Пончики, как пух: цыганка поделилась рецептом. Тесто нежное и воздушное

Пончик — это английское название известных всем пышек. В странах СНГ круглые пирожки с отверстием внутри имели такое название, так как готовились из очень пышного теста. Со временем рецепты пышек перекочевали в США.
Разумеется, американцы внесли свою изюминку в приготовление пончиков. Эти пирожки стали покрывать глазурью и добавлять разные украшения в виде ягод и фруктов. Полицейским в Америке даже полагается бесплатный пончик от заведения во время смены.
Мы покажем, как приготовить нежные и пышные пончики дома.
Ингредиенты для пончиков:
- мука — 300 г;
- вода — 170 мл;
- дрожжи — 8 г;
- сахар — 2 ч. л.;
- соль — 1/2 ч. л.;
- масло растительное — 3 ст. л.;
- сахарная пудра — 10 г.
Приготовление пончиков:
В чашу с водой высыпаем сахарный песок и дрожжи, смешиваем и оставляем на 5 минут. Соединяем соль с мукой, вливаем дрожжевую жидкость, заранее ее перемешиваем.
Замешиваем тесто ложкой, а потом добавляем растительное масло. Продолжаем вымешивать тесто в миске руками.
Перекладываем тесто на стол, вымешиваем 3-4 минуты.
Тесто отправляем обратно в миску, накрываем целлофаном и оставляем в тепле на 30-40 минут. Например, можно положить в нагретую духовку миску.
Смазываем стол растительным маслом, раскатываем тесто в две тонкие колбаски. Делим тесто поперек на много маленьких комочков.
Сформированные комочки протыкаем в середине пальцем, расширяем дырку, растягиваем пончик.
Под целлофаном оставляем пончики на 15 минут.
За 5 минут разогреваем в сковороде 500 мл растительного масла на огне выше среднего. Выкладываем в масло 3-4 пончика, обжариваем с одной стороны 2 минуты.
Затем переворачиваем пончики и жарим еще 1,5 минуты.
Выкладываем готовые пончики на бумажное полотенце, чтобы стекло лишнее масло. Не забываем посыпать пончики сахарной пудрой перед подачей.