состояния.

Шаг 4. Готовое тесто раскатайте на ровной поверхности в тонкий пласт в полсантиметра толщиной. Далее разрежьте тесто на полоски. В каждой заготовке сделайте продольный разрез в середине. Затем берите один край теста и протягивайте его через разрез.

Шаг 5. В кастрюлю или глубокую сковороду влейте большое количество растительного масла. Жарьте на нем хворост по несколько минут с каждой стороны до аппетитного румяного цвета. Чтобы избавиться от остатков масла, промокните хворост на бумажных полотенцах.

Шаг 6. Перед тем, как подать хворост к чаю, посыпьте его сахарной пудрой. Приятного аппетита!

Простой и вкусный хворост на сметане

Простой и вкусный хворост на сметане, как вариант выпечки, отличается тем, что хворостинки получаются румяными и пышными. Такие мини-булочки очень вкусно кушать в теплом виде со сливочным маслом. Из такого количества продуктов получается довольно большая горка хвороста, на всю семью хватит.

Время готовки: 30 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций – 3.

Ингредиенты:

Пудра сахарная – для декора.

Соль – 1 щепотка

Сметана – 150 гр.

Мука – 450 гр.

Сода – 0,25 ч.л.

Масло растительное – 150 мл.

Сахар-песок – 100 гр.

Яйцо – 2 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для теста вам потребуются яйца, сметана, мука, сахар, соль и сода.

Шаг 2. В миску выложите 150 грамм сметаны.

Шаг 3. Добавьте к сметане сахар, соль, пищевую соду и перемешайте ложкой.

Шаг 4. Всыпьте просеянную муку и разбейте куриные яйца.

Шаг 5. Замесите крутое и эластичное тесто.

Шаг 6. Далее тесто на ровной поверхности раскатайте скалкой в пласт примерно 5-6 миллиметров толщиной. Разрежьте пласт на прямоугольники. В каждом сделайте продольный разрез в середине.

Шаг 7. Через отверстие в тесте протяните один край теста – у вас получится заготовка для хвороста.

Шаг 8. В кастрюлю или сковороду влейте растительное масло для фритюра. Когда масло хорошо разогреется, выкладывайте в него порциями заготовки и жарьте хворост с обеих сторон до румяного цвета. Вы увидите, как на глазах тесто будет становиться все пышнее и пышнее.

Шаг 9. Готовый поджаристый хворост промокните от масла на бумажных полотенцах.

Шаг 10. Подавайте хворост на сметане в теплом виде, посыпав сахарной пудрой. Приятного аппетита!

Хворост без добавления водки

Хворост без добавления водки тоже может быть тонким и хрустящим. Такую выпечку можно смело отнести к бюджетным, когда буквально из ничего вы получаете отменное угощение к чаю. А разделывание теста – это отдельное удовольствие, на то, как умелые руки заворачивают хворост можно смотреть не останавливаясь.

Время готовки: 60 мин.

Время приготовления: 60 мин.

Порций – 8.

Ингредиенты:

Яйца – 5 шт.

Соль – 1 щепотка

Мука – 500 гр.

Масло растительное – 250 мл.

Мед – 200 мл.

Вода – 150 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В миске взбейте куриные яйца вместе с водой и солью.

Шаг 2. Далее в полученную смесь всыпьте просеянную муку и начните замешивать тесто.

Шаг 3. Сначала перемешивайте массу ложкой, затем переходите на ручной замес. Тесто должно получиться однородным и эластичным.

Шаг 4. Присыпьте рабочую поверхность мукой и раскатайте тесто в тонкий пласт.

Шаг 5. Разрежьте тесто на ромбы.

Шаг 6. В каждом ромбе по середине сделайте небольшие надрезы, через них протяните один край теста. Таким образом у вас получатся заготовки для хвороста правильной формы.

Шаг 7. Хорошо прогрейте растительное масло в сковороде или кастрюле. Выкладывайте заготовки в кипящее масло небольшими порциями и готовьте их до румяного цвета.

Шаг 8. Золотистый хрустящий хворост выложите в миску и полейте медом. Приятного аппетита!

Классический хрустящий хворост на воде

Классический хрустящий хворост на воде – это вариант для тех, кто только начинает свои первые шаги в кулинарии. Состав ингредиентов простой и бюджетный, рецепт максимально простой, его практически невозможно испортить, и вы получаете море удовольствия от поедания сладкого и хрустящего хвороста, сделанного своими руками, гарантировано.

Время готовки: 35 мин.

Время приготовления: 15 мин.

Порций – 15.

Ингредиенты:

Вода – 60 мл.

Соль – 1 щепотка

Яйца – 2 шт.

Мука пшеничная – 250 гр.

Масло растительное – для фритюра

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте все необходимое для хвороста.

Шаг 2. Разбейте в миску куриные яйца, взболтайте их вилкой.

Шаг 3. К взбитым яйцам влейте воду и еще раз перемешайте массу.

