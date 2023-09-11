Описание приготовления:

Готовится пшенная каша проще простого. Количество молока зависит от того, какой именно густоты вы хотите получить блюдо.

Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Крупы / Пшено Блюдо: Горячие блюда / Каши

Состав / Ингредиенты:

Пшено 100 Грамм

Вода 400 Миллилитров

Молоко 200 Миллилитров

Сахар По вкусу

Соль 2 Щепотки

Масло сливочнoe 30 Грамм

Количество порций 3

Калорийность

84 ккал

Калорийность

2 г

Белки

4 г

Жиры

10 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пшенная каша на молоке и воде»

Подготовьте ингредиенты для приготовления пшенной каши.

Пшено хорошо промойте в проточной воде, обдайте кипятком и выложите в кастрюлю с толстым дном или антипригарным покрытием.

Залейте водой и поставьте на плиту.

Варите пшено пока оно полностью не разварится. После добавьте соль и сахар по вкусу.

Налейте молоко.

После продолжайте варить кашу до загустения. В конце приготовления добавьте сливочное масло.

Пшенная каша на молоке и воде готова. Приятного аппетита!