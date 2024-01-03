Захотелось побаловать себя домашней вкуснятиной? Приготовьте румяные жареные пирожки с горохом и овощами, которые обязательно покорят ваших родных нежнейшим тестом и самой ароматной начинкой. Близкие придут в восторг, попробовав такое сытное и вкусное блюдо.

Чтобы гороховая начинка точно имела успех, попробуйте добавить в нее 2 небольших зубчика чеснока, измельченных при помощи пресса. Для более сильного аромата можете еще всыпать рубленую зелень (петрушку или укроп).

Как быстро приготовить жареные пирожки с горохом

Больше всего времени отнимает приготовление начинки. Вот из-за чего мы рекомендуем замачивать горох заранее. Оставьте его на ночь в воде (в прохладном месте). А уже утром приступайте к варке бобовых.

Ингредиенты

Горох сухой230 г Морковь120 г Лук120 г Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Пшеничная мука500 г Дрожжи8 г Сахар1 ст. л. Подсолнечное масло160 мл

Приготовление

Хорошенько промываем сухой горох. Помещаем его в кастрюлю. Заливаем горох холодной водой. Она должна быть выше бобовых приблизительно на 3 см. Оставляем горох на 8 часов для замачивания.Отбрасываем бобовые на дуршлаг. Промываем их и перекладываем в чистую кастрюлю. Вливаем в нее 1 л чистой воды. Доводим до кипения. Снимаем пену. Варим горох в течение 60 минут, периодически его помешивая.Добавляем в кастрюлю соль по вкусу и перемешиваем. Варим горох еще 10 минут. Затем убираем его с огня и разминаем толкушкой до однородного состояния. Очищаем морковь. Натираем ее на терке с крупными отверстиями. Очищаем луковицу. Мелко ее нарезаем. Обжариваем овощи на разогретой сковороде с 20 мл подсолнечного масла на среднем огне.Через 7 минут убираем овощи с плиты. Добавляем их к гороховой каше. Всыпаем соль и черный молотый перец. Перемешиваем все ингредиенты до однородной массы.Занимаемся тестом. В глубокую емкость вливаем 200 мл теплой воды. Растворяем в ней сухие дрожжи. Всыпаем сахар и 0,25 ч. л. соли. Перемешиваем всё. Оставляем смесь на 15 минут при комнатной температуре.Добавляем к дрожжам просеянную пшеничную муку. Перемешиваем всё. Вливаем 25 мл подсолнечного масла. Замешиваем однородное тесто. Накрываем его пищевой пленкой и убираем в тепло на 60 минут. Обминаем тесто на рабочей поверхности, припыленной мукой. Формируем из него шар. Разделяем тесто на небольшие кусочки, которые скатываем в шарики. Накрываем заготовки полотенцем. Оставляем их на 20 минут на кухне.Раскатываем шарики из теста в лепешки. Выкладываем на центр заготовок гороховую начинку. Защипываем края лепешек, формируя аккуратные пирожки. Разогреваем сковороду с подсолнечным маслом. Обжариваем на ней пирожки с двух сторон до румяности, установив средний нагрев. Выкладываем их на бумажное полотенце для удаления лишнего жира.

Чтобы пирожки получились еще аппетитнее, обжарьте их во фритюре. Для этого влейте в казан или в кастрюлю с толстым дном большое количество подсолнечного масла. Раскалите его. Затем окунайте по одному пирожку в горячее масло.