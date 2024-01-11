Знаменитый апельсиновый пирог. Лучше, чем в магазине: рецепт за 10 минут

Пироги с цитрусовыми нотками давно захватили мир. Трудно представить как раньше люди жили без терпкого апельсинового кекса и лимонного пирога.
В средние века лимоны и апельсины были диковинными фруктами, доступными лишь для знатных особ. Поэтому десерты с цитрусовыми также были дорогими и привилегированными. В разных странах рецепты лимонных и апельсиновых тортов, пирожных и выпечки хранились в секрете. Дело в том, что приготовление таких изысканных десертов было приурочено к королевским дворам.
Сейчас с цитрусовыми пирогами и тортами все намного проще. Любая домохозяйка может приготовить вкусный апельсиновый пирог за 10 минут.
Ингредиенты для апельсинового пирога:
- яйца — 3 шт.;
- соль — щепотка;
- сахар — 150 г;
- растительное масло — 150 мл;
- апельсиновый сок — 150 мл;
- цедра апельсина;
- мука — 220 г;
- разрыхлитель — 10 г;
- мед;
- кокосовая стружка.
Приготовление апельсинового пирога:
В миску разбиваем яйца, высыпаем соль, классический и ванильный сахар, взбиваем до однородности миксером. Вливаем в яичную смесь растительное масло.
Добавляем в яичную смесь апельсиновый сок и цедру апельсина, перемешиваем венчиком. Высыпаем в смесь муку и разрыхлитель, тщательно перемешиваем лопаткой до образования бисквитного теста.
Смазываем форму для выпечки сливочным маслом и посыпаем мукой. Выкладываем в форму тесто, выравниваем по поверхности.
Выпекаем пирог при 180 градусах 35 минут. После выпекания смазываем верхушку медом, посыпаем кокосовой стружкой.
В итоге мы имеем ароматный апельсиновый пирог.
Также подобный пирог можно приготовить с мандаринами.