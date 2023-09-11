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Пшенная каша на молоке и воде

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Пшенная каша на молоке и воде

Описание приготовления:

Готовится пшенная каша проще простого. Количество молока зависит от того, какой именно густоты вы хотите получить блюдо.
Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Крупы / Пшено Блюдо: Горячие блюда / Каши

Состав / Ингредиенты:

  • Пшено 100 Грамм
  • Вода 400 Миллилитров
  • Молоко 200 Миллилитров
  • Сахар По вкусу
  • Соль 2 Щепотки
  • Масло сливочнoe 30 Грамм

Количество порций 3

Калорийность

84 ккал

Калорийность

2 г

Белки

4 г

Жиры

10 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пшенная каша на молоке и воде»

Пшенная каша на молоке и воде

Подготовьте ингредиенты для приготовления пшенной каши.

Пшенная каша на молоке и воде

Пшено хорошо промойте в проточной воде, обдайте кипятком и выложите в кастрюлю с толстым дном или антипригарным покрытием.

Пшенная каша на молоке и воде

Залейте водой и поставьте на плиту.

Пшенная каша на молоке и воде

Варите пшено пока оно полностью не разварится. После добавьте соль и сахар по вкусу.

Пшенная каша на молоке и воде

Налейте молоко.

Пшенная каша на молоке и воде

После продолжайте варить кашу до загустения. В конце приготовления добавьте сливочное масло.

Пшенная каша на молоке и воде

Пшенная каша на молоке и воде готова. Приятного аппетита!

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