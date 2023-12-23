Описание приготовления:
Основа соуса для маринада — яблочное пюре, именно в этом и заключается изюминка рецепта. Яблочное пюре прекрасно подходит по вкусу к птице. Также мы добавим кетчуп, чеснок, специи, соевый соус. Идеально сбалансированный вкус маринада дает сладковатый привкус готовым крылышкам. Подавать такие крылья лучше с кетчупом или любимым соусом.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Птица / Курица / Куриные крылышки Блюдо: Горячие блюда География кухни: Канадская
Состав / Ингредиенты:
- Куриные крылышки 350 Грамм
- Яблочное пюре 2 Ст. ложки
- Кетчуп 2 Ст. ложки
- Соевый соус 2 Ст. ложки
- Паприка 1 Чайная ложка (молотая)
- Масло оливковое 1 Ст. ложка
- Соль По вкусу
- Перец молотый По вкусу
- Чеснок 2 Зубчика
Количество порций 3
Калорийность
185 ккал
Калорийность
7 г
Белки
12 г
Жиры
4 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Крылышки по-канадски»
Подготовьте все необходимые ингредиенты. Куриные крылья разрежьте по фалангам, самую маленькую часть крылышка можно убрать.
Все подготовленные крылья переложите в миску, в которой они будут мариноваться.
Добавьте в миску к крыльям соевый соус, яблочное пюре, кетчуп.
Следом всыпьте соль и перец по вкусу, измельченный чеснок, паприку.
Перемешайте все тщательно и маринуйте крылышки 2 часа.
Спустя время противень или форму смажьте маслом, выложите все крылышки. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку, запекайте 40-45 минут. За это время переверните крылья несколько раз.
Спустя время готовые крылышки можно подавать к столу.
Приятного аппетита!