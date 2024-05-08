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Рецепт: Белоснежная глазурь для куличей без яиц и молока (не крошится и не липнет) — Нашла идеальный рецепт глазури для куличей. Быстро сохнет. Не липнет. Не крошится. Не приторная.

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Рецепт: Белоснежная глазурь для куличей без яиц и молока (не крошится и не липнет) — Нашла идеальный рецепт глазури для куличей. Быстро сохнет. Не липнет. Не крошится. Не приторная.

Ингредиенты:
желатин — 1 ч.л.;
вода — 10 ст.л.;
лимонная кислота — треть чайной ложки;
сахарная пудра — 300 г;
крахмал — 0.5 ч.л.
Способ приготовления: Все хозяйки ищут рецепт идеальной глазури для пасхальных куличей, у каждой свой любимый рецепт глазури.

После долгих многолетних экспериментов я нашла отличный рецепт белоснежной глазури, которая не будет крошиться при нарезке, не липнет к рукам, кроме того, она не будет приторной.

Рецепт: Белоснежная глазурь для куличей без яиц и молока (не крошится и не липнет) - Нашла идеальный рецепт глазури для куличей. Быстро сохнет. Не липнет. Не крошится. Не приторная.

Переводить яйца на глазурь я не люблю, яйцо продукт дорогой, мы его и так съедим, поэтому всегда делаю безбелковую глазурь. Это и выгоднее, да и безопаснее для маленьких детей, чем глазурь из сырых белков.

Рецепт: Белоснежная глазурь для куличей без яиц и молока (не крошится и не липнет) - Нашла идеальный рецепт глазури для куличей. Быстро сохнет. Не липнет. Не крошится. Не приторная.

Итак, приступим. Первым делом нужно развести лимонную кислоту (можно взять и натуральный лимонный сок) и развести порошковый желатин и оставить его набухать.

Лимонная кислота: треть чайной ложки на 2 ст. л. воды.
Желатин: 1 ч. л. на 2 ст. л. воды.

Рецепт: Белоснежная глазурь для куличей без яиц и молока (не крошится и не липнет) - Нашла идеальный рецепт глазури для куличей. Быстро сохнет. Не липнет. Не крошится. Не приторная.

В небольшую кастрюльку всыпаем 300 граммов сахарной пудры и добавляем оставшиеся 6 ст. л. воды. Всего нам нужно 10 ст. л. воды. Здесь важна точность пропорций.
Размешиваем сахарную пудру с водой, сначала получится густая масса, как кашица. Ставим на медленный огонь и нагреваем, постоянно помешивая.

Рецепт: Белоснежная глазурь для куличей без яиц и молока (не крошится и не липнет) - Нашла идеальный рецепт глазури для куличей. Быстро сохнет. Не липнет. Не крошится. Не приторная.

Сахарная пудра начнёт таять и вся смесь постепенно превратится в сироп.

Рецепт: Белоснежная глазурь для куличей без яиц и молока (не крошится и не липнет) - Нашла идеальный рецепт глазури для куличей. Быстро сохнет. Не липнет. Не крошится. Не приторная.

Доводим сироп до кипения, долго кипятить не нужно, и сразу снимаем с огня.

Рецепт: Белоснежная глазурь для куличей без яиц и молока (не крошится и не липнет) - Нашла идеальный рецепт глазури для куличей. Быстро сохнет. Не липнет. Не крошится. Не приторная.

Вливаем в сироп набухший желатин и взбиваем на средней скорости, чтобы весь желатин растворился.

Рецепт: Белоснежная глазурь для куличей без яиц и молока (не крошится и не липнет) - Нашла идеальный рецепт глазури для куличей. Быстро сохнет. Не липнет. Не крошится. Не приторная.

Взбиваем ещё около двух минут.

Рецепт: Белоснежная глазурь для куличей без яиц и молока (не крошится и не липнет) - Нашла идеальный рецепт глазури для куличей. Быстро сохнет. Не липнет. Не крошится. Не приторная.

Теперь добавляем лимонную кислоту и увеличиваем скорость взбивания. Смесь прямо на глазах начинает густеть и белеть.

Рецепт: Белоснежная глазурь для куличей без яиц и молока (не крошится и не липнет) - Нашла идеальный рецепт глазури для куличей. Быстро сохнет. Не липнет. Не крошится. Не приторная.

Взбивать нужно долго, я снимала весь процесс на видео, к сожалению, не знаю, как сюда добавить видео файл, поэтому сделала коллаж из фотографий. Масса увеличивается в объёме примерно в три раза, становится белоснежной и глянцевой, блестящей.

Рецепт: Белоснежная глазурь для куличей без яиц и молока (не крошится и не липнет) - Нашла идеальный рецепт глазури для куличей. Быстро сохнет. Не липнет. Не крошится. Не приторная.

