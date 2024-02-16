Мы с мужем очень редко устраиваем кинематографические марафоны. Ведь те жанры, которые нравятся мужу, с детками не посмотришь, а мои любимые мелодрамы уже сыновья смотреть не хотят. Поэтому, как только нам удается передать внуков бабушке, муж бежит в магазин за пенным, а я готовлю куриные сердечки к пиву. Это главный атрибут интересного вечера.

На самом деле, куриные сердечки можно приготовить по-разному. Моя свекровь, к примеру, делает из них отбивные. А я предпочитаю тушить субпродукт в сливочном соусе. Так он получается максимально нежным и сытным. Но это, конечно, основное. А на закуску я просто закидываю сердечки в сковороду и жарю!

Как приготовить жареные куриные сердечки к пиву

Указанный мною ниже список ингредиентов — это, как сейчас говорят, база. Впрочем, никто вам не запрещает внести некоторые изменения в него. К примеру, вместо сердечек взять часть желудочков. А муку вы с легкостью можете заменить мелкими панировочными сухарями.

Ингредиенты

Куриное сердце1 кг Подсолнечное масло3 ст. л. Сливочное масло20 г Пшеничная мука100 г Черный перец (молотый)0,25 ч. л. Соль2 щеп.

Приготовление

Куриные сердечки промойте и очистите от пленок. Если они очень крупные, поделите пополам. Далее промойте продукт и выложите в дуршлаг. Пусть полностью стечет вода. Можете дополнительно просушить сердечки бумажными полотенцами. На сковороде разогрейте растительное масло. Каждое сердечко обваляйте в муке или панировочных сухарях. Выложите сердечки на сковороду и жарьте под крышкой, аккуратно переворачивая их щипцами. Обжаренные сердечки посыпьте солью и черным перцем. На готовое блюдо выложите рубленое сливочное масло. Подавайте его еще горячим с аджикой или любым другим острым соусом.

Жареные сердечки в панировке — отменная закуска к пиву и квасу. Это сытный и небанальный перекус из любимого многими субпродукта. А как вы предпочитаете его подавать на обеденный стол? Делитесь проверенными рецептами в комментариях!