Рецепт: Белоснежная глазурь для куличей без яиц и молока (не крошится и не липнет) — Нашла идеальный рецепт глазури для куличей. Быстро сохнет. Не липнет. Не крошится. Не приторная.

Ингредиенты:

желатин — 1 ч.л.;

вода — 10 ст.л.;

лимонная кислота — треть чайной ложки;

сахарная пудра — 300 г;

крахмал — 0.5 ч.л.

Способ приготовления: Все хозяйки ищут рецепт идеальной глазури для пасхальных куличей, у каждой свой любимый рецепт глазури.

После долгих многолетних экспериментов я нашла отличный рецепт белоснежной глазури, которая не будет крошиться при нарезке, не липнет к рукам, кроме того, она не будет приторной.

Переводить яйца на глазурь я не люблю, яйцо продукт дорогой, мы его и так съедим, поэтому всегда делаю безбелковую глазурь. Это и выгоднее, да и безопаснее для маленьких детей, чем глазурь из сырых белков.

Итак, приступим. Первым делом нужно развести лимонную кислоту (можно взять и натуральный лимонный сок) и развести порошковый желатин и оставить его набухать.

Лимонная кислота: треть чайной ложки на 2 ст. л. воды.

Желатин: 1 ч. л. на 2 ст. л. воды.

В небольшую кастрюльку всыпаем 300 граммов сахарной пудры и добавляем оставшиеся 6 ст. л. воды. Всего нам нужно 10 ст. л. воды. Здесь важна точность пропорций.

Размешиваем сахарную пудру с водой, сначала получится густая масса, как кашица. Ставим на медленный огонь и нагреваем, постоянно помешивая.

Сахарная пудра начнёт таять и вся смесь постепенно превратится в сироп.

Доводим сироп до кипения, долго кипятить не нужно, и сразу снимаем с огня.

Вливаем в сироп набухший желатин и взбиваем на средней скорости, чтобы весь желатин растворился.

Взбиваем ещё около двух минут.

Теперь добавляем лимонную кислоту и увеличиваем скорость взбивания. Смесь прямо на глазах начинает густеть и белеть.

Взбивать нужно долго, я снимала весь процесс на видео, к сожалению, не знаю, как сюда добавить видео файл, поэтому сделала коллаж из фотографий. Масса увеличивается в объёме примерно в три раза, становится белоснежной и глянцевой, блестящей.

На этом этапе всыпаем половину чайной ложки крахмала. Продолжаем взбивать глазурь на максимальной скорости. На этом этапе она уже не пенится, как сироп, становится плотной и медленно и лениво стекает с венчика, как тесто на оладьи, например.

Теперь можно уже выключить миксер и просто перемешивать глазурь вручную, периодически, до полного остывания.

Остывшей глазурью покрываем готовые куличи.

В жидком виде глазурь просвечивает.

Но она быстро застывает, можно наносить её в два слоя.

На большие куличи я наношу глазурь ложкой, а маленькие куличики просто обмакиваю в кастрюльке с глазурью.

Глазурь получается белоснежная, глянцевая и блестящая, мне она очень нравится.

Через несколько минут можно украшать куличики посыпкой, глазурь отлично удерживает любую посыпку, и крупную, и мелкую.

После полного застывания глазурь становится плотной, уже не просвечивает и становится совершенно не липкой. Для сравнения сделала коллаж: нижнее фото ещё влажная глазурь, на верхнем уже полностью сухая.

На этих куличах уже полностью высохшая глазурь.

Глазурь совершенно не крошится при нарезке, внутри она остаётся мягкой, как суфле, и не пачкает руки.

А уж какая она вкусная! Благодаря лимонной кислоту она не слишком приторная, в меру сладкая с кислинкой. Мои малыши вот так объедают куличики по кругу, съедают в первую очередь глазурь)))

И руки остаются чистыми, потому что глазурь совершенно не липнет в отличие от глазури на основе белого шоколада, например, который сразу тает. Пару лет назад я делала шоколадную глазурь.

Глазурь, которая стекает на тарелку и застывает толстым слоем, а также лишняя глазурь (если останется) через несколько часов в холодильнике превращается в нежнейшее суфле, почти как зефир.

Теперь этот рецепт стал моим любимым.

Время приготовления: 20 мин.