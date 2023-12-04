Ничего лишнего: готовим классический Греческий салат на Новый год – пошаговый рецепт

Греческий салат является, пожалуй, самым популярным из овощных салатов. Его любят за идеальное сочетание ингредиентов, насыщенный вкус и быстроту приготовления.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Греческий салат отлично подойдет к мясным и рыбным блюдам. Поэтому смело готовьте его к Новому году или Рождеству.

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Традиционный рецепт греческого салата

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 200 граммов томатов черри или 2 обычных томата;

– 1 большой огурец;

– 1 сладкий перец;

– половина красного лука;

– 50 граммов оливок без косточек;

– 200 граммов сыра фета;

– 1 – 2 чайные ложки орегано;

– 3 – 4 столовых ложки оливкового масла Extra Virgin;

– соль по вкусу.

Можете использовать не только красные, но и желтые помидоры / Фото Unsplash

Приготовление:

Возьмите 200 грамм томатов черри или 2 средних томата и порежьте в миску. Огурец помойте, разрежьте пополам, затем нарежьте каждую половинку полукольцами толщиной 0,5 сантиметра. Переложите в миску к томатам. Сладкий перец помойте, разрежьте пополам, удалите плодоножку и семена. Нарежьте большим кубиком и переложите в миску. Половину красного лука нарежьте либо полукольцами, либо перьями. Также переложите в миску ко всем ингредиентам салата. 200 граммов феты нарежьте большим кубиком. Добавьте сыр в миску в последнюю очередь. Ко всем овощам добавьте 50 граммов оливок без косточек. Посыпьте салат 1 – 2 чайными ложками сухого орегано и заправьте 3 – 4 столовыми ложками оливкового масла. Аккуратно перемешайте, используя 2 ложки. Добавьте в миску нарезанную кубиками фету. Аккуратно перемешайте, чтобы кусочки сыра остались целыми. Солите салат в последнюю очередь, так как из-за этого овощи начнут пускать сок. Помните о соленых фете и оливках, поэтому сначала попробуйте салат, а потом уже добавляйте соль.

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