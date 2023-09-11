Описание приготовления:
Готовится пшенная каша проще простого. Количество молока зависит от того, какой именно густоты вы хотите получить блюдо.
Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Крупы / Пшено Блюдо: Горячие блюда / Каши
Состав / Ингредиенты:
- Пшено 100 Грамм
- Вода 400 Миллилитров
- Молоко 200 Миллилитров
- Сахар По вкусу
- Соль 2 Щепотки
- Масло сливочнoe 30 Грамм
Количество порций 3
Калорийность
84 ккал
Калорийность
2 г
Белки
4 г
Жиры
10 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Пшенная каша на молоке и воде»
Подготовьте ингредиенты для приготовления пшенной каши.
Пшено хорошо промойте в проточной воде, обдайте кипятком и выложите в кастрюлю с толстым дном или антипригарным покрытием.
Залейте водой и поставьте на плиту.
Варите пшено пока оно полностью не разварится. После добавьте соль и сахар по вкусу.
Налейте молоко.
После продолжайте варить кашу до загустения. В конце приготовления добавьте сливочное масло.
Пшенная каша на молоке и воде готова. Приятного аппетита!