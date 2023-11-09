Привезла рецепт из Италии. Мой «Ходовой» пирог на каждый день: просто и вкусно

У многих с выпечкой связано довольно много теплых воспоминаний. Это и пирожки у бабушки в деревне, и сладкие десерты, и мягкий свежий хлеб. Запах выпечки успокаивает и приводит в состояние гармонии.

В основном, любимой выпечкой является какой-то определенный пирог. Как правило, люди любят шарлотку. Это самый узнаваемый вид выпечки во многих странах.

Но, помимо шарлотки есть и другие интересные пироги. Стоит обратить внимание на итальянскую выпечку. Пироги из данной страны оригинальные и вкусные. Создадим в домашних условиях типичную итальянскую выпечку.

Ингредиенты теста для итальянского пирога:

сливочное масло — 200 г;

мука — 300 г;

соль — щепотка;

разрыхлитель — ч.л.;

ванилина — ч.л.;

сахар — 100 г;

яичный желток — 2 шт.;

сметана — 4 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

творог — 400 г;

сахар — 100 г;

яйцо — шт.;

яичный белок — 3 шт.;

соль — щепотка;

сгущенное молоко — 100 г.

Приготовление итальянского пирога:

К мягкому сливочному маслу высыпаем муку, разрыхлитель, ваниль и соль. Смешиваем компоненты до однородной массы, похожей на тесто.

Добавляем в первичное тесто сметану, желтки и сахарный песок, продолжаем вымешивать. Получается эластичный слегка липкий колобок.

Делим тесто на две части — одна побольше, вторая поменьше. Колобок побольше кладем в холодильник на 20 минут. Колобок поменьше кладем в морозильную камеру на полчаса.

Не забываем завернуть тесто в целлофан.

Для приготовления начинки смешиваем творог, сахар и яйцо, взбиваем погружным блендером до однородной массы. В отдельной миске взбиваем белки с солью миксером до белой пышной пены.

Высыпаем к белкам сахар, продолжаем взбивать до образования устойчивых пиков. Далее в форму для выпечки с пергаментом на дне выкладываем большую часть теста, выравниваем по поверхности и формируем бортики.

В форму из теста выкладываем творожную начинку ровным слоем.

На творожный слой кладем белковую массу, тоже выравниваем.

Натираем на крупной терке кусок теста из морозилки на верхушку.

Выпекаем пирог в духовке при 160 градусах 40 минут.

После выпекания смазываем пирог сгущенным молоком.

По желанию пирог посыпаем кокосовой стружкой.