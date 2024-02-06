Жарка фарша: как определить, когда вода на сковороде – норма, а когда – проблема

Вы когда-нибудь задумывались, откуда берется вода в сковороде при жарке фарша? Эта проблема широко известна, однако не все знают, в чем здесь причина.

КУЛИНАРНЫЙ ГИД

Мы часто покупаем фарш в магазине. Он является основным ингредиентом для котлет, голубцов и спагетти болоньезе. Однако довольно часто под чай его жарки возникает вода на сковороде. Эта проблема оказалась настолько распространенной и настолько загадочной, что даже породила теории заговора.

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Откуда берется вода в сковороде при жарке фарша

Такое явление достаточно легко объяснить. Во время жарки происходит распад белка. Следствием этого является выделение воды из мяса. Здесь следует отметить, что нежирное мясо на 70% состоит из воды, а ее избыток стекает в кастрюлю при нагревании мяса.

Из фарша можно приготовить большое количество вкусных блюд / Фото vecteezy

Это ни в коем случае не вредная ситуация, но это не означает, что она не может испортить ваши планы на обед. Ведь если мясо выделит слишком много воды, вместо того, чтобы жариться, оно задохнется или сварится.

Как не допустить выделения воды из фарша

Ключевую роль здесь играет температура жира, в который мы кладем мясо. Если масло недостаточно горячее, мясо не приготовится, пока не выйдет вода.

Еще один важный момент – количество жареного за один раз мяса. Его лучше всего добавлять порциями, потому что чрезмерное скопление снизит температуру жира. Слишком интенсивное перемешивание мяса приведет к такому же результату.

Также стоит помнить, что обжаренный фарш следует досолить только в конце. Соль – еще один фактор, который усилит процесс «выхода» лишней воды из мяса.

Как определить, что фарш некачественный

Фарш должен быть розового или красного цвета, без признаков бледности или пятен. Если он имеет необычный или неоднородный цвет, это нехорошо. Фарш должен иметь ровную, мягкую консистенцию.

Если он является липким или влажным, это может свидетельствовать о неправильном хранении или слишком высокой влажности. В случае, если вы замечаете неестественные или несвежие запахи, это может быть признаком порчи.

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