Описание приготовления:
Для варенья выбирайте хорошо созревшие, плотные и не поврежденные ягоды. Если боитесь, что горошины перца испортят вкус варенья, разомните их. Сварите сначала для пробы небольшое количество варенья и если оно вам понравится, готовьте для удовольствия!
Основной ингредиент: Ягоды / Клубника Блюдо: Заготовки / Варенье
Состав / Ингредиенты:
- Клубника 500 Грамм
- Сахар 500 Грамм
- Желфикс 2 Ст. ложки
- Перец розовый горошком 1 Ст. ложка
Количество порций 1
Калорийность
221 ккал
Калорийность
0 г
Белки
0 г
Жиры
53 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Варенье из клубники с розовым перцем»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления варенья из клубники с розовым перцем. Ягоды переберите, сполосните и разложите в один слой на чистое полотенце, чтобы они просохли.
У клубники удалите хвостики. Разрежьте клубнику пополам. Выложите клубнику в емкость для варки.
Засыпьте клубнику сахаром (отсыпав 50 грамм сахара) и оставьте на 5-6 часов, чтобы появился сок.
Спустя время емкость с клубникой поставьте на медленный огонь и доведите до кипения. Варите в течение 15 минут, снимая пену.
Добавьте в варенье розовый перец и перемешайте.
Оставшийся сахар смешайте с желфиксом, высыпьте в варенье, перемешайте и варите в течение 3-5 минут после закипания. Затем снимите с огня.
Банки для варенья тщательно вымойте в горячей воде с пищевой содой, сполосните. Стерилизуйте банки любым удобным способом.
Готовое варенье переложите в сухие, горячие банки, закройте и переверните до остывания.
Хороших заготовок!