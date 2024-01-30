Соленая форель в домашних условиях – это одна из самых востребованных и вкусных закусок. Ее можно приготовить без повода и не стыдно на праздничное застолье дорогим гостям подать. Мы раскроем вам секреты приготовления бесподобной соленой форели, каждый рецепт вы сами сможете реализовать у себя на кухне. А выбирать есть из чего и каждый раз вы будете получать оригинальный ни на что не похожий вкус красной рыбы.

Как засолить форель кусочками в домашних условиях

Как засолить форель кусочками в домашних условиях быстро и, чтобы потом можно было вариативно ее использовать, описано в этом рецепте. После засолки вы сразу можете использовать соленую рыбку в приготовлении бутербродов или салатов, она уже нарезана порционными кусочками.

Ингредиенты –+5 порц.

Лавровый лист 3 шт.

Уксус яблочный 6% 1 ст.л.

Соль 3 ст.л.

Перец чёрный горошек 10 шт.

Лимон 1 шт.

Лук репчатый 1 шт.

Форель 1 кг

Масло растительное 3 ст.л.

Вода 500 мл.

Шаги 180 мин.

Как быстро и вкусно засолить форель в домашних условиях? Тушку форели разделайте, отделите филе от костей и кожи. Нарежьте филе небольшими кусочками, полейте их лимонным соком. Сок можно предварительно выдавить из лимона или сделать это непосредственно над кусочками рыбы. Складывайте филе форели в емкость слоями, просыпая солью и прокладывая его лавровым листом, горошинами перца и кольцами лука. Смешайте воду, уксус, оставшийся лимонный сок. Полученной смесью залейте рыбу и установите сверху гнет. Оставьте рыбу при комнатной температуре на 2 часа. Вот так просто и быстро у вас на столе появится вкусная слабосоленая форель. Приятного аппетита!

Слабосоленая форель целиком в домашних условиях

Слабосоленая форель целиком в домашних условиях получится с первого раза. Это совсем не сложная задача, а чтобы рыбное филе хорошо просолилось и не превратилось в кашу, форель должна быть свежей и не перемороженной. Хранить такую рыбу можно не более 2-3 дней в холодильнике.

Время готовки: 2 дня.

Время приготовления: 40-50 мин.

Порций – 6.

Ингредиенты:

Форель – 1,5 кг.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Перец душистый молотый – по вкусу.

Соль – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Тушку форели необходимо выпотрошить и отрезать голову. Тщательно вымойте рыбку внутри и снаружи.

Шаг 2. Далее отрежьте хвост и вырежьте хребет. У вас получится два крупных филе на коже.

Шаг 3. Натрите рыбу солью и сахаром с внутренней стороны.

Шаг 4. Также тщательно натрите солью и сахаром рыбу с верхней стороны.

Шаг 5. Далее положите каждую половину на лист пергамента, посыпьте форель молотым душистым перцем.

Шаг 6. Заверните рыбу в пергамент.

Шаг 7. Упакуйте форель в пакеты и оставьте при комнатной температуре на 8 часов. После этого слейте сок, который образовался, переложите рыбу в удобную емкость и оставьте в холодильнике на 2 дня.

Шаг 8. После этого слабосоленую форель можно кушать и использовать в приготовлении других блюд. Приятного аппетита!

Как быстро и вкусно засолить форель с солью и сахаром

Как быстро и вкусно засолить форель с солью и сахаром специально для праздника или просто, когда захотелось солененького. Если у вас возник такой вопрос, то мы можем помочь. Всего через пару дней вы сможете угоститься вкусной красной рыбой.

Время готовки: 2 дня.

Время приготовления: 20 мин.

Порций – 4-6.

Ингредиенты:

Форель – 1 шт.

Сахар-песок – 100 гр.

Соль крупная – 200 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ополосните тушку форели холодной водой, отрежьте голову, плавники и хвост. Разрежьте рыбу пополам, удалите хребет и кости. Каждую часть разрежьте пополам еще раз.

Шаг 2. В небольшой миске смешайте соль и сахар.

Шаг 3. Каждый кусок филе форели натрите смесью соли и сахара.

Шаг 4. На лист пергамента насыпьте немного посолочной смеси положите на него кусок рыбы кожей вниз. Сверху положите второй кусок филе к филе. Заверните рыбу в пергамент. Сверток уберите в контейнер и поместите его в прохладное место на 2 дня. Так же поступите с другой половиной форели.

Шаг 5. Через 48 часов достаньте форель из контейнера и снимите пробу.

Шаг 6. Соленая форель подходит для приготовления закусок и разнообразных бутербродов. Приятного аппетита!

Слабосоленая форель в рассоле

Слабосоленая форель в рассоле – это довольно популярный и простой рецепт для постоянного применения. Рыбу лучше выбирать охлажденную, которая не подвергалась сильной заморозке, иначе она может получиться пересоленной. В остальном, рецепт очень прост и понятен.

