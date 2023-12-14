Приготовить эффектный рулет к празднику можно не только из яичного омлета. Давайте будем немного оригинальнее и подадим к столу более нарядную и красивую закуску. Аппетитный рыбный рулет с оливками произведет настоящий фурор. Все гости будут ломать голову над тем, как вы добились такого насыщенного желтого цвета закуски.

Скажем сразу, что никакого пищевого красителя во время приготовления блюда использовать не нужно. С этой целью справится натуральная пряность. Молотая куркума сделает вашу закуску невероятно красивой и яркой.

Как приготовить рыбный рулет с оливками

Чтобы вам было легче формировать рулет из минтая, рекомендуем приобрести циновку. Это бамбуковый коврик, который можно найти во многих магазинах. Он делает процесс формовки роллов значительно проще. Потому в создании такой рыбной закуски циновка также пригодится.

Ингредиенты

Минтай1 кг Лист нори2 шт. Оливки130 г Майонез1 ст. л. Куркума0,5 ч. л. Паприка0,5 ч. л. Соль0,25 ч. л. Желатин10 г

Приготовление

Всыпаем в небольшую емкость желатин. Заливаем его 50 мл воды. Хорошенько перемешиваем. Оставляем желатин на 15–20 минут при комнатной температуре.Очищаем рыбу. Опускаем ее в кастрюлю. Заливаем рыбу водой. Доводим содержимое кастрюли до кипения. После варим минтай в течение 10 минут. В процессе снимаем пенку, что образуется.Достаем рыбу из кастрюли. Удаляем абсолютно все кости. Нарезаем рыбу на произвольные кусочки. Помещаем минтай в чашу измельчителя. Добавляем майонез и соль. Подогреваем набухший желатин, не доводя до кипения. После полного растворения кристалликов вливаем смесь к рыбе. Измельчаем всё до состояния однородной кремообразной массы. Разделяем ее на 2 части.Разрезаем оливки пополам. Добавляем их к одной половине рыбной массы. Аккуратно перемешиваем. Ко второй части смеси из минтая всыпаем молотую куркуму и копченую паприку. Перемешиваем до однородности.Выкладываем друг на друга 2 листа нори. Сверху на них помещаем рыбную массу с оливками в виде валика, отступая немного от края. Сворачиваем всё в рулет. Застилаем рабочую поверхность пищевой пленкой. Выкладываем на нее рыбную смесь со специями. Ровняем ее. Сверху по центру выкладываем ролл из нори. Сворачиваем всё в плотный рулет, используя пленку. Отправляем полученную заготовку из минтая в холодильник на ночь или хотя бы на 5 часов для застывания закуски.

Готовый рулет из минтая аккуратно освободите от пищевой пленки. Затем нарежьте его на шайбы одинакового размера и выложите их на блюдо. Если вам хочется порадовать близких, приготовьте такой роскошный рулет с оливами к новогоднему столу. Вы не пожалеете!