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Жареная картошка с грибами: интересный рецепт

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Жареная картошка с грибами: интересный рецепт

Овощечистка уже давно стала незаменимым инструментом на кухне. Она облегчает процесс приготовления пищи, делает его более безопасным и эффективным. Такой девайс помогает не только сэкономить время, но еще и повысить кулинарную креативность. Вооружитесь данным приспособлением — и самая хрустящая жареная картошка с грибами будет готова уже через 20 минут. Быстро и легко!

Выбирайте для этого блюда картофелины продолговатой формы. Они не должны быть крупными, иначе вам будет труднее правильно нарезать их овощечисткой. Взяв картошку необходимой формы, уже по истечении 5 минут у вас будут готовы тонкие полупрозрачные ломтики.

Жареная картошка с грибами: интересный рецепт

Жареная картошка с грибами: интересная идея подачи

При желании вы можете подать грибы с луком отдельно к картофелю, а из самого овоща сделать чипсы. Для этого после замачивания и обсушивания ломтиков разогрейте в сковороде, где обжаривались шампиньоны, большое количество подсолнечного масла. Выложите картошку. Ее ломтики должны быть в свободном плавании в течение 1–2 минут. Периодически переворачивайте их, а потом выложите на сито. Переместите картофельные чипсы на бумажное полотенце для избавления от лишнего масла. Хрустящая вкуснотища готова!

Ингредиенты

Картофель6 шт. Шампиньоны300 г Лук0,5 шт. Соль по вкусу Черный перец (молотый)2 щеп. Подсолнечное масло по вкусу

Приготовление

    Очищаем картофель от кожуры. Хорошенько его промываем. С помощью острой овощечистки нарезаем картофелины на тонкие ломтики.Выкладываем овощ в глубокую емкость. Заливаем его холодной водой для избавления от лишнего крахмала. Оставляем картошку на 10–15 минут. Потом просушиваем ее на бумажном полотенце.

    Жареная картошка с грибами: интересный рецепт

    Далее нарезаем грибы тонкими пластинками. Очищаем репчатый лук от шелухи. Нарезаем его полукольцами. Разогреваем сковороду с подсолнечным маслом. Обжариваем на ней шампиньоны с луком до золотистости грибов и испарения влаги со сковороды. Солим их и перчим. Перекладываем шампиньоны на тарелку. В ту же сковороду, где готовились грибы, вливаем еще подсолнечное масло. Выкладываем в раскаленное масло ломтики картофеля. Обжариваем их в течение 1,5 минуты, периодически переворачивая.

    Жареная картошка с грибами: интересный рецепт

    Присолите слегка картофель. Выложите к нему в сковороду предварительно обжаренные шампиньоны с луком. Аккуратно их перемешайте. Шикарное постное блюдо готово!

Как видите, овощечистка — помощник в создании креативных и очень вкусных блюд. Рекомендуем обязательно приобрести такой девайс, если вы цените комфорт во время приготовления пищи и ее качество.

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