Время готовки: 24 ч.

Время приготовления: 30 мин.

Порций – 2.

Ингредиенты:

Лист лавровый – 3 шт.

Вода – 500 мл.

Филе форели – 400 гр.

Уксус 6 % – 1 ч.л.

Соль – 1,5 ст.л.

Перец душистый горошком – 10 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Филе форели разрежьте на несколько крупных кусков, чтобы удобно было закладывать их в емкость. Отделите филе от кожи и удалите крупные косточки.

Шаг 2. В кастрюлю всыпьте соль, перец горошком и положите лавровый лист. По желанию можете добавить другие специи.

Шаг 3. Влейте в кастрюлю горячую воду, поместите емкость на огонь и доведите маринад до кипения. Выключите плиту, влейте в маринад уксус и оставьте его на 30-40 минут, чтобы жидкость остыла.

Шаг 4. Сложите подготовленное филе форели в стеклянную банку или другую емкость для пищевых продуктов. Залейте рыбу маринадом. Закройте емкость крышкой и уберите в холодильник на сутки.

Шаг 5. Спустя сутки попробуйте форель на вкус. Если она показалась вам не слишком соленой, то можно еще немного дать ей просолиться.

Шаг 6. Засоленную форель в маринаде можно подавать в качестве нарезки или использовать ее в приготовлении разнообразных закусок. Приятного аппетита!

Слабосоленая форель с лимоном

Слабосоленая форель с лимоном получается очень вкусной. Лимон очень освежает и гармонично дополняет и без того приятный рыбный вкус. Всего через сутки вы получите слабосоленую форель, филе которой можно использовать в приготовлении разнообразных домашних закусок.

Время готовки: 24 ч.

Время приготовления: 10 мин.

Порций – 4-6.

Ингредиенты:

Лимон – 0,5 шт.

Перец горошком – 12 шт.

Форель – 500 гр.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Соль – 2 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Форель выпотрошите, очистите от чешуи и тщательно вымойте.

Шаг 2. Ту часть, которую вы собираетесь солить разрежьте вдоль пополам и удалите хребет с крупными костями, также срежьте плавники.

Шаг 3. Положите форель в емкость для пищевых продуктов кожей вниз.

Шаг 4. Посыпьте рыбу солью.

Шаг 5. Затем добавьте необходимое количество сахара.

Шаг 6. Всыпьте в контейнер к рыбе горошины перца.

Шаг 7. Половинку лимона нарежьте тонкими кольцами и разложите их сверху на форель.

Шаг 8. Закройте контейнер крышкой и уберите в холодильник на сутки.

Шаг 9. Слабосоленая форель с лимоном получается очень вкусной, ее можно просто так с хлебом кушать или в салаты добавлять. Приятного аппетита!

Как засолить форель с коньяком

Как засолить форель с коньяком вы узнаете из этого подробного рецепта. Коньяк здесь выступает не только усилителем вкуса, но и дополнительным антисептиком. Этот рецепт является универсальным и впоследствии, вы легко можете применить полученные навыки к другим видам рыбы.

Время готовки: 12 ч.

Время приготовления: 20 мин.

Порций – 8.

Ингредиенты:

Коньяк – 2 ч.л.

Перец черный молотый – 10 гр.

Сахар-песок – 20 гр.

Форель – 1 кг.

Соль – 60 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Чем меньше кусочки филе форели, тем быстрее они засолятся. Филе сразу отделите от кожи и нарежьте кусочками.

Шаг 2. В миске смешайте соль, сахар, черный перец и коньяк.

Шаг 3. Натрите кусочки форели полученной смесью и сложите в контейнер.

Шаг 4. Сначала оставьте рыбу при комнатной температуре на 2-3 часа. Затем уберите в холодильник на 8-12 часов.

Шаг 5. Если поставить рыбу в холодильник вечером, то уже на завтрак вы можете подать круассаны со сливочным сыром и слабосоленой форелью. Приятного аппетита!

Домашняя слабосоленая форель с растительным маслом

Домашняя слабосоленая форель с растительным маслом – это замечательная закуска для будней и праздников. Филе получается не пересоленным и с натуральным рыбным вкусом. Она отлично хранится в холодильнике и может быть использована в приготовлении салатов, брускетт и тарталеток.

Время готовки: 12 ч.

Время приготовления: 30 мин.

Порций – 15.

Ингредиенты:

Форель – 1 кг.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Масло растительное – по вкусу.

Соль – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отделите филе форели от костей и кожи.

Шаг 2. Нарежьте его тонкими полосками.

Шаг 3. Соль смешайте с сахаром в небольшой емкости. Укладывайте слоями кусочки форели в контейнер, просыпайте их посолочной смесью и смазывайте растительным маслом. Кусочки с брюшка кладите сверху и растительным маслом их не промазывайте.