На этом этапе всыпаем половину чайной ложки крахмала. Продолжаем взбивать глазурь на максимальной скорости. На этом этапе она уже не пенится, как сироп, становится плотной и медленно и лениво стекает с венчика, как тесто на оладьи, например.

Рецепт: Белоснежная глазурь для куличей без яиц и молока (не крошится и не липнет) - Нашла идеальный рецепт глазури для куличей. Быстро сохнет. Не липнет. Не крошится. Не приторная.

Теперь можно уже выключить миксер и просто перемешивать глазурь вручную, периодически, до полного остывания.

Рецепт: Белоснежная глазурь для куличей без яиц и молока (не крошится и не липнет) - Нашла идеальный рецепт глазури для куличей. Быстро сохнет. Не липнет. Не крошится. Не приторная.

Остывшей глазурью покрываем готовые куличи.

Рецепт: Белоснежная глазурь для куличей без яиц и молока (не крошится и не липнет) - Нашла идеальный рецепт глазури для куличей. Быстро сохнет. Не липнет. Не крошится. Не приторная.

В жидком виде глазурь просвечивает.

Рецепт: Белоснежная глазурь для куличей без яиц и молока (не крошится и не липнет) - Нашла идеальный рецепт глазури для куличей. Быстро сохнет. Не липнет. Не крошится. Не приторная.

Но она быстро застывает, можно наносить её в два слоя.

Рецепт: Белоснежная глазурь для куличей без яиц и молока (не крошится и не липнет) - Нашла идеальный рецепт глазури для куличей. Быстро сохнет. Не липнет. Не крошится. Не приторная.

На большие куличи я наношу глазурь ложкой, а маленькие куличики просто обмакиваю в кастрюльке с глазурью.

Рецепт: Белоснежная глазурь для куличей без яиц и молока (не крошится и не липнет) - Нашла идеальный рецепт глазури для куличей. Быстро сохнет. Не липнет. Не крошится. Не приторная.

Глазурь получается белоснежная, глянцевая и блестящая, мне она очень нравится.

Рецепт: Белоснежная глазурь для куличей без яиц и молока (не крошится и не липнет) - Нашла идеальный рецепт глазури для куличей. Быстро сохнет. Не липнет. Не крошится. Не приторная.

Через несколько минут можно украшать куличики посыпкой, глазурь отлично удерживает любую посыпку, и крупную, и мелкую.

Рецепт: Белоснежная глазурь для куличей без яиц и молока (не крошится и не липнет) - Нашла идеальный рецепт глазури для куличей. Быстро сохнет. Не липнет. Не крошится. Не приторная.

После полного застывания глазурь становится плотной, уже не просвечивает и становится совершенно не липкой. Для сравнения сделала коллаж: нижнее фото ещё влажная глазурь, на верхнем уже полностью сухая.

Рецепт: Белоснежная глазурь для куличей без яиц и молока (не крошится и не липнет) - Нашла идеальный рецепт глазури для куличей. Быстро сохнет. Не липнет. Не крошится. Не приторная.

На этих куличах уже полностью высохшая глазурь.

Рецепт: Белоснежная глазурь для куличей без яиц и молока (не крошится и не липнет) - Нашла идеальный рецепт глазури для куличей. Быстро сохнет. Не липнет. Не крошится. Не приторная.

Глазурь совершенно не крошится при нарезке, внутри она остаётся мягкой, как суфле, и не пачкает руки.

Рецепт: Белоснежная глазурь для куличей без яиц и молока (не крошится и не липнет) - Нашла идеальный рецепт глазури для куличей. Быстро сохнет. Не липнет. Не крошится. Не приторная.

А уж какая она вкусная! Благодаря лимонной кислоту она не слишком приторная, в меру сладкая с кислинкой. Мои малыши вот так объедают куличики по кругу, съедают в первую очередь глазурь)))

Рецепт: Белоснежная глазурь для куличей без яиц и молока (не крошится и не липнет) - Нашла идеальный рецепт глазури для куличей. Быстро сохнет. Не липнет. Не крошится. Не приторная.

И руки остаются чистыми, потому что глазурь совершенно не липнет в отличие от глазури на основе белого шоколада, например, который сразу тает. Пару лет назад я делала шоколадную глазурь.

Рецепт: Белоснежная глазурь для куличей без яиц и молока (не крошится и не липнет) - Нашла идеальный рецепт глазури для куличей. Быстро сохнет. Не липнет. Не крошится. Не приторная.

Глазурь, которая стекает на тарелку и застывает толстым слоем, а также лишняя глазурь (если останется) через несколько часов в холодильнике превращается в нежнейшее суфле, почти как зефир.
Теперь этот рецепт стал моим любимым.

Время приготовления: 20 мин.

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