Нежный и вкусный. Восхитительный салат «Козёл в огороде» — украшение праздничного стола

В мире есть около 10.000 различных видов салатов. Однако, это лишь официальные кулинарные блюда поваров со всей планеты. Помимо профессиональных кулинаров у каждой домохозяйки есть свои индивидуальные салаты.

Авторские салаты разных семей — это отображений культуры страны их проживания. Например, в Южных странах чаще готовят салаты с различными фруктами и свежими овощами. В Азиатских странах любят салаты со свежими морепродуктами и капустой. В странах СНГ салаты более сытные, нередко с большим количеством майонеза в составе.

Салаты из каждого уголка мира уникальны. Имеют свою историю, традиции. Дадим рецепт одно авторского салата — “Козел в огороде”.

Ингредиенты для салата “Козел в огороде”:

Огурцы — шт.;

Яйцо вареное — 2 шт.;

Курица копченая — 1/2 грудки;

Чернослив — 30 г;

Майонез — 150 г;

Кукуруза консервированная — 100 г;

Сыр — 100 г.

Приготовление салата “Козел в огороде”:

Огурец нарезаем тонкими небольшими брусочками. Натираем на мелкой терке очищенные вареные яйца. Копченую курицу нарезаем маленькими кусочками.

Режем чернослив на небольшие брусочки. Смешиваем чернослив с курицей и заправляем майонезом. Выкладываем в салатник курицу с черносливом первым слоем.

На слой курицы кладем измельченные яйца -½ от общей массы, распределяем равномерно.

Смазываем яичный слой тонкой сеточкой из майонеза. Высыпаем на данный слой кукурузу. Ее смазываем майонезом тоже.

На кукурузный слой кладем брусочки из огурца. Натираем на мелкой терке сыр, посыпаем им смазанный майонезом огуречный слой.

Остатки измельченных яиц выкладываем на сырный слой. Посыпаем яичный слой сыром. Создаем на поверхности сеточку из майонеза.

Украсить данный салат можно огуречными дольками, листьями салата и измельченным в крошку грецким орехом.

Салат станет изюминкой вашего праздничного стола.