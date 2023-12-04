Описание приготовления:
Такое желе можно приготовить практически из любых фруктов и ягод. Это позволит вам каждый раз получать новый десерт. Желе получается нежным, в меру сладким, а ягоды винограда классно взрываются во рту. Добавление крахмала делает десерт более нежным и не таким студенистым.
Назначение: На полдник / На праздничный стол Основной ингредиент: Желатин Блюдо: Десерты / Желе / Сладкое
Состав / Ингредиенты:
- Хурма 200 Грамм
- Виноград 50 Грамм (Киш-миш)
- Сок яблочный 250 Грамм
- Желатин 30 Грамм
Количество порций 6
Калорийность
57 ккал
Калорийность
0 г
Белки
0 г
Жиры
13 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Желе "Королевское"»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления королевского желе. Хурму и виноград тщательно вымойте и обсушите.
Хурму очистите от кожуры и семечек, порежьте на кусочки и пробейте блендером до однородного пюре. Выложите его в контейнер и уберите в морозилку до полного застывания. Затем уберите в холодильник до полной разморозки.
Желатин залейте 150 миллилитрами сока и оставьте на 40-60 минут для набухания.
Оставшийся сок вылейте в сотейник и добавьте половину сахара. Поставьте на средний огонь и прогрейте до растворения сахара. Не кипятите! Снимите сок с огня и выложите половину набухшего желатина. Перемешайте до полного растворения и остудите.
На дно силиконовой формы выложите виноград и немного залейте его соком с желатином. Уберите в холодильник, пока все не застынет. После этого разлейте оставшийся сок и уберите в холодильник до застывания.
Размороженное пюре выложите в другой сотейник, всыпьте сахар и крахмал, перемешайте. Поставьте на медленный огонь и варите, мешая, до кипения. Проварите несколько минут до загустения.
Горячую массу из хурмы пробейте блендером до однородной массы. Выложите оставшийся желатин и размешайте до его растворения и однородной массы. Оставьте ее до полного остывания.
Разложите пюре из хурмы поверх яблочного и уберите в холодильник до полного застывания и стабилизации. После этого достаньте королевское желе и подавайте к столу.
Приятного аппетита!