Жидкая кутья: как приготовить традиционное блюдо на Сочельник

Кутья – обязательное блюдо на Сочельник. Ее можно готовить по-разному – у каждой хозяйки есть свой проверенный рецепт.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Жидкую кутью в основном готовят так же, как и обычную. За исключением завершающего этапа.

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Рецепт жидкой кутьи

Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 8

Ингредиенты:

– 1 стакан пшеницы;

– 1 стакан мака;

– 1 стакан орехов;

– 1 стакан изюма;

– 1 стакан халвы;

– половина стакана сахара;

– 3 столовые ложки меда;

– кипяченая вода.

Приготовление:

Пшеницу сварите в сладкой воде до готовности. Орехи пропустите через мясорубку, а изюм промойте и запарьте в кипятке. Пшеничную кашу смешайте с изюмом, орехами, халвой, медом и половиной сахара. Мак должен быть предварительно замоченный в воде на 6 – 8 часов. Отцедите воду и разотрите его в ступке. Когда начнет выделять «молоко», добавьте оставшийся сахар и еще раз перетрите. Получившуюся смесь мака и сахара добавьте в кутью и залейте теплой кипяченой водой, доведя готовое блюдо до нужной вам консистенции. Если любите более жидкую, то добавьте больше воды. Размешайте и подавайте на стол.

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