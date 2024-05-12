Описание приготовления:

Для варенья выбирайте хорошо созревшие, плотные и не поврежденные ягоды. Если боитесь, что горошины перца испортят вкус варенья, разомните их. Сварите сначала для пробы небольшое количество варенья и если оно вам понравится, готовьте для удовольствия!

Основной ингредиент: Ягоды / Клубника Блюдо: Заготовки / Варенье

Состав / Ингредиенты:

Клубника 500 Грамм

Сахар 500 Грамм

Желфикс 2 Ст. ложки

Перец розовый горошком 1 Ст. ложка

Количество порций 1

Калорийность

221 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

53 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Варенье из клубники с розовым перцем»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления варенья из клубники с розовым перцем. Ягоды переберите, сполосните и разложите в один слой на чистое полотенце, чтобы они просохли.

У клубники удалите хвостики. Разрежьте клубнику пополам. Выложите клубнику в емкость для варки.

Засыпьте клубнику сахаром (отсыпав 50 грамм сахара) и оставьте на 5-6 часов, чтобы появился сок.

Спустя время емкость с клубникой поставьте на медленный огонь и доведите до кипения. Варите в течение 15 минут, снимая пену.

Добавьте в варенье розовый перец и перемешайте.

Оставшийся сахар смешайте с желфиксом, высыпьте в варенье, перемешайте и варите в течение 3-5 минут после закипания. Затем снимите с огня.

Банки для варенья тщательно вымойте в горячей воде с пищевой содой, сполосните. Стерилизуйте банки любым удобным способом.

Готовое варенье переложите в сухие, горячие банки, закройте и переверните до остывания.

Хороших заготовок!