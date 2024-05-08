Рецепт: Белоснежная глазурь для куличей без яиц и молока (не крошится и не липнет) — Нашла идеальный рецепт глазури для куличей. Быстро сохнет. Не липнет. Не крошится. Не приторная.

Ингредиенты:
желатин — 1 ч.л.;
вода — 10 ст.л.;
лимонная кислота — треть чайной ложки;
сахарная пудра — 300 г;
крахмал — 0.5 ч.л.
Способ приготовления: Все хозяйки ищут рецепт идеальной глазури для пасхальных куличей, у каждой свой любимый рецепт глазури.
После долгих многолетних экспериментов я нашла отличный рецепт белоснежной глазури, которая не будет крошиться при нарезке, не липнет к рукам, кроме того, она не будет приторной.
Переводить яйца на глазурь я не люблю, яйцо продукт дорогой, мы его и так съедим, поэтому всегда делаю безбелковую глазурь. Это и выгоднее, да и безопаснее для маленьких детей, чем глазурь из сырых белков.
Итак, приступим. Первым делом нужно развести лимонную кислоту (можно взять и натуральный лимонный сок) и развести порошковый желатин и оставить его набухать.
Лимонная кислота: треть чайной ложки на 2 ст. л. воды.
Желатин: 1 ч. л. на 2 ст. л. воды.
В небольшую кастрюльку всыпаем 300 граммов сахарной пудры и добавляем оставшиеся 6 ст. л. воды. Всего нам нужно 10 ст. л. воды. Здесь важна точность пропорций.
Размешиваем сахарную пудру с водой, сначала получится густая масса, как кашица. Ставим на медленный огонь и нагреваем, постоянно помешивая.
Сахарная пудра начнёт таять и вся смесь постепенно превратится в сироп.
Доводим сироп до кипения, долго кипятить не нужно, и сразу снимаем с огня.
Вливаем в сироп набухший желатин и взбиваем на средней скорости, чтобы весь желатин растворился.
Взбиваем ещё около двух минут.
Теперь добавляем лимонную кислоту и увеличиваем скорость взбивания. Смесь прямо на глазах начинает густеть и белеть.
Взбивать нужно долго, я снимала весь процесс на видео, к сожалению, не знаю, как сюда добавить видео файл, поэтому сделала коллаж из фотографий. Масса увеличивается в объёме примерно в три раза, становится белоснежной и глянцевой, блестящей.
На этом этапе всыпаем половину чайной ложки крахмала. Продолжаем взбивать глазурь на максимальной скорости. На этом этапе она уже не пенится, как сироп, становится плотной и медленно и лениво стекает с венчика, как тесто на оладьи, например.
Теперь можно уже выключить миксер и просто перемешивать глазурь вручную, периодически, до полного остывания.
Остывшей глазурью покрываем готовые куличи.
В жидком виде глазурь просвечивает.
Но она быстро застывает, можно наносить её в два слоя.
На большие куличи я наношу глазурь ложкой, а маленькие куличики просто обмакиваю в кастрюльке с глазурью.
Глазурь получается белоснежная, глянцевая и блестящая, мне она очень нравится.
Через несколько минут можно украшать куличики посыпкой, глазурь отлично удерживает любую посыпку, и крупную, и мелкую.
После полного застывания глазурь становится плотной, уже не просвечивает и становится совершенно не липкой. Для сравнения сделала коллаж: нижнее фото ещё влажная глазурь, на верхнем уже полностью сухая.
На этих куличах уже полностью высохшая глазурь.
Глазурь совершенно не крошится при нарезке, внутри она остаётся мягкой, как суфле, и не пачкает руки.
А уж какая она вкусная! Благодаря лимонной кислоту она не слишком приторная, в меру сладкая с кислинкой. Мои малыши вот так объедают куличики по кругу, съедают в первую очередь глазурь)))
И руки остаются чистыми, потому что глазурь совершенно не липнет в отличие от глазури на основе белого шоколада, например, который сразу тает. Пару лет назад я делала шоколадную глазурь.
Глазурь, которая стекает на тарелку и застывает толстым слоем, а также лишняя глазурь (если останется) через несколько часов в холодильнике превращается в нежнейшее суфле, почти как зефир.
Теперь этот рецепт стал моим любимым.
Время приготовления: 20 мин.