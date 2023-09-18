Делала помидорки по этому рецепту еще в том году. Возни нет, всё быстро, доступно и просто. В итоге получилась очень вкусная и аппетитная закуска. И родители, и муж, и даже дети оценили эти жареные помидоры в банке по достоинству, просили еще. Для меня как для хозяйки это наивысшая похвала от родных.

Готовые помидоры остаются целенькие и не вытекают. На вкус они получаются слегка сладковатыми, при этом в меру кисленькими с непередаваемым ароматом! Попробуйте сделать хотя бы 1 баночку, не пожалеете. Необычно и гораздо вкуснее, чем по традиционным рецептам (разницу ощутите зимой). Так что вперед за новыми кулинарными открытиями!

Жареные помидоры в банках: нюансы приготовления

Для данной закрутки лучше всего подойдут томаты сорта «сливка»: не очень большие, мясистые и спелые. Количество ингредиентов рассчитано на 3 банки объемом 1 литр. Как показывает практика, это наиболее удобный вариант: долго не застаиваются и в холодильнике хранить удобно. Готовые маринованные помидоры отлично хранятся как в погребе, так и при комнатной температуре.

Ингредиенты

Помидор1,8 кг Соль3 ч. л. Чеснок6 шт. Сахар9 ст. л. Вода700 мл Уксус9 ст. л. Подсолнечное масло по вкусу

Приготовление

Тщательно помойте томаты и обсушите на полотенце. Банки тоже хорошо вымойте, ошпарьте кипятком. Крышки кипятите 2–3 минуты. На дно банок положите по 1 зубчику чеснока, 3 ст. л. сахара и 1 ч. л. с верхом соли. Влейте по 2 ст. л. 9%-го уксуса. В сковороду налейте немного растительного масла, разогрейте, выложите помидоры и жарьте на среднем огне. Обжарьте со всех сторон: до румяной корочки (не до черноты). На это вам понадобится примерно 5–7 минут. Жареными помидорами наполните банки, сверху положите еще один нарезанный зубчик чеснока. Залейте заготовки крутым кипятком. Влейте в каждую банку еще по 1 ст. л. 9%-го уксуса. Закройте герметично крышками. Банки слегка встряхните, чтобы соль и сахар как следует растворились.Переверните заготовки вверх дном, укутайте и оставьте на сутки, пока всё не остынет.

Желаю вам приятных приготовлений! Если вы уже мариновали жареные помидоры, делитесь своими впечатлениями в комментариях под статьей. Друзья, если вам понравился рецепт, не забывайте сохранить его себе! Также обратите внимание на следующую вкуснятину — пикантные баклажаны на зиму с чесноком.