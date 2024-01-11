ГлавнаяРецептыВкуснее, чем из кондитерской: проверенный рецепт настоящей турецкой пахлавы Вкуснее, чем из кондитерской: проверенный рецепт настоящей турецкой пахлавы На чтение: 1 минута Вы вполне можете приготовить настоящую турецкую пахлаву своими силами. С этим рецептом даже не нужно будет печь тесто. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Вам нужна только пачка фило. Это тесто уже тонко раскатано, так что оно отлично подойдет для приготовления пахлавы. Стоит попробовать У вас точно есть все для этого рецепта: готовим идеальный бабушкин пирог на кефире Настоящая турецкая пахлава – пошаговый рецепт Время: 50 минут Порций: 8 Ингредиенты: – 1 пачка теста фило; – 125 граммов масла; – 30 граммов подсолнечного масла; – 100 граммов орешков; – 150 миллилитров воды; – 150 граммов сахара; – 1 чайная ложка лимонного сока. Приготовление: Измельчите орешки. Растопите сливочное масло, добавьте растительное и перемешайте. На дно формы налейте немного масла. Положите половину листьев фило. На тесто равномерно распределите орешки и накройте второй половиной фило. Вылейте сверху все масло и распределите. Нарежьте на порционные кусочки. Отправьте выпекаться в разогретую до 170 градусов духовку на 20 – 25 минут до золотистого цвета. Тем временем приготовьте сироп. Соедините сахар, воду и сок лимона. Поставьте на плиту и доведите до кипения. Проварите несколько минут. Горячую пахлаву залейте сиропом. Дайте десерту настояться и остыть несколько часов. Подавайте пахлаву холодной и с мороженым. Любите сладенькое? Попробуйте приготовить торт «Монастырская изба». Он удивит вас своим нежным вкусом. Поделитесь с друзьями