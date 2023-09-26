Готовы погрузиться в мир вкуса и пользы? Редакция «Со Вкусом» подготовила уникальный рецепт. Идеальней закуски, чем жареная тыква с чесноком даже искать не стоит. Также это замечательный гарнир к любым другим блюдам. В итоге вы получите оригинальное, пикантное, полезное и (что немаловажно!) недорогое блюдо. Готовится оранжевый овощ быстро и из минимума ингредиентов.

Не забываем и то, что тыква — это достаточно низкокалорийный продукт, поэтому подходит диабетикам и тем, кто следит за своей фигурой. И так как у каждого из нас степень солености, сладости и жгучести разная, всегда добавляйте специи, пряности и приправы, ориентируясь на свой вкус! При этом особенно важно не переложить (например, перец чили).

Жареная тыква с чесноком: в чём польза продукта

Тыква богата клетчаткой, которая способствует нормализации работы желудочно-кишечного тракта, помогает в борьбе с запорами, улучшает зрение, а также снижает риск развития диабета. Регулярно употребляя оранжевый овощ в пищу, вы не только получите удовольствие благодаря его вкусу, но и обогатите ваш организм важными питательными веществами.

Ингредиенты

Тыква500 г Чеснок4 зуб. Подсолнечное масло3 ст. л. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Зелень1 пуч.

Приготовление

Начните с подготовки самой тыквы. Очистите ее от кожуры и семян, а мякоть нарежьте на небольшие кусочки (толщиной 5–7 мм.) Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Добавьте мелко нарезанный чеснок и обжарьте его несколько минут до появления отчетливого аромата. Положите на сковороду кусочки тыквы (можете заранее обвалять их в муке) и обжаривайте с двух сторон, пока мякоть не станет мягкой, а корочка — золотистой. На это уйдет приблизительно 10 минут. Посолите и поперчите блюдо по вкусу. Также для придания более яркого вкуса можно добавить любимые специи и приправы.

Посыпьте готовое блюдо свежей зеленью (петрушкой, базиликом или кинзой). Приготовленная таким образом тыква хорошо сочетается со сметанным соусом или йогуртом без наполнителя. Приятного аппетита! А вот в чём польза тыквенного сока, можно прочесть здесь.