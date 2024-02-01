Кефир и 1 яйцо. Минутная вкуснота из кефира: съедается в один миг

Картофельные пирожки считаются одними из самых популярных пирожков. Эта начинка готовится весьма просто и к тому же очень бюджетная. Картофельные пирожки сложно испортить, так как каждый рецепт этой выпечки максимально понятный даже для новичков.

Можно сделать как пышные пирожки, так и выпечку с тонким тестом и обилием начинки внутри. По статистике, большинство предпочитает второй вид пирожков. Это обусловлено любовью к сочной картофельной начинке.

Если вы любите картофельные пирожки, но не хотите долго их готовить, соблюдая все традиционные алгоритмы, стоит узнать про быстрый рецепт готовки пирожков с картошкой.

Ингредиенты теста для картофельных пирожков:

Кефир — 350 мл;

Яйцо — 1 шт.;

Соль — 1 ч.л.;

Сахар — 1 ч.л.;

Растительное масло — 20 мл;

Мука — 550 г;

Разрыхлитель — 1 ч.л.

Ингредиенты для начинки:

Картофель — 500 г;

Соль — ½ ч.л.;

Лук — 1 шт.;

Укроп — пучок.

Приготовление картофельных пирожков:

Отвариваем до готовности очищенный картофель. В миску с кефиром высыпаем соль и сахар, разбиваем яйца, выливаем растительное масло и тщательно перемешиваем.

Высыпаем в кефир муку и разрыхлитель, замешиваем эластичное и мягкое тесто. Оставляем колобок на 15 минут под целлофаном и полотенцем в тепле.

Разминаем картофель до состояния пюре, смешиваем с солью. Нарезаем мелко лук и обжариваем до золотистого цвета в сковороде. Кладем лук к картофелю, шинкуем туда же укроп.

Тесто делим на два одинаковых колобка. Раскатываем один из колобков в тонкий прямоугольный пласт. Визуально делим пласт на квадраты 10х10 см.

Выкладываем в каждый квадрат начинку. Раскатываем второй колобок теста такого же размера, как и первый. Накрываем начинку вторым пластом.

Промежутки между начинкой запечатываем пальцами.

Формочкой вырезаем небольшие пирожки, стараемся не задевать начинку в середине.

В сковороде на растительном масле обжариваем пирожки с обеих сторон до золотистого цвета.

Таким образом, можно приготовить много вкусных картофельных пирожков. К начинке получится добавить также зеленый лук, кинзу и петрушку по желанию.