Лучший куриный бульон, как его приготовить. Полезный, ароматный и прозрачный

О пользе куриного бульона постоянно ведется разного рода полемика. Дело в том, что сейчас адепты здорового питания уверяют людей в том, что куриный суп вовсе не полезен для организма. Однако, многие люди из старшего поколения не согласятся с данным утверждением.

Куриный бульон долгое время считался одним из важных средств для лечения простудных заболеваний. Супы готовили при сильных болезнях, в зимний период и даже летом для профилактики.

В странах Европы бульон прописывают людям, болеющим ОРВИ и ГРИППом. Поэтому считать куриный бульон плохим средством для оздоровления как минимум глупо.

Как приготовить вкусный куриный бульон?

Сперва выбираем правильное мясо

Это курица, которая была выращена на частной ферме. Как правило, опытные повара покупают домашнюю птицу вместо магазинной. От такой курицы навар и бульон более сочный и вкусный.

Покупать стоит у мясников двухлетнюю курицу несушку зернового откорма. Распознать такую курицу не трудно, у нее видна килевая кость и не особо большие бедра. Это основные отличия от цыпленка бройлера, которого покупать не надо.

Можно заменить бройлера на цыпленка табака, если нет рядом знакомого мясника или фермера и приходится все же покупать куру в магазине.

Для правильной варки стоит залить курицу водой на 5 см выше тушки. Варить курицу после кипения стоит 5 минут, а затем ополаскиваем ее. Далее снова заливаем курицу водой и варим классическим методом. Солим бульон сразу, как только закипит.

Накрывать крышкой бульон во время варки не стоит, иначе внутри скопится слишком много жира. Он даст неприятный кислый запах.

Кожу с курицы можно не снимать, если это фермерский продукт. В коже куры содержится много витаминов и минералов, полезных для человека.

Для золотистого бульона вместо красного лука используем белый или желтый. Также кладем в бульон сельдерей, корень петрушки или пастернак. Перед варкой овощи и коренья стоит обжарить до золотистого цвета.

Не допускаем при варке бульона пены и кипения. Это испортит цвет и вкус бульона. Из специй в бульон стоит добавить черный перец, фенхель, укроп, немного куркумы, имеретинский шафран.

Не стоит добавлять в бульон гвоздику и душистый перец.

Ингредиенты для куриного бульона:

лук репчатый — 150 г;

курица — 2 кг;

морковь — 200 г;

корень сельдерея — 100 г;

перец черный горошком — 2 шт.;

лавровый лист — 2 шт.;

семена укропа — 2 шт.;

шафран — 5 г;

соль — 25 г;

вода — 6 литров.

Приготовление куриного бульона:

Очищаем курицу от жира и перьевых пеньков, кладем в кастрюлю и заливаем тушку водой на 5 см повыше. Доводим курицу до кипения и варим 5 минут.

Выливаем воду и промываем курицу, снова окунаем в воду тушку и варим до кипения. Солим курицу и убавляем до минимального значения огонь.

Выкладываем в бульон очищенные лук, морковь и корень сельдерея. Добавляем в бульон черный перец и лавровый лист, варим 2 часа.

Спустя пару часов удаляем овощи из бульона. Высыпаем в бульон шафран, семена укропа, варим на медленном огне 40 минут.

После приготовления бульон оставляем на 10 минут в кастрюле, затем процеживаем через сито.

Можно для яркого цвета в бульон добавить взбитые белки