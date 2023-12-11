Жюльен в хлебной мисочке: простой рецепт идеального ужина (видео)

После запекания булочка становится грустящей, а ее содержание – нежным и вкусным. При подаче жюльен можно посыпать мелко порубленной зеленью.

Хочется чего-то сытного, вкусного и красивого на ужин? Тогда порадуйте близких жюльеном в хлебной мисочке. Своим проверенным рецептом этого блюда поделилась автор кулинарного блога «Вкусные рецепты на каждый день». Такой жюльен получается нежным и сочным.

Жюльен в хлебной мисочке

Ингредиенты на 4 порции:

чеснок – 3 зубчика;

лук-шалот – 1 шт;

шампиньоны – 350 гр;

куриное филе – 400 гр;

сливочное масло – 20 гр;

оливковое масло – 1 ст. л;

мускатный орех – щепотка;

специи: соль, перец, приправа к курице – по вкусу;

сливки 33% – 250-300 мл;

сыр твердый – 80 гр.

Способ приготовления:

Чеснок мелко порезать. Лук порезать тонкими четвертькольцами. Грибы почистить и порезать на кусочки. Куриное филе помыть, обсушить и порезать тонкими полосками. В сковороде разогреть растительное масло, добавить и растопить сливочное масло. Выложить порезанные чеснок и лук и обжарить, периодически помешивая, до мягкости и прозрачности на небольшом огне. Добавить грибы и, помешивая, готовить еще 8-9 минут. Далее выложить порезанное мясо, добавить специи и жарить еще 5-7 минут. Добавить сливки. Их может уйти больше или меньше, регулируйте их количество в зависимости от консистенции. Нужно, чтобы масса не была слишком редкой, но и не сухой. Потушить вместе все несколько минут.

Сыр натереть на грубую терку. У булочек срезать верхушку и выбрать серединку. Получится своего рода хлебная мисочка. Наполнить каждую 1/4 жюльена, посыпать 1/4 сыра, накрыть срезанной верхушкой, как крышечкой и запечь в разогретой до 180 градусов духовке 10-15 минут, пока сыр не растает.

Ранее Фокус писал, как приготовить пирог-жюльен.