ГлавнаяРецептыИз какого винограда делают вино: подборка лучших сортов Из какого винограда делают вино: подборка лучших сортов На чтение: 5 минут Виноделие – комплексный и всеобъемлющий процесс. На вкус конечного напитка влияет все – от погоды и оборудования до тончайших технологических особенностей производства и хранения. НОВОСТИ ВКУСНО Сверхважным является и сырье. Недостаточно просто выбрать хороший виноград – нужно знать, как удержать аромат и свойства плода. Начинающему виноделу необходимо знать о лучших сортах винограда, чтобы иметь базовое понимание процесса изготовления вина. Стоит попробовать Нежность в каждом кусочке: готовим сливочную запеканку с куриными стрипсами и овощами Лучшие сорта винограда для белого вина Белое вино обычно имеет более низкую кислотность. Традиционно при создании этого напитка используются только сок и плоды без кожуры и косточек. Алиготе Французский сорт алиготе обладает высокой урожайностью. Он очень неприхотлив в уходе, хорошо переносит холодную погоду, имеет незначительное осыпание и торочку ягод. Гроздья вырастают крупными и очень сочными – содержат до 80% жидкости. Сами плоды, хоть и мелкие, но очень сладкие и ароматные, с умеренной кислотностью. Также этот виноград достаточно универсален. Его используют для изготовления шампанских и тихих вин, соков, используют в готовом виде. Напитки из алиготе обладают характерным цветочно-фруктовым ароматом, благодаря чему популярны как столовые вина. Мускат белый Белый мускат – один из самых популярных сортов винограда для десертных вин. Уровень сахара колеблется в пределах 20 – 25%, а иногда даже выше. Все зависит от региона, страны роста и степени созревания. Ягоды обладают ярко выраженным мускатным вкусом и тонким ароматом лозы. Это очень важно, ведь именно этого аромата часто не хватает белым винам, при производстве которых не используется кожура и косточки плодов. Уход за мускатом требует определенных навыков и знаний, ведь кусты этого сорта очень капризны к температуре, почве и даже месту посадки. Также они восприимчивы к некоторым болезням, потому как первый виноград для выращивания следует выбрать что-то другое. Рислинг Виноград сорта рислинг родом из Германии. Небольшие ягоды имеют очень тонкую, но крепкую кожуру. Они устойчивы к осыпанию и торошению. Также плоды способны противостоять очень серьезным морозам – даже до минус 20 градусов. Рислинг используют для производства столовых сухих вин. Такой напиток обладает высокой кислотностью, а также очень характерными и ярко выраженными цветочными и медовыми нотками. Среди недостатков сорта – крайне высокая склонность к вредителям и грибкам, особенно если сезон оказался аномально теплым. Проблему решает своевременная обработка саженцев и плодов. Выбор сорта – важный этап в виноделии / Фото Unsplash Совиньон Блан Белый совиньон является одним из самых популярных сортов винограда, поскольку отлично подходит для начинающих виноделов: имеет хорошую урожайность; созреет в удобное для виноделия время – в сентябре или начале октября; устойчив к милдью, но боится многих других грибковых заболеваний; способен переносить морозы до минус 25 градусов; отлично поддается смешиванию с другими сортами винограда. Особенностью готового напитка является насыщенный бархатный вкус и аромат, который может отличаться в зависимости от места произрастания саженца. Запах вина может быть как характерно ягодным и даже тропическим, так и тяжелым травянистым. Шардоне Шардоне – очень популярный сорт среди виноделов. Причин тому множество: хорошая устойчивость к болезням и грибкам лозы и плодов, в частности благодаря естественному восковому налету; сопротивляемость засухам, чрезмерную влагу ягоды не любят; быстрое созревание; среднего размера гроздья – не маленькие, что важно для урожайности, и не слишком большие, из-за чего ягоды не опадают; умеренная кислотность, сахаристость и сочность. Главным преимуществом этого сорта является его относительная нейтральность. В отличие от рислинга, шардоне не имеет ярко выраженного характерного букета, поэтому конечный вкус вина будет полностью зависеть от руки винодела. На вкус вина влияет буквально все / Фото Unsplash Лучшие сорта винограда для красного вина Красные вина в большинстве своем считаются более благородными. Даже крупным заводам-производителям вин бывает сложно правильно раскрыть и подать виноматериал. Особенно это касается сухих напитков экстракласса, ведь высокая кислотность и тонкость сусла создает особые требования к технологическому процессу изготовления вина. Пино Нуар При невысокой стоимости производства вина пино нуар обладают невероятно богатым вкусом, ароматом и благородной телесностью, которые могут сравниться с самыми дорогими элитными напитками. Эта лоза и ягоды умеренно устойчивы к морозам, грибкам, перепадам температур, однако в то же время они умеренно подвержены различным редким заболеваниям, предусмотреть которые без должного опыта и средств очень сложно. Пино нуар очень плохо растет в низинах и на равнинах – этот сорт любит исключительно горную местность. Саперави Самый древний сорт красного вина, вероятно, родом из Кахетии. Его любят за терпкий вкус с ощутимой телесностью и вязкостью. Преимущественные нотки: черная смородина, чернослив, ежевика, иногда вишня. Из этого сорта выходит прекрасное недорогое вино как для стола, так и для дегустации или вечерних посиделок. Единственным недостатком является его долгое и позднее созревание, обычно занимающее до полугода. Саперави хорошо противостоит засухам, морозам, растет на разных типах почв, кроме совсем сухих, засоленных и заболоченных. Монастрел Популярное в Европе сухое столовое вино родом из Испании. Оно понравится любители саперави, ведь этот напиток также яркий, ягодный, терпкий и вязкий, пряный и очень массивный. В то же время, аромат может быть слишком необычным и агрессивным – напитки с большой выдержкой имеют характерный запах коры, дичи, крови. Для роста ему нужен жаркий климат, много солнца, сухое и длинное лето. Если переборщить с поливом или погода кажется влагой, то виноград может не дать урожая или дать, но погибнуть в следующем году. Домашнее вино по-особому вкусное / Фото Unsplash Каберне-Совиньон Вина каберне-совиньон можно назвать едва ли не самыми популярными напитками в своей категории. Яркий фруктовый вкус и ровный вкус, умеренная кислотность, невысокая стоимость делает эти вина действительно отличным выбором для каждого. Виноградники этого вида занимают самую большую площадь во всем мире. Он может произрастать как в жарком сухом, так и во влажном прохладном климате. Кусты устойчивы к морозам до минус 30 градусов даже без утепления, обладают врожденным иммунитетом к болезням и не слишком привлекают внимание насекомых. Мерло Мерло – достаточно легкое столовое вино, конечный вкус, аромат и тело которого сильно зависят от технологии производства и выдержки. Этот сорт – легкий и ненавязчивый, легко адаптируется к любым климатическим условиям и при этом быстро созревает, что делает его идеальным сырьем для массового виноделия. Попробуйте и себя в виноделии. С нашим рецептом домашнего вина из синего винограда вы сможете удивить гостей отличным напитком собственного производства. Поделитесь с друзьями