Изысканный вкус: рецепт салата с грецкими орехами, фетой и медовыми грушами

Этот вкуснейший салат представляет собой гармоничное сочетание вкусов и текстур. Вы можете подать его, как закуску, или как самостоятельное блюдо с интригующим вкусом.

Салат с грецкими орехами, фетой, грушами и медом – это блюдо, богатое ингредиентами и контрастными вкусами, которые прекрасно сочетаются друг с другом, создавая оригинальное и вкусное блюдо. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.

Этот салат представляет собой элегантный зимний гарнир, идеально подходящий к жаркому, но его также можно подавать в качестве закуски или основного блюда на обед.

Салат с грецкими орехами, фетой и медовыми грушами

Ингредиенты:

зеленый салат;

50 г листьев шпината;

50 г рукколы;

50 г ядер грецких орехов;

100 г феты;

2 груши;

1 ч. л. горчицы;

1 ч. л. зерен горчицы;

1 столовая ложка бальзамического уксуса;

оливковое масло;

1 столовая ложка меда;

1 кусочек сливочного масла;

соль, перец.

Для приготовления салата с грецкими орехами, фетой и грушами в меду промойте и отожмите листья салата и листья шпината. Поместите рукколу и шпинат в большую, не слишком глубокую миску. Смешайте в емкости два вида горчицы, масло, уксус, щепотку соли и молотый перец.

Смешайте ингредиенты венчиком до получения кремообразной заправки. Очистите груши и нарежьте их не слишком тонкими дольками.

Растопите на сковороде сливочное масло с медом и готовьте груши на сильном огне, пока они не станут мягкими и не приобретут красивый янтарный цвет. Раскрошите фету руками и выложите ее на салат вместе с нарезанными листьями салата.

Распределите груши и измельченные грецкие орехи и заправьте частью горчичного соуса. Сразу подавайте салат к столу.

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