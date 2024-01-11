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Жареные пирожки с мясом на дрожжах

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Жареные пирожки с мясом на дрожжах

Когда я была маленькой, закадычная подруга моей мамы работала продавщицей женского белья на нашем местном рынке. С ней я проводила выходные, когда родители дежурили в больнице. Это сейчас она презентует свои товары в шоуруме. А тогда тетя Тома, пока клиент «не наклевывался», покупала мне-малютке жареные пирожки с мясом — лучшие на всём рынке!

Мне та базарная выпечка тогда такой вкусной казалась, словами не передать: легкая и воздушная, с упругим тестом и сочной начинкой. Одним пирожком можно было запросто наесться. И было не передать мой восторг, когда я наконец-то откопала рецепт этого легендарного перекуса. С гордостью делюсь им с вами!

Как приготовить жареные пирожки с мясом

Жареные пирожки с мясом на дрожжах

Не поверите, но для приготовления теста для таких жареных пирожков вам не понадобится ни яйцо, ни молоко, ни сливочное масло. В чём секрет их аппетитной эластичности и манящей легкости? Быстрее смотрите список ингредиентов!

Ингредиенты

Картофель150 г Пшеничная мука500 г Подсолнечное масло4 ст. л. Дрожжи1 ч. л. Сахар2 ч. л. Соль по вкусу Рис200 г Лук3 шт. Черный перец (молотый) по вкусу Свиной фарш200 г

Приготовление

    Первым делом очистите картошку, нарежьте ее кусочками и отварите до готовности. Отцедите 300 г отвара: он понадобится для теста. Остальной отвар можете добавлять к картошке по надобности во время разминания пюре. 300 г теплого отвара смешайте с 1 ч. л. соли, сахаром и дрожжами. В эту смесь частями добавьте муку, замешивая постепенно эластичное и немного липкое тесто. Добавьте к нему растительное масло, еще пару минут вымешивайте.

    Жареные пирожки с мясом на дрожжах

    На этом этапе тесто уже не прилипает к рукам. Замесите тесто в колобок и оставьте его в тепле под полотенцем на 1 час. Тем временем приготовьте начинку. Лук нарежьте мелким кубиком и обжарьте на сковороде.К луку пересыпьте фарш, прожарьте его до готовности. Добавьте в сковороду отваренный рис. Посолите и поперчите по вкусу, доведите массу до готовности. Тесто поделите на 12 частей, каждую разомните в лепешку.Начините лепешки начинкой и обжаривайте их на приличном количестве растительного масла с обеих сторон до золотистой корочки. При этом класть их на разогретую сковороду нужно швом вниз.

    Жареные пирожки с мясом на дрожжах

Чтобы убрать лишнее масло, перекладывайте готовые пирожки сразу на бумажные салфетки. Само собой, это блюдо нужно подавать горячим, только со сковороды. Но если вы подогреете его себе в качестве обеда в офисной микроволновке, свой вкус выпечка не потеряет.

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