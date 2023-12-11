Самый красивый Новогодний салат «Диана». Удивляет своим замечательным вкусом

Почему не всегда выходит сделать вкусный салат, хоть и рецепт по сути вы не меняли? В чем причина разной консистенции и вкуса одного и того же салата? Нередко многие обвиняют срок годности ингредиентов, из которых состоит салата. Однако, не всегда свежесть продуктов играет роль. Возможно, были нарушены некоторые аспекты приготовления салата.

Во-первых, салат должен быть нарезан одинаково. То есть, все продукты нарезаны одинаковыми кубиками. Если в рецепте применяется терка, используем одну секцию.

Во-вторых, нельзя использовать вместе горячие и охлажденные продукты. Дождитесь, когда эти продукты станут одной температуры.

Приготовим праздничный салат “Диана” с печенью трески правильно.

Ингредиенты для салата “Диана”:

печень трески — 250 г;

отварной рис — 200 г;

яйца — 4 шт.;

огурцы — 2 шт.;

консервированная кукуруза — 150 г;

майонез;

зеленый лук — пучок;

листья салата;

петрушка — пучок;

соль — ½ ч.л.

Приготовление салата “Диана”:



Нарезаем маленьким кубиком огурец, шинкуем мелко зеленый лук, солим и смешиваем.

Отвариваем вкрутую яйца, очищаем и делим на желтки и белки.

В отдельные миски натираем белки на крупной терке, желтки — на мелкой терке. Вливаем воду из-под печени трески в отваренный рис, перемешиваем.

Отдельно нарезаем мелко печень трески. Второй огурец превращаем в украшение — вырезаем из него спираль.

В кулинарное кольцо выкладываем листья салата, а затем рисовый слой, утрамбовываем. На рисовый слой кладем печень трески, а на слой печени — белки.

Смазываем белковый слой майонезом, высыпаем на него кукурузу. Смазываем кукурузу майонезом, выкладываем на нее смесь лука и огурца. Смазываем луковый слой майонезом, посыпаем верхушку желтками и уплотняем.

На верхушку салата кладем спираль из огурца, закручиваем ее в кольцо. В спираль можно выложить пучок петрушки.