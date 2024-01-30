Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить жареную редьку. Для этого рецепта можно использовать зеленую или арбузную редьку, также подойдет дайкон. Жареную редьку можно подавать, как гарнир или закуску, она хорошо будет сочетаться со сметаной или греческим йогуртом.

Назначение: На ужин Основной ингредиент: Овощи / Редька Блюдо: Закуски / Гарниры Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Зеленая редька 2 Штуки

Чеснок 2 Зубчика

Соль По вкусу

Черный молотый перец По вкусу

Перец чили молотый сушеный По вкусу

Масло растительное 100 Миллилитров

Количество порций 2

Калорийность

49 ккал

Калорийность

0 г

Белки

4 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Жареная редька»

Подготовьте все ингредиенты.

Редьку тщательно помойте, по желанию очистите от кожуры. Порежьте кружочками или половинками кружочков, если редька крупная.

Редьку залейте молодой водой и оставьте на 15-20 минут. После слейте воду, а редьку посолите и перемешайте. Оставьте еще на 5 минут.

Еще раз ополосните и выложите на бумажные полотенца, чтобы обсушить.

Раздавите зубчик чеснока. Разогрейте сковороду с растительным маслом, добавьте чеснок и обжарьте около 30-50 секунд, пока он не раскроет аромат.

Удалите чеснок, выложите редьку в сковороду. Обжаривайте до легкого золотистого цвета.

Жареную редьку выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы впиталось лишнее масло.

Перед подачей поперчите и посолите по вкусу. Жареная редька готова, приятного вам аппетита!