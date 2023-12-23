Описание приготовления:

Основа соуса для маринада — яблочное пюре, именно в этом и заключается изюминка рецепта. Яблочное пюре прекрасно подходит по вкусу к птице. Также мы добавим кетчуп, чеснок, специи, соевый соус. Идеально сбалансированный вкус маринада дает сладковатый привкус готовым крылышкам. Подавать такие крылья лучше с кетчупом или любимым соусом.

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Птица / Курица / Куриные крылышки Блюдо: Горячие блюда География кухни: Канадская

Состав / Ингредиенты:

Куриные крылышки 350 Грамм

Яблочное пюре 2 Ст. ложки

Кетчуп 2 Ст. ложки

Соевый соус 2 Ст. ложки

Паприка 1 Чайная ложка (молотая)

Масло оливковое 1 Ст. ложка

Соль По вкусу

Перец молотый По вкусу

Чеснок 2 Зубчика

Количество порций 3

Калорийность

185 ккал

Калорийность

7 г

Белки

12 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Крылышки по-канадски»

Подготовьте все необходимые ингредиенты. Куриные крылья разрежьте по фалангам, самую маленькую часть крылышка можно убрать.

Все подготовленные крылья переложите в миску, в которой они будут мариноваться.

Добавьте в миску к крыльям соевый соус, яблочное пюре, кетчуп.

Следом всыпьте соль и перец по вкусу, измельченный чеснок, паприку.

Перемешайте все тщательно и маринуйте крылышки 2 часа.

Спустя время противень или форму смажьте маслом, выложите все крылышки. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку, запекайте 40-45 минут. За это время переверните крылья несколько раз.

Спустя время готовые крылышки можно подавать к столу.

Приятного аппетита!