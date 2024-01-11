Описание приготовления:

Мультиварка сокращает время приготовления сердечек индейки, поэтому вы сможете быстрее накормить своих домашних вкусной едой. Подавайте сердечки с макаронами или кашей, различными гарнирами и салатами, не забывая про соусы.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Птица / Индейка Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Сердечки 500 Грамм (индюшиные)

Соль 4 Щепотки

Вода горячая 1 Литр

Лавровые листья 3 Штуки

Тимьян 2 Штуки (стебля)

Количество порций 3

Калорийность

128 ккал

Калорийность

16 г

Белки

5 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Сердце индейки в мультиварке»

Подготовьте указанные ингредиенты. Можно добавить к ним очищенный репчатый лук, чеснок или морковь по вашему желанию.

Тщательно промойте сердца в воде, срежьте пленки с их поверхности и сосуды. Можно разрезать их на части, если вам так будет нужно.

Высыпьте сердца и соль в чашу мультиварки, добавьте приготовленные пряности, приправы или специи. Можно дополнить их по вашему вкусу.

Влейте горячую воду и активируйте режим "Варка" или "Тушение" на 40 минут и закройте крышку техники. Дождитесь, пока раздастся звуковой сигнал — техника сообщит вам об окончании варки. Попробуйте сердце на вкус. Если оно слегка недоварено, то активируйте режим "Варка" еще на 10 минут.

Выложите отварные сердца индейки из мультиварки на тарелку и подайте к столу горячими. Бульон получается мутным, его лучше не использовать. А для приготовления салатов сердца обязательно охладите.