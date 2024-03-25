Беру кефир, 1 яйцо и немного муки. Пирожки «Удивление» — готовлю без дрожжей: быстро и вкусно

Пирожки являются традиционным блюдом во многих странах мира. При этом выпечка была изобретена далеко до создания цивилизаций. Первые пироги не были съедобными, они служили как резервуар для начинки. Тесто было пресным, но в нем удобно считалось переносить пищу из одного города в другой. Тестом пользовались путешественники и воины.

Как конкретно люди дошли до идеи выпекать тесто доподлинно неизвестно. Возможно, эта идея принадлежала бедным слоям населения, которым приходилось доедать пресное тесто.

Приготовим современные вкусные и ароматные пирожки из курицы.

Ингредиенты для пирожков из курицы:

кефир — 300 мл;

соль — ч.л.;

сахар — ст.л.;

яйцо — 1 шт.;

растительное масло — 2 ст.л.;

мука — 450 г;

разрыхлитель — ч.л.;

лук — шт.;

сливочное масло — 30 г;

грибы;

куриное филе — 200 г;

сметана — 2 ч.л.

Приготовление пирожков из курицы:

В миску с кефиром высыпаем соль и сахар, перемешиваем и добавляем яйцо. Вливаем в кефир растительное масло, смешиваем.

Просеиваем в кефир муку с разрыхлителем, замешиваем эластичное мягкое тесто руками.

Оставляем тесто под целлофаном на 20 минут.

В это время нарезаем мелко лук, обжариваем на сильном огне в сковороде со сливочным маслом.

Нарезаем мелко грибы, кладем к луку и постепенно убавляем огонь. Нарезаем на маленькие кусочки куриное филе, отправляем в сковороду, солим и перчим.

Когда куриное филе полностью побелеет, кладем к начинке сметану, перемешиваем. Накрываем начинку крышкой и тушим 15 минут на медленном огне.

Обминаем тесто и делим на 10 кусочков, формуем колобки. Руками делаем из колобков лепешки, куда кладем начинку и запечатываем ее внутри.

В сковороде на растительном масле обжариваем пирожки, выкладываем швом вниз. Обжариваем до золотистой корочки с обеих сторон.

Важно чтобы масло покрывало пирожок на ½.

В итоге получаются сочные пироги с куриным мясом и грибами.

Эта начинка станет любимой у вас и вашей семьи.