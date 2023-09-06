ГлавнаяРецептыК борщу или в салат: рецепт свеклы по-корейски на зиму от Клопотенко К борщу или в салат: рецепт свеклы по-корейски на зиму от Клопотенко На чтение: 1 минута Маринованная свекла по-корейски по рецепту украинского шеф-повара и ресторатора Евгения Клопотенко будет смаковать любое блюдо. Также его можно добавлять в качестве заготовки в борщ или салат. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Осенью мы готовим на зиму множество закруток, чтобы наслаждаться дарами лета и осени в холодное время года. Кроме традиционных огурцов и помидоров, мы предлагаем приготовить также маринованую свеклу по-корейски. Читайте также Лучший выбор для школьников: как вкусно накормить ребенка во время активных будней Его можно добавлять в уже готовые блюда, или брать за основу для тех, которые только в процессе: борща. Попробуйте это очень удобно и вкусно. Рецепт свеклы по-корейски Время: 35 минут Порции: 3 Ингредиенты: – 1,5 килограмма свеклы; – 6 чайных ложек соли; – 3 чайные ложки сахара; – 150 граммов масла; – 3 чайные ложки кориандра; – 6 ложек уксуса; – 9 зубчиков чеснока. Приготовление: Вымойте и очистите свеклу, натрите ее на терке для моркови по-корейски. Добавьте соли и сахар. Разогрейте большую сковороду с растительным маслом и обжарьте на ней свеклу в течение 5 минут, постоянно помешивая. Добавьте кориандр, уксус и измельченный чеснок. Тщательно перемешайте и тушите еще 5 минут. В это время простерилизуйте банки. Еще горячую свеклу разложите по стерилизованным банкам и закройте стерилизованными крышками. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить закрутки, которые нужно сделать осенью Поделитесь с друзьями