Жареная картошка с грибами: интересный рецепт

Овощечистка уже давно стала незаменимым инструментом на кухне. Она облегчает процесс приготовления пищи, делает его более безопасным и эффективным. Такой девайс помогает не только сэкономить время, но еще и повысить кулинарную креативность. Вооружитесь данным приспособлением — и самая хрустящая жареная картошка с грибами будет готова уже через 20 минут. Быстро и легко!

Выбирайте для этого блюда картофелины продолговатой формы. Они не должны быть крупными, иначе вам будет труднее правильно нарезать их овощечисткой. Взяв картошку необходимой формы, уже по истечении 5 минут у вас будут готовы тонкие полупрозрачные ломтики.

Жареная картошка с грибами: интересная идея подачи

При желании вы можете подать грибы с луком отдельно к картофелю, а из самого овоща сделать чипсы. Для этого после замачивания и обсушивания ломтиков разогрейте в сковороде, где обжаривались шампиньоны, большое количество подсолнечного масла. Выложите картошку. Ее ломтики должны быть в свободном плавании в течение 1–2 минут. Периодически переворачивайте их, а потом выложите на сито. Переместите картофельные чипсы на бумажное полотенце для избавления от лишнего масла. Хрустящая вкуснотища готова!

Ингредиенты

Картофель6 шт. Шампиньоны300 г Лук0,5 шт. Соль по вкусу Черный перец (молотый)2 щеп. Подсолнечное масло по вкусу

Приготовление

Очищаем картофель от кожуры. Хорошенько его промываем. С помощью острой овощечистки нарезаем картофелины на тонкие ломтики.Выкладываем овощ в глубокую емкость. Заливаем его холодной водой для избавления от лишнего крахмала. Оставляем картошку на 10–15 минут. Потом просушиваем ее на бумажном полотенце. Далее нарезаем грибы тонкими пластинками. Очищаем репчатый лук от шелухи. Нарезаем его полукольцами. Разогреваем сковороду с подсолнечным маслом. Обжариваем на ней шампиньоны с луком до золотистости грибов и испарения влаги со сковороды. Солим их и перчим. Перекладываем шампиньоны на тарелку. В ту же сковороду, где готовились грибы, вливаем еще подсолнечное масло. Выкладываем в раскаленное масло ломтики картофеля. Обжариваем их в течение 1,5 минуты, периодически переворачивая. Присолите слегка картофель. Выложите к нему в сковороду предварительно обжаренные шампиньоны с луком. Аккуратно их перемешайте. Шикарное постное блюдо готово!

Как видите, овощечистка — помощник в создании креативных и очень вкусных блюд. Рекомендуем обязательно приобрести такой девайс, если вы цените комфорт во время приготовления пищи и ее качество.