Шаг 4. Далее всыпьте просеянную муку и добавьте щепотку соли. Вымесите однородное тесто, плотное и упругое. Заверните его в пищевую пленку и оставьте на 15-20 минут отдыхать.

Шаг 5. После этого тонко раскатайте тесто на рабочей поверхности и разрежьте тесто на квадраты или прямоугольники. В каждом кусочке по середине сделайте продольный надрез ножом. Затем аккуратно через отверстие протяните один край теста, чтобы получились фигурные заготовки для хвороста.

Шаг 6. Влейте в сковороду с высокими бортами растительное масло, прогрейте его. Выкладывайте хворост небольшими порциями, чтобы он свободно располагался в сковороде. Жарьте его до золотистого цвета с обеих сторон.

Шаг 7. Чтобы с готового хвороста стекло масло, выложите его на бумажные полотенца.

Шаг 8. Хворост очень вкусно кушать с чаем или кефиром. Приятного аппетита!

Хворост без яиц в домашних условиях

Хворост без яиц в домашних условиях – это простое и вкусное дополнение к любому приему пищи. Тесто для хвороста универсальное, даже без яиц оно не липнет к рукам и получается пышным. Его, кстати, можно замесить заранее и хранить в морозилке.

Время готовки: 35 мин.

Время приготовления: 35 мин.

Порций – 20.

Ингредиенты:

Мука – 3 ст.

Соль – 0,25 ч.л.

Кефир – 1 ст.

Сахар-песок – 5 ч.л.

Сода – 0,5 ч.л.

Мак – 1 ч.л.

Масло растительное – для жарки.

Сахарная пудра – для декора.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В миску влейте кефир, добавьте к нему сахар, соль и соду, перемешайте. Соду гасить не нужно, достаточно кислоты кефира.

Шаг 2. Добавьте кондитерский мак.

Шаг 3. Подсыпайте просеянную муку и начинайте замешивать тесто ложкой. Окончательно вымешивайте массу руками, в итоге она должна стать однородной и не липнущей к рукам.

Шаг 4. Когда тесто будет готово, раскатайте его в тонкий пласт на рабочей поверхности. Разрежьте тесто на прямоугольники примерно одинакового размера. В центре каждого ножом сделайте продольный разрез.

Шаг 5. Аккуратно протяните один край теста через разрез в тесте. У вас получатся фигурные заготовки для хвороста.

Шаг 6. В кастрюлю с толстыми стенками влейте растительное масло. Когда оно хорошо разогреется, выкладывайте в него хворост и обжаривайте с двух сторон до золотистого цвета.

Шаг 7. Готовый пышный хворост промокните от масла на бумажных салфетках.

Шаг 8. Хворост посыпьте сахарной пудрой и, когда он остынет, подавайте его к чаю. Приятного аппетита!

Хрустящий хворост с медом

Хрустящий хворост с медом – это наш ответ пахлаве. Такую выпечку смело можно ставить в один ряд со знаменитым восточным лакомством, она получается очень вкусной и оригинальной. И тем не менее, не теряет свою аутентичность и характерный внешний вид.

Время готовки: 20 мин.

Время приготовления: 20 мин.

Порций – 15.

Ингредиенты:

Для теста:

Вода – 60 мл.

Мука – 300 гр.

Яйцо – 2 шт.

Масло растительное – 60 мл.

Для сиропа:

Вода – 100 мл.

Мед – 50 гр.

Сахар-песок – 200 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выложите на рабочую поверхность муку, два яйца, воду и растительное масло для теста.

Шаг 2. В миске смешайте куриные яйца, воду и растительное масло. Хорошо перемешайте ингредиенты венчиком.

Шаг 3. Далее в миску просейте через сито пшеничную муку, начните замешивать тесто лопаткой или ложкой.

Шаг 4. Когда масса станет очень густой, переходите на ручной замес. В итоге тесто должно получиться пластичным и не липнущим к рукам. Соберите его в ком, оберните в пищевую пленку и оставьте на полчаса.

Шаг 5. После этого разделите тесто на три части.

Шаг 6. Каждый кусок раскатайте скалкой на рабочей поверхности в тонкие пласты.

Шаг 7. Затем сверните пласты в рулеты, но не очень плотные, чтобы тесто не слипалось.

Шаг 8. Затем рулеты разрежьте на части по диагонали.

Шаг 9. Далее заготовки обжарьте в большом количестве растительного масла.

Шаг 10. Готовый хворост переложите на бумажные полотенца, чтобы стекло лишнее масло.

Шаг 11. Теперь приготовьте сироп для пропитки хвороста. Возьмите воду, сахар и мед.

Шаг 12. В кастрюле смешайте воду и сахар, варите сироп, пока сахар полностью не растворится.

Шаг 13. В сироп добавьте мед и перемешайте. В теплый медовый сироп обмакивайте хворост и выкладывайте его на блюдо.

Шаг 14. Дополнительно хворост можно украсить колотым орехом, маком или семенами кунжута. Великолепное сладкое угощение готово. Приятного аппетита!