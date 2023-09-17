Описание приготовления:

Изумительное блюдо из золотистой ароматной картошки и румяных кусочков курицы. Которое не только вкусно есть, но и можно приятно провести время на природе в процессе его приготовления. Подавайте блюдо с пылу с жару с различными соусами, овощами и зеленью. Идеально как для праздничного стола, так и для пикника. Традиционно казан-кебаб конечно готовят из баранины, но и вот такой упрощённый вариант получается не менее вкусным. Ничего сложно, а результат очень хорош!

Назначение: На природу / На праздничный стол Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Горячие блюда / Кебаб География кухни: Восточная

Состав / Ингредиенты:

Курица 1,5 Килограмма

Картофель 1,5 Килограмма

Лук 1 Штука

Растительное масло 500 Миллилитров

Вода 300 Миллилитров

Аджика 1 Чайная ложка

Чеснок 3 Зубчика

Соль По вкусу

Специи По вкусу (зира, перец и паприка)

Количество порций 6

Калорийность

228 ккал

Калорийность

7 г

Белки

19 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Казан-кебаб из курицы»

Подготовьте все ингредиенты. Можно взять любые части курицы. У меня голень и крылышки.

Если используете окорочка, то разрежьте их на две части. Голень можно оставить целиком, у крыльев я только отрезаю фаланги. Добавьте к курице давленный чеснок, соль, зиру, паприку, молотый чёрный перец и аджику. Тщательно перемешайте и оставьте пока мариноваться.

Картофель очистите и обсушите при помощи бумажного полотенца.

Установите казан на огонь, налейте в него масло и доведите до кипения. Погрузите картофель в масло, чтобы процесс проходил как во фритюре и обжарьте периодически переворачивая до золотистой корочки. Затем достаньте при помощи шумовки и выложите на бумажное полотенце.

В казан с кипящим маслом выложите маринованные части курицы. Обжарьте до равномерной румяной корочки и выложите на тарелку.

Аккуратно слейте часть масла, оставив примерно 1/4 часть и добавьте в казан лук, нарезанный полукольцами. Слегка обжарьте, после чего посыпьте сверху солью и специями.

На лук ровным слоем выложите картофель. Так же посыпьте солью и специями.

Сверху выложите обжаренную курицы. Посолите если необходимо и посыпьте специями.

Влейте воду, делая это аккуратно при контакте со стенками казана, так как будет образовываться горячий пар, накройте казан крышкой и томите около 15 минут. До готовности картофеля.

Казан-кебаб из курицы готов. Подавайте блюдо в горячем виде, дополнив его свежей зеленью и овощами. Приятного аппетита!