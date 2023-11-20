Вкуснее, чем торт. Бесподобный яблочный пирог: нежный и мягкий

Яблочные пироги были актуальны с древних времен. До нас дошли лишь самые вкусные рецепты выпечки. Другие рецепты, которые не прошли проверку временем, остались лишь в старинных кулинарных книгах.

Дело в том, что вкусовые предпочтения современного человека изменились. Пироги с яблоками в Средние века были не такими сладкими и создавались отнюдь из муки, которую не просеивали должным образом.

По этой причине в пирогах древности можно было встретить различный мусор — песчинки в тесте, червей в яблоках.

Сейчас к готовке выпечки другие требования, более жесткие. Лучшим решением будет вовсе приготовить яблочный бисквит самостоятельно.

Ингредиенты для яблочного бисквита:

мука — 140 г;

яйца — 2 шт.;

сахар — 100 г;

масло сливочное — 100 г;

молоко топленое — 70 г;

кокосовая стружка — 40 г;

разрыхлитель — 2 ч.л.;

соль — щепотка;

ванильный сахар — 10 г;

яблоки — 2 шт.;

сметана — 100 г.

Приготовление яблочного бисквита:

В миску выкладываем сливочное масло, высыпаем к нему соль, ванильный сахар и 80 грамм обычного сахара, взбиваем компоненты до растворения песчинок миксером. Постепенно по одному вводим в сливочную массу яйца, взбиваем.

Высыпаем в смесь ½ часть муки, добавляем разрыхлитель и замешиваем тесто. В тесто вливаем топленое молоко, просеиваем оставшуюся часть муки.

Высыпаем в тесто кокосовую стружку, замешиваем бисквитное тесто. Нарезаем яблоки тонкими дольками, удаляем семенные коробочки.

Выкладываем тесто в форму для выпечки, втыкаем в верхушку теста яблочные дольки.

Поливаем яблочные дольки сметаной, посыпаем остатками сахара.

Выпекаем бисквит при 180 градусах 40 минут.

Изюминка этого рецепта — это сметана, так что ее нельзя убирать из приготовления. Получается пышный пирог с яблоками, который готовится за 10 минут, выпекается за 40 минут.