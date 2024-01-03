Знаменитый французский торт, который тает во рту. Просто и вкусно

Торты готовят во всех странах Европы. Это одно из самых узнаваемых блюд, которое получило широкое распространение во Франции, Италии и Англии. Исторически эти страны старались обогнать друг друга по качеству приготовления десерта.

Например, итальянцы считают себя первыми экспериментаторами в данном деле. То есть, торты начали готовиться на территории Италии с древности.

Французы первыми изобрели культовые рецепты тортов — Наполеон, к примеру. В Англии создали самый большой многоярусный торт.

Чьи торты лучше, решают известные кондитеры мира. Расскажем лучше о том, как приготовить французский торт за 5 минут.

Ингредиенты для французского торта:

яйца — 6 шт.;

сахар — 120 г;

ванильный сахар — 15 г;

молоко — 600 мл;

кукурузный крахмал — 60 г;

вода — 100 мл;

сливочное масло — 80 г;

мука — 120 г;

миндаль — 30 г;

сливочный сыр Маскарпоне — 250 г.

Приготовление французского торта:

В кастрюлю разбиваем пару яиц, высыпаем сахар, ванильный сахар, крахмал и тщательно взбиваем. 500 мл молока выливаем в яичную смесь, перемешиваем.

Варим смесь до загустения на среднем огне постоянно помешивая. Затем убираем массу из кастрюли и оставляем остывать под пленкой.

Нарезаем тонкими брусочками сливочное масло, кладем в сотейник с водой и молоком. Растапливаем сливочное масло на среднем огне, добавляем щепотку соли и ложку сахарного песка.

Высыпаем муку в сливочную смесь, постепенно лопаткой в сотейнике замешиваем тесто. После замеса колобка, оставляем его остывать в другой посуде.

Разминаем тесто по поверхности тары, по одному добавляем яйца и перемешиваем. Чертим круг на пергаменте, обводим его тестом несколько раз.

Для этого тесто стоит поместить в кондитерский мешок с большим отверстием.

Смазываем кольцо из теста яичной смесью, посыпаем тонкими пластинками миндаля.

Выпекаем бисквит при 180 градусах 35 минут, даем постоять в выключенной духовке бисквит 10 минут.

Разрезаем бисквит на два коржа.

В кремовую основу добавляем Маскарпоне, заранее взбиваем.

Кладем крем в кондитерский мешок, сцеживаем на разрез одного из коржей.

Вторым коржом накрываем кремовый слой, посыпаем верхушку торта сахарной пудрой.

Получается нетипичный для многих торт. Он простой и сдержанный в плане кремового декора, при этом вкусный.