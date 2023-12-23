Праздничный салат с курицей, черносливом и орехами: вкусно и быстро

Легкий в приготовлении и сытный салат — находка для праздничного ужина. Его можно включить в меню на Новый год 2024.
Салат с курицей черносливом, сыром и грецким орехом — это легкое блюдо из доступных продуктов, которое готовится достаточно быстро. Такой салат украсит праздничное застолье, в этом случае подайте его в красивых креманках порционно, пишет 1000.menu.
Ингредиенты
Для приготовления шести порций понадобится:
- куриное филе — 300г;
- твердый сыр — 200г;
- чернослив — 100 г;
- грецкие орехи — 50г;
- лук — 2 шт. (среднего размера);
- майонез — 6 столовых ложек:
- соль — по вкусу.
Приготовление
Шаг 1. Куриное филе отварите приблизительно 30 минут. Оставьте мясо остывать прямо в бульоне — оно получится сочным и мягким. Нарежьте на маленькие кубики. Положите нарезанное филе в подготовленную для салата посуду.
Шаг 2. Отварите яйца. Затем воду слейте и залейте их холодной водой. Охлажденные яйца нарежьте маленькими кубиками. Сложите в миску к нарезанному куриному филе.
Шаг 3. Чернослив переберите и промойте, залейте горячей водой на несколько минут, затем обсушите и нарежьте на маленькие кусочки. Добавьте к другим ингредиентам.
Шаг 4. Грецкие орехи слегка обжарьте, порубите на кусочки ножом.
Шаг 5. Лук очистите и мелко нарежьте. Твердый сыр натрите на крупной терке. Соедините все ингредиенты и добавьте майонез и соль по вкусу. Тщательно перемешайте его и подавайте на стол.
Готовьте салаты только из полностью охлажденных продуктов. Майонез лучше приготовить самостоятельно. Будет вкуснее и полезнее. Чтобы снизить калорийность блюда в качестве заправки можно использовать сметану или натуральный йогурт.
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