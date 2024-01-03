Понравится и взрослым и детям: рецепт торта «Три шоколада»

Это необычный и изысканный торт. Он состоит из трех слоев бисквита и трех видов шоколада: черного, молочного и белого шоколадом. Такой торт понравится любителям шоколада, ведь он сочетает в себе все оттенки шоколадного вкуса.

Торт «Три шоколада» можно приготовить по разным рецептам. В классическом рецепте бисквит выпекается на основе какао-порошка, а мусс готовится из шоколада, сливок и желатина. Также можно приготовить торт на основе шоколадного теста, а мусс сделать на основе шоколадного ганаша. Фокус расскажет, как его приготовить.

Этот торт можно украсить по своему вкусу. Можно просто посыпать его тертым шоколадом, а можно сделать более сложный декор. Например, можно украсить торт шоколадными фигурками, цветами или фруктами.

Используйте качественный шоколад. Дайте торту хорошо остыть перед тем, как его украшать. Если торт будет теплым, декор может поплыть.

Торт «Три шоколада»

Ингредиенты:

Для бисквита:

2 яйца;

100 г сахара;

70 г молока;

30 г сливочного масла;

30 г шоколада (в идеале — горького, можно молочного);

15 г какао порошка;

7 г разрыхлителя;

150–170 г муки.

Для мусса с горьким шоколадом:

150 г горького шоколада;

2 желтка;

50 г сахара;

150 мл молока;

250 мл сливок 33%;

8 г желатина.

Для мусса с молочным шоколадом:

150 г молочного шоколада;

2 желтка;

50 г сахара;

150 мл молока;

250 мл сливок 33%;

8 г желатина.

Для мусса с белым шоколадом:

150 г белого шоколада;

2 желтка;

50 г сахара;

150 мл молока;

250 мл сливок 33%;

8 г желатина.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Взбейте яйца с сахаром до пышной массы. Растопите шоколад с маслом. Влейте шоколадную смесь в яичную массу и перемешайте.

Просейте муку, какао и разрыхлитель. Введите сухие ингредиенты в яичную массу и перемешайте до однородности. Вылейте тесто в форму для выпечки, смазанную маслом и присыпанную мукой.

Выпекайте бисквит в разогретой духовке 30-35 минут. Готовый бисквит остудите.

Далее приготовьте мусс с горьким шоколадом. Замочите желатин в холодной воде на 10 минут.

Растопите шоколад. Взбейте желтки с сахаром до однородности. Влейте горячее молоко в яичную смесь и перемешайте. Добавьте растопленный шоколад и перемешайте до однородности. Растопите желатин на водяной бане и добавьте в шоколадную смесь.

Взбейте сливки до мягких пиков. Введите сливки в шоколадную смесь и перемешайте до однородности.

Далее приготовьте мусс с молочным шоколадом, а потом и с белым шоколадом по тому же принципу.

А теперь собирайте торт. Разрежьте бисквит на три коржа. Промажьте первый корж муссом с горьким шоколадом. Положите второй корж и промажьте его муссом с молочным шоколадом. Положите третий корж и промажьте его муссом с белым шоколадом.

Дайте торту хорошо застыть в холодильнике. Украсьте торт по своему вкусу.

Если вы хотите сделать более сложный декор, то можно приготовить шоколадный ганаш и нанести его на торт. Растопите шоколад. Влейте горячие сливки в шоколад и перемешайте до однородности. Дайте ганашу остыть до комнатной температуры и нанесите на торт.

Также вы можете приготовить вкусный ванильный торт.