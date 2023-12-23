ГлавнаяРецептыЖидкая кутья: как приготовить традиционное блюдо на Сочельник Жидкая кутья: как приготовить традиционное блюдо на Сочельник На чтение: 1 минута Кутья – обязательное блюдо на Сочельник. Ее можно готовить по-разному – у каждой хозяйки есть свой проверенный рецепт. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Жидкую кутью в основном готовят так же, как и обычную. За исключением завершающего этапа. Стоит попробовать Как приготовить идеальные куриные голени на Новый год: особый рецепт мегахрустящего блюда Рецепт жидкой кутьи Время: 1 час 30 минут Порций: 8 Ингредиенты: – 1 стакан пшеницы; – 1 стакан мака; – 1 стакан орехов; – 1 стакан изюма; – 1 стакан халвы; – половина стакана сахара; – 3 столовые ложки меда; – кипяченая вода. Приготовление: Пшеницу сварите в сладкой воде до готовности. Орехи пропустите через мясорубку, а изюм промойте и запарьте в кипятке. Пшеничную кашу смешайте с изюмом, орехами, халвой, медом и половиной сахара. Мак должен быть предварительно замоченный в воде на 6 – 8 часов. Отцедите воду и разотрите его в ступке. Когда начнет выделять «молоко», добавьте оставшийся сахар и еще раз перетрите. Получившуюся смесь мака и сахара добавьте в кутью и залейте теплой кипяченой водой, доведя готовое блюдо до нужной вам консистенции. Если любите более жидкую, то добавьте больше воды. Размешайте и подавайте на стол. Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить Наполеон – этот торт тоже может стать украшением праздничного стола. Поделитесь с друзьями