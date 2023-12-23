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Крылышки по-канадски

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Крылышки по-канадски

Описание приготовления:

Основа соуса для маринада — яблочное пюре, именно в этом и заключается изюминка рецепта. Яблочное пюре прекрасно подходит по вкусу к птице. Также мы добавим кетчуп, чеснок, специи, соевый соус. Идеально сбалансированный вкус маринада дает сладковатый привкус готовым крылышкам. Подавать такие крылья лучше с кетчупом или любимым соусом.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Птица / Курица / Куриные крылышки Блюдо: Горячие блюда География кухни: Канадская

Состав / Ингредиенты:

  • Куриные крылышки 350 Грамм
  • Яблочное пюре 2 Ст. ложки
  • Кетчуп 2 Ст. ложки
  • Соевый соус 2 Ст. ложки
  • Паприка 1 Чайная ложка (молотая)
  • Масло оливковое 1 Ст. ложка
  • Соль По вкусу
  • Перец молотый По вкусу
  • Чеснок 2 Зубчика

Количество порций 3

Калорийность

185 ккал

Калорийность

7 г

Белки

12 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Крылышки по-канадски»

Крылышки по-канадски

Подготовьте все необходимые ингредиенты. Куриные крылья разрежьте по фалангам, самую маленькую часть крылышка можно убрать.

Крылышки по-канадски

Все подготовленные крылья переложите в миску, в которой они будут мариноваться.

Крылышки по-канадски

Добавьте в миску к крыльям соевый соус, яблочное пюре, кетчуп.

Крылышки по-канадски

Следом всыпьте соль и перец по вкусу, измельченный чеснок, паприку.

Крылышки по-канадски

Перемешайте все тщательно и маринуйте крылышки 2 часа.

Крылышки по-канадски

Спустя время противень или форму смажьте маслом, выложите все крылышки. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку, запекайте 40-45 минут. За это время переверните крылья несколько раз.

Крылышки по-канадски

Спустя время готовые крылышки можно подавать к столу.

Крылышки по-канадски

Приятного аппетита!

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