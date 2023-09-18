Пончики, как пух: цыганка поделилась рецептом. Тесто нежное и воздушное

Пончик — это английское название известных всем пышек. В странах СНГ круглые пирожки с отверстием внутри имели такое название, так как готовились из очень пышного теста. Со временем рецепты пышек перекочевали в США.

Разумеется, американцы внесли свою изюминку в приготовление пончиков. Эти пирожки стали покрывать глазурью и добавлять разные украшения в виде ягод и фруктов. Полицейским в Америке даже полагается бесплатный пончик от заведения во время смены.

Мы покажем, как приготовить нежные и пышные пончики дома.

Ингредиенты для пончиков:

мука — 300 г;

вода — 170 мл;

дрожжи — 8 г;

сахар — 2 ч. л.;

соль — 1/2 ч. л.;

масло растительное — 3 ст. л.;

сахарная пудра — 10 г.

Приготовление пончиков:

В чашу с водой высыпаем сахарный песок и дрожжи, смешиваем и оставляем на 5 минут. Соединяем соль с мукой, вливаем дрожжевую жидкость, заранее ее перемешиваем.

Замешиваем тесто ложкой, а потом добавляем растительное масло. Продолжаем вымешивать тесто в миске руками.

Перекладываем тесто на стол, вымешиваем 3-4 минуты.

Тесто отправляем обратно в миску, накрываем целлофаном и оставляем в тепле на 30-40 минут. Например, можно положить в нагретую духовку миску.

Смазываем стол растительным маслом, раскатываем тесто в две тонкие колбаски. Делим тесто поперек на много маленьких комочков.

Сформированные комочки протыкаем в середине пальцем, расширяем дырку, растягиваем пончик.

Под целлофаном оставляем пончики на 15 минут.

За 5 минут разогреваем в сковороде 500 мл растительного масла на огне выше среднего. Выкладываем в масло 3-4 пончика, обжариваем с одной стороны 2 минуты.

Затем переворачиваем пончики и жарим еще 1,5 минуты.

Выкладываем готовые пончики на бумажное полотенце, чтобы стекло лишнее масло. Не забываем посыпать пончики сахарной пудрой перед подачей.