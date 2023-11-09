Вкусное печенье «Наташа» с маком и курагой

Ароматное и вкусное печенье «Наташа» — фантастический десерт, возвращающий в детство. А всё из-за того, что готовится он по мотивам некогда популярного и несправедливо забытого торта с идентичным названием.

Это печенье не состоит из нескольких слоев, как оригинальный десерт. Но в него добавляется тот же набор ингредиентов: сметана, какао, мак, курага и изюм. Печь данное лакомство мы будем из двух видов теста (ванильного и шоколадного).

Как приготовить вкусное печенье «Наташа» своими руками

Соблюдая пропорции, вы сможете приготовить чуть больше 600 г рассыпчатого печенья к чаю. Если ваши домашние — сладкоежки, увеличьте количество ингредиентов, чтобы получить не менее 1 кг свежей домашней выпечки. Говорим наперед, что уже к вечеру не останется ни единой крошки.

Ингредиенты

Сметана100 г Сливочное масло100 г Яйцо1 шт. Сахар120 г Пшеничная мука300 г Разрыхлитель1 ч. л. Какао-порошок1 ст. л. Соль1 щеп. Ванилин1 щеп. Курага40 г Изюм30 г Мак1 ч. л.

Приготовление

В миску выкладываем размягченное сливочное масло. Добавляем 80 г сахара, соль и ванилин. Хорошенько перемешиваем все ингредиенты при помощи вилки.Добавляем к маслу сметану и яйцо. Снова всё перемешиваем. Постепенно всыпаем 250 г пшеничной муки с разрыхлителем. Перемешиваем до однородности. Треть готового теста перекладываем в отдельную емкость. К большей части теста всыпаем оставшуюся муку. Перемешиваем всё. Формируем мягкий однородный ком.Добавляем к тесту курагу, предварительно замоченный и высушенный изюм, а также мак. Тщательно вмешиваем эти ингредиенты.К отложенной части теста добавляем какао-порошок. Хорошенько его вмешиваем. Помещаем куски теста в отдельные полиэтиленовые пакеты. Отправляем их на полчаса в холодильник. Припыляем рабочую поверхность мукой. Раскатываем на ней шоколадное тесто в круглый пласт.Сверху выкладываем массу с курагой и маком. Раскатываем ее в пласт толщиной 1,5 см, создавая прямоугольную заготовку. Разрезаем ее на квадраты одинакового размера.Посыпаем заготовки из теста оставшимся сахаром, равномерно его распределяя. Выкладываем квадратики на противень, застеленный пергаментом. Отправляем будущее печенье в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут. Готово!

К слову, перед помещением заготовок на противень вы можете не посыпать их сахаром. Попробуйте смазать их взбитым яичным желтком с небольшим количеством молока для получения аппетитной румяной верхушки печенья.