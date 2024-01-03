Знаменитый французский торт, который тает во рту. Просто и вкусно

Торты готовят во всех странах Европы. Это одно из самых узнаваемых блюд, которое получило широкое распространение во Франции, Италии и Англии. Исторически эти страны старались обогнать друг друга по качеству приготовления десерта.
Например, итальянцы считают себя первыми экспериментаторами в данном деле. То есть, торты начали готовиться на территории Италии с древности.
Французы первыми изобрели культовые рецепты тортов — Наполеон, к примеру. В Англии создали самый большой многоярусный торт.
Чьи торты лучше, решают известные кондитеры мира. Расскажем лучше о том, как приготовить французский торт за 5 минут.
Ингредиенты для французского торта:
- яйца — 6 шт.;
- сахар — 120 г;
- ванильный сахар — 15 г;
- молоко — 600 мл;
- кукурузный крахмал — 60 г;
- вода — 100 мл;
- сливочное масло — 80 г;
- мука — 120 г;
- миндаль — 30 г;
- сливочный сыр Маскарпоне — 250 г.
Приготовление французского торта:
В кастрюлю разбиваем пару яиц, высыпаем сахар, ванильный сахар, крахмал и тщательно взбиваем. 500 мл молока выливаем в яичную смесь, перемешиваем.
Варим смесь до загустения на среднем огне постоянно помешивая. Затем убираем массу из кастрюли и оставляем остывать под пленкой.
Нарезаем тонкими брусочками сливочное масло, кладем в сотейник с водой и молоком. Растапливаем сливочное масло на среднем огне, добавляем щепотку соли и ложку сахарного песка.
Высыпаем муку в сливочную смесь, постепенно лопаткой в сотейнике замешиваем тесто. После замеса колобка, оставляем его остывать в другой посуде.
Разминаем тесто по поверхности тары, по одному добавляем яйца и перемешиваем. Чертим круг на пергаменте, обводим его тестом несколько раз.
Для этого тесто стоит поместить в кондитерский мешок с большим отверстием.
Смазываем кольцо из теста яичной смесью, посыпаем тонкими пластинками миндаля.
Выпекаем бисквит при 180 градусах 35 минут, даем постоять в выключенной духовке бисквит 10 минут.
Разрезаем бисквит на два коржа.
В кремовую основу добавляем Маскарпоне, заранее взбиваем.
Кладем крем в кондитерский мешок, сцеживаем на разрез одного из коржей.
Вторым коржом накрываем кремовый слой, посыпаем верхушку торта сахарной пудрой.
Получается нетипичный для многих торт. Он простой и сдержанный в плане кремового декора, при этом вкусный.