Шаг 4. Оставьте форель на один час при комнатной температуре. Затем закройте емкость крышкой и уберите в холодильник.

Шаг 5. Через 12 часов слабосоленая форель будет готова, можно смело использовать ее в домашней кулинарии. Приятного аппетита!

Как вкусно засолить форель с апельсином

Как вкусно засолить форель с апельсином, чтобы угостить гостей оригинальной закуской во время праздничного застолья, мы рассказали в рецепте. Этот рецепт по-новому раскроет для вас вкус давно знакомых продуктов. Помимо апельсинов вам понадобятся некоторые специи.

Время готовки: 2 дня.

Время приготовления: 20-30 мин.

Порций – 14.

Ингредиенты:

Перец черный горошком – 2 ч.л.

Апельсины – 3 шт.

Перец розовый горошком – 1 ч.л.

Филе форели – 800 гр.

Сахар-песок – 6 ст.л.

Лист лавровый – 2 шт.

Соль морская – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Из филе форели удалите все косточки.

Шаг 2. Апельсины помойте горячей водой и нарежьте кружками.

Шаг 3. Перец горошком перетрите в ступке. Лавровый лист разомните руками. В миске смешайте соль, сахар и специи.

Шаг 4. Выложите филе форели в контейнер или другую стеклянную емкость. Натрите филе со всех сторон смесью специй.

Шаг 5. Разложите на филе кружки апельсина.

Шаг 6. Закройте контейнер крышкой или затяните пищевой пленкой. Уберите емкость с форелью на 48 часов в холодильник.

Шаг 7. Перед тем, как подать слабосоленую форель на стол, нарежьте ее тонкими ломтиками. Приятного аппетита!

Слабосоленая форель с водкой

Слабосоленая форель с водкой получается не только вкусной, но и отлично сохраняет свой природный яркий цвет. Кстати, вместо водки в рецепте может быть использован разведенный с водой до 40 % этиловый спирт. И не стоит бояться, ни грамма алкоголя вместе с рыбой в ваш организм не попадет.

Время готовки: 12 ч.

Время приготовления: 20 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

Водка – 1 ст.л.

Апельсин/лимон – 1 шт.

Укроп – 1 пучок

Соль – 1 ст.л.

Форель – 500 гр.

Сахар-песок – 0,5 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Укроп помойте и мелко порубите ножом. С хорошо вымытого апельсина или лимона мелкой теркой снимите цедру. Смешайте в миске укроп, цедру, соль, сахар и водку.

Шаг 2. Обмойте и промокните филе форели бумажными полотенцами.

Шаг 3. На дно емкости, где будет солиться форель, ровным слоем всыпьте половину пряной смеси. Положите на нее кусок филе кожей вниз. Оставшуюся смесь для засолки распределите по филе.

Шаг 4. Укройте форель пищевой пленкой и установите сверху груз. Уберите рыбу в холодильник на 12 часов.

Шаг 5. Через 12 часов промойте форель холодной водой и просушите бумажными полотенцами.

Шаг 6. Кушать слабосоленую форель можно сразу же, например с хлебом и овощами. Приятного аппетита!

Посол форели сухим способом в домашних условиях

Посол форели сухим способом в домашних условиях пользуется у хозяек особой популярностью. Вам всего-то нужно взять свежую форель, вымыть и высушить ее, затем натереть специями и дать время для приобретения легкого соленого вкуса. Для более яркого вкуса к рыбе можно добавить пару веточек укропа или лимонную цедру.

Время готовки: 24 ч.

Время приготовления: 10-15 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

Сахар-песок – 1 ст.л.

Лимон – 1 шт.

Филе форели – 1 кг.

Соль – 2 ст.л.

Укроп – 4-5 веток.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Если у вас тушка форели, то разделайте ее и отделите филе от хребта. Разрежьте филе поперек пополам.

Шаг 2. Вымойте лимон горячей водой и снимите с него цедру мелкой теркой. В миске смешайте цедру с сахаром и солью.

Шаг 3. На дно формы, в которой вы будете солить форель, положите треть посолочной смеси и пару веточек укропа.

Шаг 4. Одну часть филе положите кожей вниз.

Шаг 5. На филе распределите еще одну треть смеси лимона, соли и сахара, положите несколько веточек укропа. Сверху положите вторую часть филейной части вниз. Сверху распределите оставшуюся смесь и укроп. Емкость затяните пищевой пленкой и уберите в холодильник на сутки. За это время один раз переверните рыбу.

Шаг 6. После засолки слейте с емкости образовавшийся сок и уберите укроп. Форель промокните бумажными полотенцами.

Шаг 7. Слабосоленую форель можно сразу употреблять в пищу, а также хранить в холодильнике в течение 3-4 дней. Приятного аппетита!