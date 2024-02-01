Пищевые традиции разных народов мира могут отличаться, даже если они живут в относительной близости друг к другу. К примеру, на одном континенте. Но гарнир из картофеля — то, что нас всех объединяет. А поскольку варианты приготовления этого продукта (хоть их и множество) всё же ограничены, жареная картошка по-швейцарски очень напоминает наши драники.

Каким бы впечатляющим ни было сходство, вкус швейцарского национального блюда отличается от нашего. Хрустящая корочка сохраняется, но минимум специй делает вкус намного нежнее. Нужно пробовать!

Жареная картошка по-швейцарски: как приготовить

Экономные швейцарцы берегут не только свои финансы, но и время. Они знают цену каждой минуте. Поэтому стараются не тратить полвечера на приготовление одного блюда. Их любимая национальная пища проста, но от этого она не теряет во вкусе.

Ингредиенты

Картофель550 г Соль0,5 ч. л. Сливочное масло60 г Чабрец по вкусу

Приготовление

Картофель очистите от кожуры и хорошенько вымойте. Натрите овощ на крупной терке и переложите в глубокую миску. Залейте картошку холодной водой, чтобы та не почернела. Масло растопите на водяной бане.Далее хорошенько отожмите натертую картошку и переложите ее на кухонное полотенце, чтобы оно впитало жидкость. Снова отожмите картошку. Она должна быть такой сухой, насколько это возможно.Переложите картофель в чистую миску и смешайте с 30 г топленого масла. Сливочное с легкостью можно заменить растительным или взять по половине каждого. Перемешайте картошку с маслом. Разогрейте сковороду с остатками масла на среднем огне. Переложите на нее картофель и распределите в один ровный слой. Посолите и поперчите по вкусу. Можете использовать и другие специи, но швейцарцы так не делают.Обжаривайте картофельную лепешку до золотистого цвета на среднем огне в течение 7 минут. Когда она подрумянится, переверните ее на другую сторону и продолжайте готовить еще 5 минут.В процессе жарки подливайте сливочное масло, чтобы драник румянился, но не подгорал. Доведите его до хрустящей корочки и подавайте к столу, нарезав треугольниками. С чесночным соусом будет самое оно!

Очень редко швейцарцы используют для этого блюда молодой картофель. Поэтому доставайте зимние запасы: мы нашли способ покончить с ними в кратчайшие сроки. Понравился рецепт? Сохраняйте его себе и делитесь с друзьями!