Не дожидаюсь Масленицы, чтобы порадовать семью вкусными и румяными блинами. Особенно если начинки в избытке. Обычно заворачиваю в блины что-то сладкое: яблочное повидло, творог с изюмом или заварной крем. Но когда хочется сделать из них закуску, стряпаю блинчики с капустой. На заварном тесте они получаются, как подушки, мягкими и упругими.

Конечно, блины — блюдо не для ленивых. Если есть капуста, но нет времени, лучше потратить овощ на запеканку. По ссылке вы найдете подборку самых быстрых рецептов. Но уж если вы решились испечь блины, у меня на примете есть очень удачный рецепт. Тесто — сказка!

Как приготовить блинчики с капустой на заварном тесте

Весь секрет такого теста для блинов в кипятке, на котором я его готовлю. Благодаря горячей воде тесто берется пузырьками, оно не рвется и красиво румянится. А сочная начинка только улучшает вкус блинов.

Ингредиенты

Молоко0,5 л Вода0,65 л Яйцо3 шт. Пшеничная мука250 г Соль1 ч. л. Сахар2 ст. л. Капуста белокочанная1 шт. Подсолнечное масло5 ст. л. Сливочное масло40 г

Приготовление

Первым делом нужно испечь блины. Для этого в глубокой миске соедините молоко комнатной температуры с 3 ст. л. подсолнечного масла, 1 ст. л. сахара и солью. В смесь вбейте яйца. Снова всё смешайте.Далее введите в жидкость 500 мл горячей воды. Порционно подсыпая в миску муку, замесите тесто, как на блины. Дайте ему постоять минут 10. Готовьте блины на разогретой сковороде, смазанной растительным маслом. Теперь приготовьте начинку. Капусту нашинкуйте и выложите в сковороду с толстым дном. Добавьте примерно 150 мл горячей воды, накройте крышкой и тушите на огне выше среднего около 10 минут. Когда капуста размягчится, добавьте растительное масло и сливочное, соль и перец по вкусу. Обжаривайте капусту до румяности. Пересыпьте ее ложкой сахара, чтобы та карамелизовалась.

Начинка готова! Осталось только начинить блины, и можно ставить их на стол. Если хотите предварительно подрумянить блюдо, советую использовать сливочное масло. Так получится вкуснее. Такие блины я поливаю сметаной и подаю в качестве закуски. Приятного аппетита!