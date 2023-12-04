Описание приготовления:

Такое желе можно приготовить практически из любых фруктов и ягод. Это позволит вам каждый раз получать новый десерт. Желе получается нежным, в меру сладким, а ягоды винограда классно взрываются во рту. Добавление крахмала делает десерт более нежным и не таким студенистым.

Назначение: На полдник / На праздничный стол Основной ингредиент: Желатин Блюдо: Десерты / Желе / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

Хурма 200 Грамм

Виноград 50 Грамм (Киш-миш)

Сок яблочный 250 Грамм

Желатин 30 Грамм

Количество порций 6

Калорийность

57 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

13 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Желе "Королевское"»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления королевского желе. Хурму и виноград тщательно вымойте и обсушите.

Хурму очистите от кожуры и семечек, порежьте на кусочки и пробейте блендером до однородного пюре. Выложите его в контейнер и уберите в морозилку до полного застывания. Затем уберите в холодильник до полной разморозки.

Желатин залейте 150 миллилитрами сока и оставьте на 40-60 минут для набухания.

Оставшийся сок вылейте в сотейник и добавьте половину сахара. Поставьте на средний огонь и прогрейте до растворения сахара. Не кипятите! Снимите сок с огня и выложите половину набухшего желатина. Перемешайте до полного растворения и остудите.

На дно силиконовой формы выложите виноград и немного залейте его соком с желатином. Уберите в холодильник, пока все не застынет. После этого разлейте оставшийся сок и уберите в холодильник до застывания.

Размороженное пюре выложите в другой сотейник, всыпьте сахар и крахмал, перемешайте. Поставьте на медленный огонь и варите, мешая, до кипения. Проварите несколько минут до загустения.

Горячую массу из хурмы пробейте блендером до однородной массы. Выложите оставшийся желатин и размешайте до его растворения и однородной массы. Оставьте ее до полного остывания.

Разложите пюре из хурмы поверх яблочного и уберите в холодильник до полного застывания и стабилизации. После этого достаньте королевское желе и подавайте к столу.

Приятного аппетита!