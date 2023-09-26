Вкусно, как у бабушки: рецепт сдобного печенья

Сдобное печенье – это мягкое, очень маслянистое печенье со вкусом ванили.

Для любителей печенья, в котором сливочное масло играет основную роль, это печенье будет настоящей находкой. В нем минимум ингредиентов и выпечка получается очень вкусной и рассыпчатой.

А рецепт настолько прост, что с ним справится даже начинающий кондитер, пишут на сайте Giallo Zafferano.

Сдобное печенье с ванилью

Ингредиенты:

мука 300 г;

один желток;

сливочное масло (холодное из холодильника) 200 г;

сахар 150 г;

соль 1 щепотка;

стручок ванили.

Чтобы приготовить масляное печенье, положите холодное масло в чашу миксера, добавьте семена стручка ванили, сахар и соль.

Перемешивайте несколько минут, потом добавьте желток и перешивайте еще минуту, после добавьте муку.

Перемешивайте до тех пор, пока не получите однородную и плотную смесь. Переложите тесто на слегка посыпанную мукой рабочую поверхность и сформируйте руками шар из теста.

Оберните его пищевой пленкой и поместите в холодильник. Дайте постоять минимум 30 минут. По истечении этого времени, раскатайте тесто на кондитерской доске скалкой до толщины примерно 0,8 см. Вырежьте круглые печенья диаметром примерно 4 см.

Из этих ингредиентов у вас получится примерно 40 печенюшек.

Перекладываем печенье на противень, застеленный бумагой для выпечки и выпекаем в разогретой до 170 градусов духовке около 15 минут. Достаньте печенье из духовки и дайте ему остыть перед подачей на стол.

Храните сдобное печенье в жестяной коробке в течение 1 недели. Вы можете заморозить сырое тесто примерно на 1 месяц.

Для ароматизации печенья можно использовать цедру цитрусовых или молотую корицу.

Также вы можете приготовить вкусное яблочное печенье.