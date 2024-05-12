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Варенье из клубники с розовым перцем

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Варенье из клубники с розовым перцем

Описание приготовления:

Для варенья выбирайте хорошо созревшие, плотные и не поврежденные ягоды. Если боитесь, что горошины перца испортят вкус варенья, разомните их. Сварите сначала для пробы небольшое количество варенья и если оно вам понравится, готовьте для удовольствия!
Основной ингредиент: Ягоды / Клубника Блюдо: Заготовки / Варенье

Состав / Ингредиенты:

  • Клубника 500 Грамм
  • Сахар 500 Грамм
  • Желфикс 2 Ст. ложки
  • Перец розовый горошком 1 Ст. ложка

Количество порций 1

Калорийность

221 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

53 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Варенье из клубники с розовым перцем»

Варенье из клубники с розовым перцем

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления варенья из клубники с розовым перцем. Ягоды переберите, сполосните и разложите в один слой на чистое полотенце, чтобы они просохли.

Варенье из клубники с розовым перцем

У клубники удалите хвостики. Разрежьте клубнику пополам. Выложите клубнику в емкость для варки.

Варенье из клубники с розовым перцем

Засыпьте клубнику сахаром (отсыпав 50 грамм сахара) и оставьте на 5-6 часов, чтобы появился сок.

Варенье из клубники с розовым перцем

Спустя время емкость с клубникой поставьте на медленный огонь и доведите до кипения. Варите в течение 15 минут, снимая пену.

Варенье из клубники с розовым перцем

Добавьте в варенье розовый перец и перемешайте.

Варенье из клубники с розовым перцем

Оставшийся сахар смешайте с желфиксом, высыпьте в варенье, перемешайте и варите в течение 3-5 минут после закипания. Затем снимите с огня.

Варенье из клубники с розовым перцем

Банки для варенья тщательно вымойте в горячей воде с пищевой содой, сполосните. Стерилизуйте банки любым удобным способом.

Варенье из клубники с розовым перцем

Готовое варенье переложите в сухие, горячие банки, закройте и переверните до остывания.

Варенье из клубники с розовым перцем

Хороших заготовок!

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