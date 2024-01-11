Жареные пирожки с мясом на дрожжах

Когда я была маленькой, закадычная подруга моей мамы работала продавщицей женского белья на нашем местном рынке. С ней я проводила выходные, когда родители дежурили в больнице. Это сейчас она презентует свои товары в шоуруме. А тогда тетя Тома, пока клиент «не наклевывался», покупала мне-малютке жареные пирожки с мясом — лучшие на всём рынке!

Мне та базарная выпечка тогда такой вкусной казалась, словами не передать: легкая и воздушная, с упругим тестом и сочной начинкой. Одним пирожком можно было запросто наесться. И было не передать мой восторг, когда я наконец-то откопала рецепт этого легендарного перекуса. С гордостью делюсь им с вами!

Как приготовить жареные пирожки с мясом

Не поверите, но для приготовления теста для таких жареных пирожков вам не понадобится ни яйцо, ни молоко, ни сливочное масло. В чём секрет их аппетитной эластичности и манящей легкости? Быстрее смотрите список ингредиентов!

Ингредиенты

Картофель150 г Пшеничная мука500 г Подсолнечное масло4 ст. л. Дрожжи1 ч. л. Сахар2 ч. л. Соль по вкусу Рис200 г Лук3 шт. Черный перец (молотый) по вкусу Свиной фарш200 г

Приготовление

Первым делом очистите картошку, нарежьте ее кусочками и отварите до готовности. Отцедите 300 г отвара: он понадобится для теста. Остальной отвар можете добавлять к картошке по надобности во время разминания пюре. 300 г теплого отвара смешайте с 1 ч. л. соли, сахаром и дрожжами. В эту смесь частями добавьте муку, замешивая постепенно эластичное и немного липкое тесто. Добавьте к нему растительное масло, еще пару минут вымешивайте. На этом этапе тесто уже не прилипает к рукам. Замесите тесто в колобок и оставьте его в тепле под полотенцем на 1 час. Тем временем приготовьте начинку. Лук нарежьте мелким кубиком и обжарьте на сковороде.К луку пересыпьте фарш, прожарьте его до готовности. Добавьте в сковороду отваренный рис. Посолите и поперчите по вкусу, доведите массу до готовности. Тесто поделите на 12 частей, каждую разомните в лепешку.Начините лепешки начинкой и обжаривайте их на приличном количестве растительного масла с обеих сторон до золотистой корочки. При этом класть их на разогретую сковороду нужно швом вниз.

Чтобы убрать лишнее масло, перекладывайте готовые пирожки сразу на бумажные салфетки. Само собой, это блюдо нужно подавать горячим, только со сковороды. Но если вы подогреете его себе в качестве обеда в офисной микроволновке, свой вкус выпечка не потеряет.