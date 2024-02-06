Описание приготовления:

При такой технологии йогурт получается более жидкий, чем при использовании йогуртницы или мультиварки. Для приготовления подойдет молоко любой жирности, а вот йогурт должен быть свежий и без каких-либо добавок. Это уже в готовый йогурт можно добавить ягоды, варенье, сироп или нарезанные фрукты. На основе такого йогурта можно делать холодные супы, напитки и выпечку.

Назначение: На завтрак / На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Молоко / Йогурт Блюдо: Напитки / Молочные

Состав / Ингредиенты:

Молоко 500 Миллилитров

Йогурт 1 Ст. ложка (живой)

Количество порций 2

Калорийность

57 ккал

Калорийность

2 г

Белки

3 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Домашний йогурт питьевой»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления домашнего питьевого йогурта.

Молоко перелейте в кастрюлю с толстым дном и доведите до кипения на среднем огне. Молоко снимите с огня, остудите до температуры не выше 50 градусов. Добавьте в молоко натуральный йогурт и перемешайте до однородности.

Перелейте молоко с закваской в стеклянную банку, плотно закройте. Укутайте банку в теплое полотенце и поставьте в теплое место для приготовления.

Через 10-12 часов питьевой йогурт готов. Поставьте на 1-2 часа в холодильник. Спустя время перемешайте и подавайте.

Приятного аппетита!