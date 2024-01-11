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Сердце индейки в мультиварке

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Сердце индейки в мультиварке

Описание приготовления:

Мультиварка сокращает время приготовления сердечек индейки, поэтому вы сможете быстрее накормить своих домашних вкусной едой. Подавайте сердечки с макаронами или кашей, различными гарнирами и салатами, не забывая про соусы.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Птица / Индейка Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

  • Сердечки 500 Грамм (индюшиные)
  • Соль 4 Щепотки
  • Вода горячая 1 Литр
  • Лавровые листья 3 Штуки
  • Тимьян 2 Штуки (стебля)

Количество порций 3

Калорийность

128 ккал

Калорийность

16 г

Белки

5 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Сердце индейки в мультиварке»

Сердце индейки в мультиварке

Подготовьте указанные ингредиенты. Можно добавить к ним очищенный репчатый лук, чеснок или морковь по вашему желанию.

Сердце индейки в мультиварке

Тщательно промойте сердца в воде, срежьте пленки с их поверхности и сосуды. Можно разрезать их на части, если вам так будет нужно.

Сердце индейки в мультиварке

Высыпьте сердца и соль в чашу мультиварки, добавьте приготовленные пряности, приправы или специи. Можно дополнить их по вашему вкусу.

Сердце индейки в мультиварке

Влейте горячую воду и активируйте режим "Варка" или "Тушение" на 40 минут и закройте крышку техники. Дождитесь, пока раздастся звуковой сигнал — техника сообщит вам об окончании варки. Попробуйте сердце на вкус. Если оно слегка недоварено, то активируйте режим "Варка" еще на 10 минут.

Сердце индейки в мультиварке

Выложите отварные сердца индейки из мультиварки на тарелку и подайте к столу горячими. Бульон получается мутным, его лучше не использовать. А для приготовления салатов сердца обязательно охладите.

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