Праздничный салат с курицей, черносливом и орехами: вкусно и быстро

Легкий в приготовлении и сытный салат — находка для праздничного ужина. Его можно включить в меню на Новый год 2024.

Салат с курицей черносливом, сыром и грецким орехом — это легкое блюдо из доступных продуктов, которое готовится достаточно быстро. Такой салат украсит праздничное застолье, в этом случае подайте его в красивых креманках порционно, пишет 1000.menu.

Ингредиенты

Для приготовления шести порций понадобится:

куриное филе — 300г;

твердый сыр — 200г;

чернослив — 100 г;

грецкие орехи — 50г;

лук — 2 шт. (среднего размера);

майонез — 6 столовых ложек:

соль — по вкусу.

Приготовление

Шаг 1. Куриное филе отварите приблизительно 30 минут. Оставьте мясо остывать прямо в бульоне — оно получится сочным и мягким. Нарежьте на маленькие кубики. Положите нарезанное филе в подготовленную для салата посуду.

Шаг 2. Отварите яйца. Затем воду слейте и залейте их холодной водой. Охлажденные яйца нарежьте маленькими кубиками. Сложите в миску к нарезанному куриному филе.

Шаг 3. Чернослив переберите и промойте, залейте горячей водой на несколько минут, затем обсушите и нарежьте на маленькие кусочки. Добавьте к другим ингредиентам.

Шаг 4. Грецкие орехи слегка обжарьте, порубите на кусочки ножом.

Шаг 5. Лук очистите и мелко нарежьте. Твердый сыр натрите на крупной терке. Соедините все ингредиенты и добавьте майонез и соль по вкусу. Тщательно перемешайте его и подавайте на стол.

Готовьте салаты только из полностью охлажденных продуктов. Майонез лучше приготовить самостоятельно. Будет вкуснее и полезнее. Чтобы снизить калорийность блюда в качестве заправки можно использовать сметану или натуральный йогурт.

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